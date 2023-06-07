Fincandaki çay lekelerinden bir dakikada kurtaracak yöntem! Çamaşır suyundan bile daha güçlü Fincandaki çay lekelerinden kurtulmak isteyenler, çamaşır suyundan başka yöntemleri de deneyebilir. Aşağıda paylaşacağımız yöntem sayesinde, fincanlarınızla vedalaşmak zorunda kalmayacaksınız!

Bulaşık makinesinde yıkanmasına rağmen geçmeyen lekeler var.

Bu lekelerden birisi de fincanların üzerinde kalanlar...

Özellikle fincanların üzerinde kalan ruj lekeleri, bir süre sonra sevdiğimiz fincanlarla vedalaşmamıza neden oluyor.

Özellikle sık kullanılan fincanlardan çıkmayan lekeler, moral bozuyor.

Ancak protez temizleme tabletleri kupaları temizlemek için harika bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle el yapımı yani hassas olan fincanlar için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu tabletleri bir kaba alın ve ve sıcak suyu koyarak lekeli fincanı içerisinde bekletin.

Birkaç dakika sonra ılık su ile fincanlarınızı yıkayın. Eskisinden bile daha güzel göründüğüne dakikalar içerisinde şahit olacaksınız.

Bulaşık makinesi tabletlerini de kullanabilirsiniz

Bulaşık makinesi tabletleri, sert suyla mücadele etmek, lekeleri çıkarmak ve yağı çözmek için tasarlanmıştır, bu nedenle kupa izleri için mükemmeldir.