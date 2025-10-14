Gaziantep Şehir Hastanesi 2 yılda 5,5 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi

Türkiye, sağlık sektöründeki büyük atılımına devam ediyor.

Sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastanelerinin yapımı devam ediyor...

2023'ÜN EKİM AYINDA AÇILDI

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, hastanenin Sağlık Sokağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin 2023'ün Ekim ayında, 805 yataklı olarak hizmete başladığını söyledi.

Hastane açılırken kentteki hiçbir hastanenin buraya taşınmadığını belirten Şahin, "Buradaki bütün bölümler yeniden oluşturuldu ve bu olgunluğa eriştirildi. Bugün itibarıyla 1875 yatakla hizmet vermeye devam ediyor." dedi.

Şahin, hastanenin hizmete erişimi, randevu süreleri, alınan hizmetlerin niteliği ve bölgeye hizmet sunuyor oluşu göz önünde bulundurulduğunda başarılı bir grafik çizdiğini kaydetti.

5,5 MİLYONU AŞKIN HASTA MUAYENE EDİLDİ

Hastanenin kapasitesinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Şahin, "Bugüne kadar hastanemizde 5,5 milyonun üzerinde hasta muayene edildi, 150 bin civarında hasta yatışı yapıldı ve 180 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirildi. Bu ameliyatların yüzde 55'inin üzerinde nitelikli ameliyatlar dediğimiz büyük ameliyatlar gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu da hastanenin çok hızlı geliştiğine işaret ederek, şunları aktardı:

Kliniklerin kurulması, nitelikli hizmetlerin verilmesi, özellikle ameliyatların yapılması noktasında çok özverili bir ekiple çalışıyoruz. Diğer şehir hastaneleriyle kıyasladığımızda, birçok hastanenin 5 yılda katettiği noktayı biz 2 yıl içinde tamamladık. Tabii ki gidecek yolumuz var ama çoğunu katetmiş durumdayız. Hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız hastanemizde mutlu çalışıyor ve hastalarımıza da son derece kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. Gerek tıbbi gelişmelerin ışığında, gerekse teknolojik gelişmeleri takip ederek nitelikli hizmet veriyoruz.

LABORATUVARDA YAPAY ZEKA

Yakın zamanda laboratuvar parkuruna yapay zekanın entegre edildiğini ifade eden Türkçüoğlu, şöyle devam etti:

Bu parkurda kanser hücrelerini fark eden 'akıllı bir sistem' bizi uyararak aslında birçok hastanın tanısında, tedavisinde hekimlerimizi yönlendiriyor. Bunun dışında yapay zekayı farklı alanlarda da kullanıyoruz. Laboratuvar aşamalarında sonuç verme sürelerimizi oldukça kısaltıyor. Biz gerek tanı anlamında gerek radyolojik tetkikler açısından gerekse diğer bütün laboratuvar hizmetlerinde çok hızlı randevu ve sonuç verme özelliğine sahip bir şehir hastanesiyiz. Sanıyorum Türkiye'de bizim kadar hızlı çalışan başka bir hastane yok. Hemen hemen 3 gün içerisinde tetkikleri yapıp sonuçlarını hastalarımıza ulaştırıyoruz.

Vali Yardımcısı Abdullah Şen de Gaziantep'i, sağlık hizmetinde zirveye taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Programda, gelişimsel açıdan riskli çocuklara yönelik çok yönlü tedavinin uygulanacağı Çok Disiplinli Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Merkezinin (ÇÖZGEM) de açılışı gerçekleştirildi.