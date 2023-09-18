Gece boyunca etkili! 1 bardak su içip uyumanın faydasına bakın... Su içip uyumanın gece boyunca vücudunuza olan etkisini biliyor muydunuz...İşte duyan herkesin alışkanlık haline getirdiği mucize faydalar!

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Susuzluk, insanın vücuduna yapabileceği en kötü şeylerden diyebiliriz. Ruhsal ve bedensel sağlığımızı korumak için gün içerisinde düzenli olarak su tüketmeliyiz.

Genellikle yatmadan önce su içilmesi tavsiye edilmez. Sebebi, gece tuvalet ihtiyacı duyarak uykunuzun bölünmesidir.

Ancak uyumadan önce içeceğiniz 1 bardak su, bakın vücutta nelere vesile oluyor.

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