Gastrite karşı en etkili 8 doğal ilaç

Gastrit, sindirim güçlüklerine ve mide ekşimesine neden olur. Günlük hayatı oldukça rahatsız edici hale getirebilen gastrite karşı doğal tedaviler mevcuttur. İşte gastrite karşı etkili 8 doğal ilaç.

Gastrit, mide zarının akut veya kronik olabilen iltihabıdır. Akut gastritte iltihaplanma geçicidir ve nedenleri çeşitli faktörlere, özellikle mide mukozasına doğrudan hasar veya aşırı asit salgılarına bağlıdır. Bazı durumlarda akut gastritin nedenlerini belirlemek zor olsa da, bu bozukluk genellikle ilaçların, özellikle NSAID'lerin (steroidal olmayan anti-inflamatuar ilaçlar), alkollü içeceklerin tüketimi ve sigara kullanımı ile bağlantılıdır.

Bazı durumlarda akut gastrit, bakteriyel veya mantar enfeksiyonlarından veya tahriş edici maddelerin tüketilmesinden kaynaklanabilir. Ancak çoğu durumda akut gastrit, mide zarının yenilenmesiyle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir.

Ancak akut gastrit, özellikle Helicobacter pylori bakteriyel enfeksiyonlarında gelişebilir ve kronikleşebilir. Kronik gastrit, alkol tüketimi veya sigara kullanımı gibi bazı zararlı alışkanlıklar nedeniyle ortaya çıkabileceği gibi hastalıklar nedeniyle de gelişebilir. Bu nedenle kısa sürede düzelmeyen gastrit durumunda, mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Gastrit belirtileri

Gastrit her zaman belirti göstermez, ancak duruma bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. En yaygın belirti rahatsızlık hissi ve yanma hissidir.

Gastritin belirtileri genel olarak şunlardır:

- Üst karın bölgesinde donuk ağrı,

- Mide yanması,

- Mide ekşimesi,

- Mide bulantısı ve kusma,

- İştah azalması,

- Geğirme,

- Yemeklerden sonra midede aşırı doluluk hissi,

- Açıklanamayan kilo kaybı.

Akut gastrit aniden ortaya çıkar ve mide bulantısı, mide ekşimesi veya mide rahatsızlığına neden olma olasılığı daha yüksektir.

Kronik gastrit ise yavaş yavaş gelişir ve birkaç lokma bile yedikten sonra hafif bir mide ağrısına, dolu mide hissine veya iştah kaybına neden olma olasılığı daha yüksektir. Ancak birçok hastada kronik gastrit herhangi bir fiziksel belirtiye neden olmaz.

Kronik gastrit tedavi edilmezse yıllarca hatta ömür boyu sürebilir. Bazı durumlarda mide kanamasına dönüşür.

Gastrit için 8 doğal ilaç

Akut gastriti tedavi etmek için mide zarına zarar verebilecek davranışlardan kaçınmak önemlidir. Rahatsızlığı hafifletmeye ve yanmayı gidermeye yardımcı olabilecek bazı doğal çözümler vardır.

İşte gastrit için en etkili 8 doğal ilaç:

1. Meyan kökü

Meyan kökü, gastritin neden olduğu rahatsızlıklara karşı yararlı sindirim ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Ayrıca, bu doğal ilaçta bulunan aktif bileşenler, genellikle akut ve kronik gastrit ile ilişkili bir bakteri olan Helicobacter pylori enfeksiyonlarıyla savaşmaya yardımcı olur.

Meyan kökü, çay veya sıvı ekstrakt şeklinde alınabilir. Meyan kökü, yüksek tansiyon, su tutma ve ödem durumunda önerilmez.

2. Papatya

Papatya, mide-bağırsak rahatsızlıklarında faydalı, iltihap önleyici ve antibakteriyel etkiye sahip bir bitkidir. Akut gastrit durumunda, gerektiğinde ılık olarak içilmek üzere papatya çiçeği çayı kullanılabilir.

Papatya, belirli bir yan etkisi ve etkileşimi olmayan güvenli bir bitkidir, bu nedenle çoğu insan tarafından sorunsuz bir şekilde tüketilebilir.

3. Zencefil

Zencefil sindirim, antibakteriyel ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve mide bulantısı ile ilişkili gastrit ile yardımcı olabilir. Zencefil çay, kuru ekstrakt veya sıvı şeklinde kullanılabilir.

Zencefil çayı hazırlamak çok kolaydır. Sadece birkaç dilim zencefili yarım litre suda kaynatın, beş ila on dakika demlenmeye bırakın, ardından ılık olarak tüketin.

4. Ebegümeci

Ebegümeci yaprakları ve çiçekleri mide mukozasını korumaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan yumuşatıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir.

Akut gastritiniz varsa ebegümeci çayına başvurabilirsiniz.

5. Aloe suyu

Aloe vera suyu, mide mukozasında koruyucu etkiye sahip polisakkaritler içerir. Aloe vera aynı zamanda iyileştirici ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve bu da onu akut ve kronik gastrit durumunda faydalı yapar.

Aloe vera suyu yemeklerden önce veya sonra veya yanma hissinde alınabilir.

6. Rezene

Rezene, sindirim ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Gastrit semptomlarını iyileştirmek için tek başına veya papatya, ebegümeci ve meyan kökü ile birlikte çay olarak kullanılabilirler.

Gastrite karşı midedeki ağırlık hissini veya kronik gastrit ile ilişkili herhangi bir bağırsak problemini azaltmak için çiğ rezene de yiyebilirsiniz.

7. Manuka balı

Manuka balı, gastrite karşı olağanüstü bir doğal ilaçtır çünkü güçlü bir iltihap önleyici, iyileştirici ve antibakteriyel etkiye sahiptir. Günde bir ila üç çay kaşığı alınabilir.

8. Yeşil kil

Yeşil kil, mide asiditesini hafifletmeyi ve buna bağlı mide geri akışını önlemeyi sağlar. Gastrit tedavisinde yeşil killi suy olarak kullanılabilir.