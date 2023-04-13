FÜZE ETKİLİ! Pekmez, tereyağı, karabiber... Bu üçlüyü karışım yapıp yiyin, dertlerinizden kurtulun!

Hastalıklardan kurtulmak için, birbirinden farklı yöntemleri deneyenler var.
Bazıları doktora gitmeyi tercih ederken, bazıları ise evde yapabilecekleri doğal yöntemleri deniyor.
Bu doğal yöntemlere örnek olarak pekmez, tereyağı ve karabiber karışımını verebiliriz.
Bu karışım boğazınızın yumuşamasını sağlar ve vücudunuzdaki mikropların sayısını azaltır. Ayrıca, boğazdaki iltihabın yok olmasına da yardımcı olur.
Yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki zararlı toksinlerin idrar yolu ile atılmasında bu karışımdan yararlanmak mümkün.
Ayrıca bu karışım sayesinde vücut hastalıklara karşı daha dirençli bir hale gelir ve var olan hastalıkların da kısa süre içerisinde yok olmasını sağlar.
Malzemeler:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı pekmez
Yarım çay kaşığı karabiber
Yapılışı
Bir su bardağı pekmeze, yarım çay bardağı içme suyu ekleyin. Ardından bunları bir cezvede kısık ateşte kaynatın.
Kaynamaya başlayan karışıma tereyağını ilave edin.
Katı hale gelen bu karışımı, ılık şekilde sabah ve akşam olmak üzere birer yemek kaşığı olarak tüketebilirsiniz.