Faydalarına bilim önlük çıkarttı! Suyunu içen ölümü erteliyor... "Gençlik iksiri" olarak bilinen gilaburu, suyu düzenli tüketildiğinde ömrü uzatıyor. Gilaburu suyunun faydaları bilimsel olarak kanıtlanırken, tepeden tırnağa faydaları göz kamaştırıyor.

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Türkiye'de Kayseri ilimizde yetişen ve kısa sürede nam salan Gilaburu, Osmanlı'dan bugünlere kadar gelmiştir.

Son yıllarca iyice popülerleşen Gilaburu, frenk üzümü olarak da bilinir.

Böbrek hastalarına özellikle tavsiye edilen Gilaburu meyvesi, suyu sıkılarak tüketilir.

Düzenli Gilaburu suyu içmenin faydaları, bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.

Böbrek taşına ne iyi gelir? Gilaburu suyu faydaları nelerdir? Böbrek taşını en hızlı ne düşürür? Gilaburu böbrek kistine iyi gelir mi? gibi soruların yanıtları haberimizde...

Böbreklerin şifası

Gilaburu, vücuttaki iltihaplanmaları önleme özelliği ile de dikkat çekmektedir.

İçerdiği doğal asitler, idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılmaktadır.

Meyve sahip olduğu antioksidan etkisi ile kanser riskini de azaltıcı etkiye sahiptir.

Gilaburu nedir ne için kullanılır diye merak ediyorsanız sahip olduğu antioksidan özelliği sayesinde böbrek taşı düşürmek için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir.

Böbrekteki taşların ve kumların atılması için gerekli besin değerini taşıyan gilaburu, her gün 1 bardak içildiğinde etkisini göstermektedir.