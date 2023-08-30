Faydaları saymakla bitmiyor! Günde 1 bardak maydanoz sapının suyunu içerseniz…

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Besinlerin içeriğindeki besin maddelerinin azalması ve gıda ürünlerinin kalitesinin düşmesi, insanların sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Bu nedenle, soğuk algınlığı gibi yaygın sağlık sorunlarına karşı insanlar doğal ve güvenilir çözümler arıyor.
Bitki çayları, sağlık sorunlarını hafifletmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla tercih edilen doğal destekler arasında yer alıyor.
Maydanoz sapı çayı, özellikle C vitamini içeriği nedeniyle sağlık açısından ön plana çıkıyor.
İşte maydanoz sapı suyunun tarifi ve faydaları…
Maydanoz sapının faydaları
Yarım litre suyu kaynatın. 1 demet maydanoz saplarını suyun içerisine atın. Su soğuyana kadar bekleyin ve günde 1 bardak için.
Maydanoz sapı suyu;
- Güçlü bir ödem söktürücüdür
- Kilo vermeye yardımcı olur
- Kanserin yayılmasını engeller
- Doğal ağrı kesicidir
- Eklem ve kemik ağrılarına iyi gelir