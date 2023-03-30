Faydalarını öğrendikten sonra asla ziyan etmeyeceksiniz! Yoğurt suyunu içerseniz.... Faydaları saymakla bitmeyen yoğurdun suyunu ayırın. Çünkü en az yoğurt kadar faydalı olan yoğurt suyu, pek cezbetmese de sağlığınıza büyük katkılar sunacak.

Doğanın bize sunduğu mucizeler arasında yer alan yoğurt, sağlığa olan faydalarıyla göz dolduruyor.

Sofralarımızdan eksik etmediğimiz yoğurdun suyunu ayırmanın vakti ise geldi. Yoğurt suyu en az yoğurt kadar faydalı.

İlk duyduğunuzda kulağınıza tuhaf gelebilir ancak yoğurt suyu, içerisinde yer alan yararlı bakteriler sayesinde kansere karşı koruyor.

Sindirim sistemini düzenlemeye de yardımcı olan yoğurt suyu, mideyi rahatlatıyor ve hazımsızlığa ityi geliyor.

Yoğurt suyu ayrıca, vitamin eksikliğine iyi geliyor ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Her gün aç karnına yoğurt suyu içmeyi alışkanlık hale getirenlerin cildindeki renk değişikleri azalır. Cildi nemlendiren yoğurt sivilce ve akne oluşumunu da engeller.

Tansiyon problemi olanlara iyi gelen yoğurt suyu, kalbi de koruyor. Kalp hastalıklarının önüne geçmeye destek oluyor.

Bağışıklık sistemimizi güçlendiren probiyotikler, grip ve soğuk algınlığı şikayetlerimizi çabuk atlatmamıza yardımcı olurlar. Yoğurt suyu da probiyotikler açısından oldukça zengin besinler arasındadır.

Bebeklerde ve çocuklarda yoğurt suyu tüketimi daha sağlıklı diş yapısının oluşmasını sağlar. Kalsiyum ağırlıklı besinler diş çürüklerinin de önüne geçer.

Ayrıca yoğurt suyunun tüy döktüğü ortaya çıktı. İstenmeyen tüylerin dökülmesi için, yoğurt suyu kullanabilirsiniz.

Yine zayıflama noktasında da yoğurt suyu size fayda sağlayacaktır. Ancak fazla tüketmemeye özen gösterin.

Yoğurdun besin değeri

100 gram Yoğurt, ortalama 122 kaloriye, 9,32 karbonhidrata, 6,94 proteine ve 6,50 yağ değerine sahiptir. Yoğurt ayrıca, 0 lif (g), 26 kolesterol (mg), 92 sodyum (mg), 310 potasyum (mg), 242 kalsiyum (mg), 198 vitamin A (iu), 1 vitamin C (mg) ve 0,10 Demir barındırır.