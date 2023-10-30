Filizli değil zehirli! Patateslerde çıkıyor, vücudu perişan ediyor

Patatesler, oda sıcaklığında veya düşük sıcaklıklarda (örneğin, kilerde veya bodrumlarda) saklandığında filizlenmeye başlar.
Filizlenmiş patatesler, yeni patates bitkileri yetiştirmek veya bahçenizde patates yetiştirmek istiyorsanız kullanışlı olabilir. Ancak, yemek için asla...
Ziyan olmasın diye düşünmek yerine sağlığınızı düşünmelisiniz.
Filizlenmiş patatesler, gıda olarak tüketmek için uygun değildir. Patates filizleri, bazı toksinler içerebilir ve bu nedenle yenmesi sağlıksız olabilir.
Zehirliyor
Güneş altında ya da yüksek neme sahip ortamda bekletilen patateste solanin miktarı artar.
Solaninin artması, klorofil sentezini uyararak patatesin sarıdan yeşil renge dönmesine sebep olur. Solanin miktarı arttıkça yeşillenmeyle birlikte zehirlenme etkisi de oluşur.
Filizlenen patateste glikoalkaloid içeriği yükselir ve aşırı tüketildiğinde toksik hale gelebilir.
Bu patatesler tüketildiğinde kişilerde mide bulantısı, ishal, kusma, mide krampları, boğazda yanma, baş ağrısı ve baş dönmesi görülebilir.