Fazla kuru üzüm tüketmenin sık rastlanan 4 zararı

Sağlıklı atıştırmalıklar arasında en lezzetli meyvelerden biri olan kuru üzümün aşırı tüketildiği durumlarda vücudunuzda yarattığı olumsuz etkileri öğrenmeye ne dersiniz?

Kışın, iştahımızı gidermek için her zaman abur cubur, özellikle tatlı bir şeyler ararız. Siyah kuru üzüm, bu kış mevsiminde sağlıklı atıştırmalıklar listenize ilave edebileceğiniz mükemmel bir ektir. Ama unutmayın, ölçülü tüketildiği sürece her şey harika hissettirir.

Kuru üzüm sizi uzun süre tok tutabilir, görme yeteneğini iyileştirmede, kansızlığı tedavi etmede, daha iyi sindirimi teşvik etmede ve asitlik sorunlarınızı azaltmada yardımcı olabilirken, çok fazla kuru üzüm dengesizliğe yol açabilir. Bu nedenle, özellikle kalori alımını azaltmaya çalışanlar için ne kadar kuru üzüm tükettiğinizi kontrol etmeniz önemlidir. İşte, çok fazla kuru üzüm yemenin yan etkileri;

1. SİNDİRİM SORUNLARINA NEDEN OLUR

Kuru üzüm lif bakımından zengindir ve sindirim sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Çok fazla diyet lifi yemek sindirim sağlığınız için kötüdür ve diğer besinlerin emilimini azaltabilir. Diyet lifleri, sistemimizdeki fazla sıvıyı emebilir ve ishalin tedavisine yardımcı olabilir. Yine de, bol su içmeden yüksek miktarda alınması dehidrasyona, hazımsızlığa ve diğer mide rahatsızlıklarına neden olabilir.

2. HÜCRE HASARINI TETİKLER

Kuru üzüm, polifenoller, biyoflavonoidler ve bitkisel besinler gibi çeşitli antioksidanlar açısından zengindir. Yine de kuru üzümleri ölçülü tüketmemiz gerekiyor, çünkü sistemimizde çok fazla antioksidan varken, bunlar önce serbest radikallerle etkileşime giriyor, daha sonra çevresindeki sağlıklı hücrelerle reaksiyona girerek sağlıklı hücrelerde oksidatif hasara neden oluyor.

3. KİLO ALDIRIR

Kuru üzümün kalorisi oldukça yüksektir. Kilo verme diyeti yapıyorsanız, kuru üzümleri ölçülü tüketmekte fayda vardır. Ölçülü olduğu sürece kuru üzüm ani açlıkları bastırmakta ve kan şekerini dengelemede iyi olabilir. Unutmamakta fayda var; aşırı tükettiğiniz her şey tartı üzerinde olumsuz sonuçlar almanıza neden olabilir.

4. ŞEKERİ YÜKSELTİR

Şeker hastaları için kuru üzümler şeker ve kalori açısından yüksek olduğundan porsiyon boyutunu kontrol etmek önemlidir veya ciddi vakalarda kaçınılması en iyisidir. Eğer ölçülü olarak alınırsa, kuru üzümler nefis bir kuru meyve yapar. Gece boyunca ıslatılmış kuru üzüm, içlerindeki antioksidan içeriğini artıracağı için sağlık yararlarını katlayacaktır. Düşük enerji seviyesinden muzdarip insanlar, hemen enerji saldıkları ve karbonhidratları yüksek olduğu için kuru üzüm yiyebilir.