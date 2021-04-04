Gece terlemelerinin tedavisi, altta yatan nedene bağlı olarak tamamen farklı olabilir. Bu nedenle gece terlemelerine yol açan temel sorunu bulmak önemlidir. İşte gece terlemelerinin 10 yaygın nedeni.

Gece terlemeleri veya gece hiperhidrozu, siz uyurken vücudunuzun salgıladığı aşırı terdir. Başka bir deyişle, vücudunuzun serinlemek ve iç sıcaklığınızı kontrol etmek için gerekenden daha fazla ter üretmesidir. Gece terlemesi, yatak örtülerinizin ve çarşaflarınızın terleme nedeniyle, değiştirilmesi gerekecek kadar çok ıslanması tanımlanır.

Gece terlemelerinin nedenleri, çok sıcak bir uyku ortamı veya özellikle rahatsız edici bir kabus görmek kadar basit olabilir. Ancak bazen temel sorun daha karmaşıktır. Gece terlemelerinin nedeni, sıcak ortamlardan ve kötü rüyalardan çok daha geniş kapsamlı olabilir. Bazı sağlık sorunları da dahil olmak üzere gece terlemelerine neden olabilecek birçok farklı şey vardır.

Tekrar eden gece terlemeleri, çok sıcak bir uyku ortamı gibi bir dış faktörden daha çok, altta yatan bir sağlık sorununa bağlı olarak gelişir.

İşte gece terlemelerinin 10 olası nedeni.

MENOPOZ

Gece terlemelerinin en yaygın nedenlerinden biri menopozdur. Menopozda, özellikle azalmış östrojen ve progesteron nedeniyle dalgalanan hormonlar, gece terlemelerine, ruh hali değişikliklerine, vajinal kuruluğa, daha yavaş bir metabolizmaya ve saçların incelmesine neden olabilir.

Ortalama olarak, insanlar 51 yaşında menopoza girerler, ancak yaş, kişiye göre değişir. Menopoza giren insanların yalnızca yaklaşık yüzde 1 kadarı bunu 40 yaşından önce yaşar.

Menopoz, çok erken başlamadıkça, tedavi gerektirmeyen tamamen normal bir durumdur. Ancak bu, gece terlemeleri gibi belirtiler hayatınızı etkiliyorsa seçeneğiniz olmadığı anlamına gelmez. Menopoz nedeniyle dayanılmaz gece terlemeleri, hormon tedavileriyle çözülebilir.

ÇEŞİTLİ İLAÇLAR

Bir dizi ilaç potansiyel olarak bir yan etki olarak gece terlemesine neden olabilir. Antidepresanlar, hipertansiyon ilaçları veya diğer ilaç türlerini kullanmak bazen rahatsız edici ter birikintileriyle uyanmaya neden olabilir. Bu, beyninizin ter bezlerinizi ve iç vücut sıcaklığınızı düzenleyen bölümünü etkileyen ilaçların bir sonucu olarak ortaya çıkar. İlaçla ilgili gece terlemeleri ile mücadele etmenin en bilnidik yolu, doktorunuzla farklı bir ilaca geçiş hakkında konuşmaktır.

Bunu yapmak istemiyorsanız, deneyebileceğiniz birkaç şey var. Daha nefes alabilen pijamaları tercih edin ve sadece doğal malzemeden yapılmış bir çarşaf kullanın, Yatağınızın üstündeki nefes alabilen malzeme, vücut sıcaklığınızı düşürebilir.

ANKSİYETE

İnsanlar genellikle anksiyeteye sahip olmanın sadece orantısız endişe ve korku yaşamakla ilgili olduğunu düşünür, ancak bu duygular birçok fiziksel semptomu da tetikleyebilir. Bunlardan biri, tahmin ettiğiniz gibi, çok fazla terlemektir. Diğerleri arasında kas gerginliği, hızlı kalp atışı, nefes darlığı, mide bulantısı ve ishal gibi mide sorunları ve daha fazlası bulunur.

Anksiyete bozuklukları ve panik bozuklukları genel olarak geceleri de dahil olmak üzere aşırı terlemeye neden olabilir. Gece terlemeleri gibi semptomlar yaşamak, endişenizin olması gerektiği kadar kontrol altında olmayabileceğinin bir işareti olabilir. Çeşitli terapiler, anti-anksiyete ilaçları, yaşam tarzı değişiklikleri veya bu seçeneklerin bazı kombinasyonları, gece terlemelerinizin önüne geçebilir.

HİPERHİDROZ

Hiperhidroz, vücudunuzun doğal olarak kendi başına ihtiyaç duyduğundan daha fazla terlediği anlamına gelen bir terimdir. Hiperhidroz, ısı veya egzersiz gibi tipik tetikleyiciler olmadan aşırı terlemeye neden olur. Birincil ve ikincil olmak üzere iki şekilde gelir. Birincil hiperhidroz, altta yatan neden tam olarak belirlenemediğinde ortaya çıkar. İkincil hiperhidroz ise, aşırı terlemenizin belirli bir tıbbi sorun nedeniyle meydana gelmesidir, bu bir sağlık sorunu veya aldığınız bir ilaç olabilir.

Birincil ve ikincil hiperhidrozun birkaç farklılığı vardır. Birincil tipik olarak, alnınız, koltuk altlarınız ve avuç içi ve ayak tabanlarınız gibi birkaç önemli alanda ortaya çıkar. İkincisi ise genellikle vücudunuzun çok daha büyük bölümlerinde veya hatta hepsinde ter görülmesidir. Bir diğer önemli fark, birincil hiperhidrozun genellikle sadece uyanık olduğunuzda meydana gelmesine karşın, ikincil hiperhidrozun vücudunuzu gece terlemelerine neden olabilmesidir.

Gece terlemenizin hiperhidrozdan kaynaklanabileceğinin birincil göstergelerinden biri, uyanıkken kendinizi zorlamadan genellikle görünebilir derecede terlemenizdir. Hiperhidroz nedeniyle gece terlemeleri yaşıyorsanız, doktorunuz sizi büyük olasılıkla cilt tipinize uygun bir terleme önleyiciyi bulmak için sizi bir dermatoloğa yönlendirebilir.

HİPERTİROİDİZM

Tiroid, boynunuzda bulunan ve vücudunuzun enerjiyi nasıl kullandığını esasen yöneten kelebek şeklindeki bir bezdir. Hipertiroidizm ise tiroksin hormonunun çok fazla salınması anlamına gelir. Bu, vücudunuzun bir takım süreçlerini aşırı hızda çalıştırarak gece terlemeleri, istenmeyen kilo kaybı, iştah artışı, kalp çarpıntısı ve anksiyete gibi semptomlara yol açabilir.

Tiroid bezi, vücudunuzdaki hemen hemen her organı etkileyen hormonların üretilmesinden sorumludur ve metabolizmanızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Hipertiroidizm yaşıyor olabileceğinizi düşünüyorsanız, sağlık uzmanınız tiroid hormon seviyenizi kontrol etmek için bir kan testi yapabilir. Yüksek tiroid yaşam tarzı değişiklikleri ile, ilaçlarla, tiroid bezindeki hormon üreten hücreleri yok eden radyoiyot tedavisiyle veya gerekirse tiroid bezinin bir kısmının veya tamamının alınmasıyla tedabi edilebilir.

UYKU APNESİ

Obstrüktif uyku apnesi sendromu (OSAS), siz uyurken nefes alıp vermenizin kısa bir süre durup başlamasına neden olan bir uyku bozukluğudur. OSAS durumunda, uyurken boğaz kaslarınız gevşememesi gerektiği zaman gevşer, bu da solunum yollarınızın havayı akciğerlerinize ve akciğerlerinizden taşıma işini yapmasına engel olur.

OSAS semptomları arasında gece terlemeleri, yüksek horlama, gün içinde aşırı yorgunluk, gece boyunca aniden uyanma ve siz uyurken diğer insanların bazen nefes almayı bıraktığınızı fark etmesi bulunur. OSAS ciddi olabilir ve acil tedavi gerektirir.

Tedavi seçenekleri arasında, uyumadan önce burun tıkanıklığı giderici kullanmak veya sırt üstü uyumaktan kaçınmak, solunum yollarınızı açık tutmak için hava yolu basıncı makinesi ile uyumak, ağız koruyucu kullanmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri ve daha yoğun seçenekler yer alır.

ENFEKSİYONLAR

Ateş, vücudunuzun soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlarla savaşmasının doğal yoludur. Geceleri aşırı ısınmanıza neden olabilecek birçok farklı enfeksiyon bulunur. Beyninizin vücut ısısını yöneten kısmı (hipotalamusunuz) iç sıcaklığınızın yükselmesine neden olduğunda ateş tetiklenir. Sonuç olarak titreme, baş ağrısı ve evet, gece terlemeleri yaşayabilirsiniz. Vücudunuz ısındığında, yorgunluk ve ağrıyan kaslar gibi diğer semptomların yanında gece terlemelerinin ortaya çıkması normaldir. Enfeksiyonla mücadele etmenin tek bedene uygun bir yolu yoktur, bu nedenle, bir enfeksiyona sahip olabileceğinizden şüpheleniyorsanız, doktorunuza ulaşmanız çok önemlidir.

TÜBERKÜLOZ

Mycobacterium tuberculosis adlı bakteriler vücudunuza (çoğunlukla akciğerlerinize, ancak potansiyel olarak böbrek, omurga ve beyin gibi bölümlere) saldırdığında tüberküloz meydana gelir ve bir enfeksiyona neden olur. Tüberküloz belirtileri, bakterilerin vücudunuza tam olarak nereye saldırdığına bağlı olarak değişir, ancak en yaygın belirtiler arasında gece terlemeleri ve üşüme, kilo kaybı, iştah kaybı ve üç hafta veya daha uzun süren öksürük ve ateş yer alır.

Bakteriler, havadaki mikroskobik parçacıklar yoluyla insandan insana geçtiği için, tüberküloz, temas yoluyla bulaşabilir. Tüberküloza yakalanmak kulağa oldukça korkutucu gelse de, iyi haber, tedavi edilebilir olmasıdır. Hastalığı tamamen atlatmak için tipik olarak en az altı ila dokuz ay antibiyotik almanız gerekebilir, ancak bu kişiye göre değişebilir.

BRUSELLOZ

Bruselloz, insanların hayvanlardan alabildiği bakteriyel bir enfeksiyondur. Tipik olarak pastörize edilmemiş süt ürünleri yoluyla geçer, ancak hava yoluyla veya enfekte bir hayvanla doğrudan temas yoluyla da geçebilir. Bruselloz belirtileri arasında ateş, titreme, terleme, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı ve eklem, kas ve sırt ağrıları bulunur.

Bruselloz, bakterileri sisteminizden temizlemek için en az altı hafta antibiyotikle tedavi edilir.

ROMATOİD ARTRİT GİBİ BELİRLİ OTOİMMÜN DURUMLAR

Tüberküloz ve bruselloz arasında bir benzerlik fark ettiniz mi? İkisi de ateşe yol açabilen bakteriyel enfeksiyonlardır ve bu nedenle gece terlemelerinin altında yatan nedenlerden biri olabilir. Ateşin yükselmesine neden olabilecek herhangi bir şeyin gece terlemelerine yol açabileceği mantıklıdır.

Romatoid artrit, vücudunuzun bağışıklık sistemi yanlışlıkla eklemlerinizi kaplayan zarların astarı olan sinovyumunuzla savaşmaya gittiğinde ortaya çıkar. Özellikle sabahları veya bir süre hareketsiz kaldıktan sonra sertleşen ağrılı, şişmiş eklemlere sahip olmak gibi romatoid artritin eklemle ilişkili semptomlarına çok aşina olabilirsiniz. Ancak bu iltihaplanma, ateş gibi gece terlemelerine neden olan sorunlara da neden olabilir.

GECE TERLEMELERİ NASIL DURDURULUR?

Gece terlemelerinin tedavisi, altta yatan sağlık durumuna bağlıdır. Örneğin, hiperhidrozun neden olduğu gece terlemeleri tedavisi, anksiyetenin neden olduğu gece terlemeleri tedavisinden tamamen farklı olacaktır. Doğru bir teşhis koymak ve sizin için işe yarayan bir tedavi planı bulmak için doktorunuzla birlikte çalışmak gece terlemelerinizi durdurmanın en iyi yoludur. Bu, çok kapsamlı bir teşhis planı gerektirebilir, çünkü ekarte edilecek çok fazla potansiyel neden vardır. Ancak kaliteli uyku çok önemlidir ve eğer gece terlemeleri dinlenmenizi bozuyorsa, tedavi yöntemleri için zaman ayırmak buna değer.

Gece terlemeleri yaygın bir şikayettir. Gerçekten can sıkıyorlarsa ve hayata müdahale ediyorlarsa, bir doktora görünme zamanı gelmiş demektir Ayrıca gece terlemesine özellikle ateş, istenmeyen kilo kaybı, ağrı, ishal veya öksürük eşlik ediyorsa mutlaka bir doktora başvurun.

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