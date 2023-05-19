Fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına yol açıyor! Performansa dayalı maaş uygulaması İş hayatında koronavirüs salgını sürecinden sonra evden çalışma artmıştı. Bunun gibi performansa bağlı çalışma da iş hayatına yeni giren enstrümanlardan oldu.

AA

Performansa bağlı maaş demek, çalışanın sürekli tetikte olması demek. Bu da yıpratıcı bir süreci beraberinde getiriyor.

İskoçya'daki araştırmacılar, performansa dayalı ücretlendirmenin çalışanlarda fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına yol açtığını tespit etti.

Aberdeen Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Keith Bender, önceki araştırmalarda olduğu gibi, bu çalışmanın da performansa dayalı ücret alan kişilerin fiziksel yıpranmalarına ilişkin kanıtlar ortaya koyduğunu söyledi.

Araştırmada, performansa bağlı ücret alan çalışanların kanında, yüksek stresle ilişkilendirilen fibrinojen seviyelerinin arttığı belirtildi.

Yüksek tansiyon, kalp damar ve ruhsal sağlık sorunlar

Independent gazetesinin haberine göre, Birleşik Krallık'taki ailelerin sosyo-ekonomik durumu hakkında en kapsamlı çalışma olan "Understanding Society" platformunun verilerine dayandırılan araştırma, maaşlarını performansa bağlı alan çalışanlarda, yüksek tansiyon, kalp damar ve ruhsal sağlık sorunlarına daha sık rastlandığını ortaya koydu.

Erkekler daha çok etkileniyor

Performansa dayalı ücretin çalışanlarda yol açtığı sağlık sorunlarına da değinen Bender, başta erkekler olmak üzere, bu şekilde çalışan kişilerde kronik stres ve yüksek tansiyona daha çok rastlandığını ifade etti.

"Gelir kaygısıyla daha çok zaman ve çaba sarf etme gereği baskısı doğuyor"

Bir diğer araştırmacı Daniel Powell da araştırmanın sonuçlarına ilişkin, performansa dayalı çalışanların, gelir kaygısıyla daha çok zaman ve çaba sarf etme gereği baskısı altında olduklarını söyledi.

Alkol ve uyuşturucu kullanımı yönelimi

Söz konusu baskının çalışanlarda kronik strese yol açtığına değinen Powell, bunun alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi kötü yönelimlerin yanı sıra diğer sağlık sorunlarına yol açabileceğini sözlerine ekledi.