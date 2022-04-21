Fırında kabak tatlısı tarifi

Mevsimin en sevilen tatlısı bal kabağı, fırında karamelleşen kıvamıyla tahin ve cevizin uyumu aklınızı başınızdan alacak…

Kış aylarında metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte vücut direncimiz azalır ve enfeksiyonlara daha açık hale gelir.

Soğuk havalardan cildimiz daha çok kurur, rengini ve pırıltısını kaybeder. Halsizlik ve yorgunluk şikayetlerimiz de tam olarak bu dönem artar.

Vücudumuzda bu değişikleri gözlemlemeye başladıysak günlük beslenme listemize bal kabağını ekleme vakti gelmiş demektir.

Malzemeler

500 gr soyulmuş bal kabağı

400 gr şeker

6 adet karanfil

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

2 yemek kaşığı tahin

100 gr ceviz

Yapılışı

1- Soyulmuş bal kabaklarını bir parmak kalınlığında dilimleyin. Derin bir kabın içerisine alıp üzerine şekeri ilave edin ve bir gece buzdolabında üstü kapalı şekilde bekletin.

2- Ertesi gün sulanmış bal kabaklarını fırın tepsisine dizin. Karanfilleri ve tereyağı parçalarını tepsiye yerleştirin. Ve kapta kalan şekerli suyu üzerlerine gezdirin.

3- Tepsiyi yağlı kağıt ve alüminyum folyo ile kapattıktan sonra önceden ısıttığınız 200°C fırında 30 dakika kadar pişirin. Ardından üzerinde folyo ve yağlı kağıdı alın. Tekrar 200°C fırında 15 dakika kadar daha pişirin.

4- Üzeri karamelleşmeye başlayan kabaklarınızı fırından alın soğuması için tel ızgara üzerinde bekletin.

5- Bal kabağı tatlınızı tabaklara alın. Tahin ve ceviz ile birlikte sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.