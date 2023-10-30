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Filizli değil zehirli! Patateslerde çıkıyor, vücudu perişan ediyor

Filizli değil zehirli! Patateslerde çıkıyor, vücudu perişan ediyor Patateslerin filizlendiğini gördüyseniz sakın "bir şey olmaz" demeyin. Solanin zehirlenmesine yol açan bu durum, sağlığınızdan edebilir.