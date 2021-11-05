Fazla peynir tüketimiyle ortaya çıkan 4 sağlık sorunu

Kahvaltı sofralarının, sandviçlerin ve en lezzetli atıştırmalıkların vazgeçilmez lezzeti peyniri çok fazla tüketmenin sağlığınız için gerçekten kötü olduğunu biliyor muydunuz?

Peynirin daha iyi hale getiremeyeceği kesinlikle hiçbir yiyecek yoktur. İster sıcak bir dilim pizzada kızarmış halde olsun, ister makarnanın üzerine serpilmiş olsun, peynir her şeyin lezzetini artırabilir.

Ama her şeyin artıları ve eksileri vardır. Buna en sevdiğiniz peynir de dahil. Peynir iyi bir protein, kalsiyum ve fosfor kaynağı iken, lif bakımından düşük, doymuş yağ ve sodyum bakımından yüksektir. Yani aşırı tüketmeniz halinde, tonlarca sağlık sorununu davet ediyor olmanız muhtemeldir. İşte, çok fazla peynir yediğinizde meydana gelen sağlık sorunları;

1. KİLO ARTIŞI

Hepimiz çok fazla kalorili yiyecekler yemenin kilo almanıza neden olabileceğini biliyoruz. Tüm peynirler yüksek kalori değerine sahip olmasa da yüksek yağlı yiyeceklerdir. Bu nedenle düzenli olarak büyük miktarlarda tükettiğinizde kilo almanız kaçınılmazdır. Günlük peynir tüketiminize sınırlamalar getirmeniz ve hatta tamamen kesmeniz durumunda kilo verme hızınızın nasıl artacağına inanamayacaksınız.

2. KALP HASTALIĞI

Kolesterol seviyelerini yükseltmek için peynirdeki doymuş yağı suçlayabilirsiniz. Yüksek kolesterol potansiyel olarak kalp hastalığı riskini artırabilir. Ama yine de makul miktarlarda yenirse, peynir size zarar veremez. Satın aldığınız peynirlerin yağ oranlarına ve tükettiğiniz miktarlarına dikkat etmeniz yeterli olacaktır.

3. MİDE SORUNLARI

Peynir, laktoz içeren yüksek yağlı bir süt ürünüdür. Bazı insanlar vücudumuzda laktaz adı verilen bir enzimin eksikliğinden dolayı laktozu çok iyi sindiremez. Laktoz intoleransınız varsa ve bunu bilmiyorsanız, çok fazla peynir gaz, şişkinlik ve kabızlığa neden olabilir. Bu yüzden, son zamanlarda gittikçe yaygın hale gelen laktozsuz ürünleri satın almayı deneyebilirsiniz.

4. YÜKSEK TANSİYON

Peynir, hücrelerdeki su dengesinin korunmasına yardımcı olan sodyum bakımından zengindir. Ancak çok fazla sodyum alımı da yüksek tansiyona neden olabilir ve ayrıca böbrek hastalıkları, kalp hastalığı ve osteoporoz ile ilişkilidir. Zaten tansiyon hastasıysanız, peynirdeki sodyum seviyesini azaltmak için tüketmeden bir gece öncesinde suda bekletebilirsiniz.