Fazla oturmanın tahmin edemeyeceğiniz 6 zararı

Pandemi ile birlikte evde geçirilen süre artarken hareketsizlik de çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. İşte fazla oturmanın sağlığınıza ciddi zararlarını sıraladık...

Gerek işiniz gerekse sosyal hayatınızdaki hareketsizlikten kaynaklansın, uzun zaman boyunca oturanlara kötü haberlerimiz var...

Pandemi ile birlikte çoğu işler ekranlara taşınırken, bilgisayar başında geçirilen süre de artıyor. Bazen yerimizden kalkmaya vakit bulamasak da aşırı oturmanın zararları ciddiye alınacak boyutta.

Yeterinde hareket etmediğinizde yaşayabileceğiniz sağlık sorunları, kısa süre içinde size merhaba diyebilir. Peki fazla oturmanın zararları nelerdir? Birlikte inceleyeli...

SANDIĞINIZDAN DAHA ZARARLI

Uzun süre hareketsizlik sonucunda bel ve sırt ağrıları artarken, kireçlenme ve kilo artışı da beraberinde gelebilir.

Üstüne bir de yanlış bir pozisyonda oturuyorsanız, tehlikeler artıyor.

Boyun ve bel fıtığına sebebiyet veren yanlış oturma pozisyonları, kısa süre içinde fark edilmezse ameliyat ile sonuçlanabiliyor.

ÖLÜ POPO SENDROMU

Amerika’da çok oturma eyleminden meydana gelen ölü popo sendromu, pek çok kişiyi etkisi altına almış durumda.

Üstelik bu sendrom yalnızca hastalıklara yol açmakla kalmıyor, vücudunuzun hatta özellikle kalçanızın görüntüsünün bozulmasına da sebep oluyor. Çünkü uzun saatler boyunca oturmak gluteus medius adlı kas bölgesinin tahrip olmasına ortam hazırlıyor. Tahrip olan kas bölgesi nedeniyle de uzmanlara göre kalçanız “uyuyakalmaya” başlıyor.

Bu durumdan kurtulmak için ise günde düzenli aralıklarla egzersiz ve yürüyüş yapmayı aksatmamanız tavsiye ediliyor.

AŞIRI YAĞLANMA

Oturma eyleminin 30. dakikasından sonra metabolizmada neredeyse yüzde 50’yi bulan bir düşme başlıyor. Bu da başlangıçta ‘yorgunluk hissi’, zamanla da ‘yağlanma’ anlamına geliyor.

Oturan birine göre ayakta duran 2-3, yürüyen ise 5-10 kat fazla enerji yakıyor. Kısacası uzun süreli oturmak yoruyor, tembelleştiriyor, yağlandırıyor.

KALBİ YORUYOR

Oturma eylemi gereğinden çok uzatıldığında iyi kolesterol HDL azalıyor. Trigliserid, insülin ve şeker seviyeleri yükselişe geçiyor. Sadece bu bilgiler bile oturma alışkanlığında ısrar edenlerin kalp damar hastalıkları risklerinin neden yüzde 50-80 oranında arttığını açıklamaya yetiyor.

KANSERE DAVETİYE

Oturma eylemini abartanlarda bazı kanserlere de (kalınbağırsak, meme, prostat, yumurtalık kanserleri) yakalanma riski daha fazla. Bunun nedeni olarak da artan insülin nedeniyle çoğalan hücre büyüme faktörleri gösteriliyor.

KEMİKLERİ ERİTİYOR

Hayatını oturmakla geçirmeyi tercih edenlerde kemik erimesi (osteoporoz) ve kas kaybına (sarkopeni) daha sık rastlanıyor. Eklem sorunları çoğalıyor. Bunlar da yaşlılıkta daha çok hareket kısıtlanması, eklem ağrıları, düşme riski, kemik kırıkları anlamına geliyor.

PIHTI TEHLİKESİ

Oturma süresi bir saati geçtiğinde ayak toplardamarlarında pıhtılaşma süreçleri hızlanıyor. Bu da ‘emboli’ denilen pıhtı parçalarının oradan kopup akciğerlere ulaşması ve yaşamsal sorunlara sebep olabilmesi demek.