Gece boyu öksürükten kıvrananlar... Bu çay ıhlamurdan bin kat daha faydalı! Öksürüğü "şıp" diye kesiyor! Öksürük krizleri bazen bir enfeksiyonun, alerjinin, solunum yolu tahrişinin veya diğer sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir. Özellikle uyku sırasında krize girenler, kış boyu aşağıda tarifini vereceğimiz çayı içebilir.

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Zencefil, yüzyıllardır tıbbi ve mutfak kullanımıyla bilinen kök bitkilerden biridir ve özellikle soğuk kış aylarında yaygın olarak kullanılan bir doğal tedavi yöntemidir.

Öksürük, soğuk algınlığı veya grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın bir semptomudur. Zencefil ise öksürük ve boğaz ağrısının hafifletilmesine yardımcı olur.

Zencefil ayrıca içeriğinde bulunan güçlü anti-enflamatuar bileşenler sayesinde boğaz ve solunum yollarındaki iltihabı azaltır. Bu, öksürüğün neden olduğu tahrişi da hafifletir.

Zencefil, balgamın inceltilmesine ve daha kolay bir şekilde atılmasına yardımcı olur. Bu, öksürüğün rahatlatılmasına ve solunum yollarının açılmasına katkı sağlar.

Bağışıklık sisteminin üzerinde etkilidir

Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlarla yüklüdür.Bu, vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirebilir.

Zencefil, boğaz ağrısını hafifletebilir ve rahatlatıcı da bir etki sağlar. Bu, özellikle öksürükle birlikte gelen boğaz tahrişini hafifletmede yardımcı olur.

Zencefil çayının yapımı

Malzemeler:

Taze zencefil kökü (bir parça)

2 su bardağı su

Bal (isteğe bağlı)

Limon suyu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Taze zencefil kökünü soyun ve ince dilimler halinde kesin.

Bir tencereye 2 su bardağı su ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Kaynamış suya zencefil dilimlerini ekleyin ve 10-15 dakika boyunca kaynatmaya devam edin.

Ardından zencefil çayını bir fincana süzün.

Tatlandırmak için bal veya limon suyu ekleyebilirsiniz.