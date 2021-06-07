Fibromiyaljinin bilinmeyen belirtilerine dikkat

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, daha çok kadınlarda görülen fibromiyalji hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Ünlü sanatçı Lady Gaga’nın da hastalığı olarak bilinen, kronik ağrı sendromu ya da yumuşak doku romatizması olarak adlandırılan fibromiyaljide “her yerim ağrıyor” hissi yoğun yaşanıyor. Kas ve eklemlerdeki yoğun ağrıya, uyku bozukluğu, bağırsak problemleri, unutkanlık, depresyon, uyuşma gibi belirtiler eşlik ediyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı bu hastalıkta, fizik tedavi ve yaşam tarzı değişikliği yapmanın daha olumlu sonuçlar alınmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

HAREKETSİZLİK SEMPTOMLARI ARTIRIYOR

Fibromiyalji, toplumun yüzde 2-3’ünü ve daha çok 20-55 yaş aralığındaki kadınları etkisi altına alıyor. Hastalığın nedeninin tam olarak bilinemediğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, yapılan araştırmaların, ağrı düzenlemesindeki bozukluk olarak gösterdiğini söyleyerek, “Dolayısıyla bu hastalarda ağrı oluşturmayan uyaranlar ağrı olarak algılanır, hafif ağrılı uyaranlar da oldukça şiddetli ağrı olarak yorumlanmaktadır.” dedi.

Fibromiyaljinin belirtileri ile ilgili konuşan Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, en az 3 aydır yaşanan yaygın ağrı, yorgunluk, uyku bozukluğu, bilişsel bozukluklar, baş ağrıları, bazı hastalarda çarpıntı, depresyon ve bağırsak problemleri gibi belirtilerin, fibromiyalji ön tanısına yönlendirdiğini ifade etti.

Hastanın, ‘her yerim ağrıyor’ diye kendisini ifade ettiğini söyleyen Doç. Dr. Uçkun, “Görünüşte küçük aktiviteler ağrıyı ve yorgunluğu şiddetlendirir; ancak uzun süreli hareketsizlik de semptomları arttırır. Hastalar sabahları tutuktur ve 8 ila 10 saat uyumuş olsalar bile kendilerini tazelenmemiş hissederler. Bu hastalar karakteristik olarak hafif uyurlar, sabahın erken saatlerinde sık sık uyanırlar ve tekrar uykuya dalmakta güçlük çekerler. Yaygın olarak, ‘Ne kadar uyursam uyuyayım, sabah üzerimden bir kamyon geçmiş gibi hissettiriyorum’ diye şikayetçidirler.” diye konuştu.

TÜM TETKİKLER NORMAL

İş gücü kaybına yol açtığı için maliyeti yüksek bir hastalık olan fibromiyaljide, hastanın yapılan muayene bulgularına bakıldığında, fiziki muayenede hastaların iyi göründüğünü, yaygın yumuşak doku hassasiyeti dışında belirgin anormallikler olmadığını ifade eden Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, “Hastaların, kas-iskelet yapılarının laboratuvar ve radyolojik çalışmaları normaldir. Bu nedenle hastaya, fibromiyaljinin gerçek bir hastalık olduğu ve hayal edilmediği veya ‘kafasında’ olmadığı konusunda güvence verilmelidir. Bozukluğun iyi huylu doğası da vurgulanmalı, hastaya bunun hayati bir tehlikeye yol açmayacağı anlatılmalıdır.” dedi.

Fibromiyaljinin tedavisinde ağrı kesicilere yönelik ilaç tedavisi yetersiz kalırken, kişinin fiziksel aktivite ve yaşam standartlarını değiştirmesi gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, “Örneğin; fazla kilolu hastalar kilo verme teşvik edilmelidir. Hastalar, uykuyu etkileyebilecek, cep telefonu, televizyon gibi uyarıcılardan kaçınmalıdır. Hasta yürüyüşler yapmalı, kasları güçlendirme egzersizleri yaparak, hareketsiz kalmamalıdır. İşlenmiş et ve asitli içeceklerden uzak durmalı, meyve-sebze ağırlıklı beslenmelidir. Bir diğer tedavi yöntemi ise fizik tedavi ajanlarıdır. Ağrılı nokta enjeksiyonları, akupunktur gibi yöntemler hastanın rahatlamasına yardımcı olur.” şeklinde konuştu.