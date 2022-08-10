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    Fazla D vitamini zararlı olabilir mi?

    D vitamini takviyeleri bütün multivitaminlerde bulunuyor ve özellikle bağışıklık güçlenmesi için kullanılıyor. Ancak D vitamininin fazlası aşırı sağlık için olumsuz sonuçlar doğurabilir...
    • Özel İçerik
    • 10.08.2022 - 18:09
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    Fazla D vitamini zararlı olabilir mi?

    Vvücuttaki yüzlerce süreçte yer alan D vitamini, sağlık için en önemli besin maddelerinden biridir. Vücut, birçok işlevi yerine getirmek için D vitaminine ihtiyaç duyar.

    D vitamini kemik sağlığı için en önemli vitaminlerden biridir, çünkü kalsiyumun daha iyi emilmesine yardımcı olur. D vitamini eksikliği, artan zayıflık ve kemik kırılganlığı ile karakterize bir hastalık olan osteoporozun ana nedenlerinden biridir.

    Ayrıca kasların düzgün hareketi ve sinir mesajlarının beyinden vücudun diğer bölgelerine iletilmesi için D vitamini gereklidir. D vitamini, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için de gereklidir.

    Fazla D vitamini zararlı olabilir mi? #1

    Sağlıklı D vitamini seviyeleri

    İdeal D vitamini seviyelerine sahip olmak, farklı kanser türleri de dahil olmak üzere birçok hastalığın riskini azaltmaya yardımcı olur.

    Bu nedenle, vücuttaki sağlıklı D vitamini seviyelerini korumak çok önemlidir. Yaşa ve cinsiyete bağlı olarak vücut için ideal D vitamini seviyeleri şu şekiledir:

    12 aya kadar bebekler: 10 mcg (400 IU)

    1-18 yaş arası çocuklar: 15 mcg (600 IU)

    19-70 yaş arası yetişkinler: 15 mcg (600 IU)

    71 yaş üstü yetişkinler: 20 mcg (800 IU)

    Hamile veya emziren kadınlar: 15 mcg (600 IU)

    Bazı uzmanlara göre ise ideal günlük D vitamini seviyeleri günde 2.000 ila 3.000 IU arasında olmalıdır. Bu konu birçok uzman tarafından tartışılmaktadır.

    Fazla D vitamini zararlı olabilir mi? #2

    D vitamini zararlı olabilir mi?

    Normalde D vitamini yumurta, mantar, yağlı balıklar ve süt ürünleri gibi bazı gıdalardan alınmasına ek olarak cildin güneşten gelen ultraviyole ışınlarına maruz kalması sayesinde doğal olarak üretilir. Gıdalarda bulunan D vitamini az olduğu için kanda D vitamininin fazla olması pek olası değildir.

    Ancak, D vitamini seviyelerini artırmak için bir başka seçenek de takviye almaktır. Takviyelerle D vitamini alınması durumunda fazlalığı zararlı olabilir.

    Kanda çok yüksek D vitamini konsantrasyonları (375 nmol/L veya 150 ng/mL'den yüksek) bulantı, kusma, kas zayıflığı, kafa karışıklığı, ağrı, iştahsızlık, dehidrasyon, aşırı idrara çıkma, susuzluk ve böbrek taşlarına neden olabilir.

    D vitamini takviyeleri almaya başlamayı düşünüyorsanız, bu tür takviyeleri güvenli bir şekilde almak için mutlaka bir uzmana danışın.


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