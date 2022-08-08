Gece yatarken ayak yanması neden olur? Yanan ayak sendromunun nedenleri ve tedavi için ipuçları

Gece yatarken ayak yanması neden olur? Yanan ayak sendromunun nedenleri ve tedavi için ipuçları

Geceleri ayaklarınızda rahatsız edici bir karıncalanma veya yanma hissediyor musunuz? Yanan ayak sendromu yaşıyor olabilirsiniz. İşte yanan ayak sendromunun tüm belirtileri ve tedavi için ipuçları.

Grierson-Gopalan Sendromu olarak da bilinen Yanan Ayak Sendromu, gecelerinizi kabusa çevirebilir. Ayak bileklerine kadar ulaşan ağrı noktaları, karıncalanma ve yanma...

Bu durum, geceleri de ortaya çıkan ve yaşam kalitesini büyük ölçüde düşüren Huzursuz bacak sendromundan da kaynaklanabilir. Her iki hastalık da nöropatik bir kökene sahiptir, ancak küçük farklılıkları vardır.

Yanan ayak sendromu nedir?

Yanan ayak sendromu epizodik olarak ortaya çıkabilir. Yani, bu rahatsızlığın daha yoğun olacağı ve hiç görülmeyeceği zamanlar vardır.

Yanan ayak sendromu nadiren tek başına ortaya çıkar. Genelde tiroid sorunları, eklem ağrıları, genel halsizlik gibi başka problemlerle birlikte görülür.

Ancak gece dinlenmesini etkilemesi nedeniyle mutlaka araştırılması ve tedavi edilmesi gerekir.

Yanan ayak sendromu, genellikle karıncalanma, ağrı veya kaşıntı eşliğinde, ayağın tabanında yoğun bir ısı, hatta yanma hissi ile ortaya çıkar. Bu his gündüz veya gece ortaya çıkabilir ve değişken yoğunluktadır.

Yanan ayak sendromu belirtileri

Ana belirti yanmadır. Etkilenen kişiler, ayak tabanlarından baldırlara kadar yükselen bir yanma hissi yaşar.

Hatta birçok insan, dinlenmek için ayaklarını soğuk suya sokmak zorunda kalır. Ayak tabanlarında yanma ve bazen karıncalanma veya şiddetli ağrı ile de yanan ayak sendromu ortaya çıkabilir.

Nedenleri

Araştırmalar, yanan ayak sendromunun otozomal bir özellik olduğunu, yani genetik olduğunu göstermektedir. Ailenizden biri bu durumu yaşamışsa, siz de yanan ayak sendromu için risk altındasınız demektir.

Çoğu durumda, bu sendromun kaynağı nöropatidir. Yani bu durum, ayaklara ağrı sinyalleri gönderen bazı küçük sinir liflerinin farklılaşmasından kaynaklanmaktadır. Kadınları daha çok etkileyen yanan ayak sendromu, yaşamın bazı dönemlerinde gelip giden bir durumdur.

B12 vitamini eksikliği başka bir tetikleyicidir. B12 vitamini eksikliği sinir sisteminde sorunlara yol açar. İlk belirtiler kol ve bacaklarda karıncalanma ve yanma hissidir.

Ayaklardaki metatarsal sinirlerin sıkışması olan metatarsalji başka bir nedendir. Bu durum, düzenli bisiklet sürenler arasında yaygın bir sorundur.

Tiroid bozuklukları da ayaklarda yanma hissine neden olabilir. Yanan ayak sendromu genellikle hipotiroidili kişilerde sık görülen bir sorundur.

Yanan ayak sendromu diyabetle ilişkili olarak da ortaya çıkabilir. Diyabet hastalarının tedavi edilmesi önemli olan birçok ayak problemi yaşamaları muhtemeldir. Diyabet hastalarının özellikle nöropatiye ve her türlü enfeksiyona yatkın olmaları, onların ayak sorunlarına yatkınlıklarını artırır. Bunun nedeni yüksek glikoz seviyesinin sinirler arasındaki sinyallerin iletimini ve damarların direncini etkilemesidir.

Dolaşım yetmezliği de bu durumu tetikleyebilir. Özellikle alt ekstremitelerde zayıf kan dolaşımı yanan ayak sendromuna neden olabilir. Ayrıca ödem, bacaklarda ağırlık hissi ve ayaklarda şişme görülebilir.

Alkolizm de nöropatiye ve ayaklarda yanma hissine neden olabilir. Aşırı terlemeye meyilli kişilerin ayakları da yanmaya yatkındır. Terlemeyi sınırlamak için kullanılan yöntemler sorunu kısmen ortadan kaldırır. Ancak, bazı durumlarda aşırı terleme daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabileceği için mutlaka nedeni araştırılmalıdır.

Bazı insanlar ayakkabı ve çorap seçimi nedeniyle ayaklarında yanma yaşarlar. Bazı çorapların üretiminde kullanılan tekstil malzemelerine alerjiniz olabilir. Bu malzemelerle temas yanma, batma ve kızarıklığa neden olur.

Nasıl teşhis edilir?

Yanan ayak sendromunun kökeninde birçok farklı neden olabilir. Peki, teşhis nasıl yapılır? Bu duruma neyin sebep olduğu nasıl anlaşılır?

Fiziksel muayene ile yanan ayak sendromu teşhis edilebilir. Uzman, herhangi bir şişlik, eklem sorunu, alerjik reaksiyon vb. olup olmadığını öğrenmek için etkilenen bölgeyi araştırır.

Bir kan testi de yardımcı olabilir. Bu test, glikoz seviyelerini, olası B12 vitamini eksikliklerini, tiroid problemlerini vb. ölçmek için gereklidir.

Sinir fonksiyon testleri de kullanılır. Elektromiyogram gibi bu testler de yardımcı olabilir. Kasların elektriksel aktivitesini ölçmek için kullanılırlar.

Yanan ayak sendromu tedavisi

En iyi tedavi için önce sendromun ortaya çıkma nedenini belirlemek gerekir. Daha sonra ağrıyı azaltmak için hafif ağrı kesici ilaçlar reçete edilebilir. Soğuk su banyoları da tavsiye edilir, ancak bu banyolar kısa süreli olmalıdır, aksi takdirde yanma hissi ağırlaşır.

Bir ayak hastalıkları uzmanı ile görüşülebilir. Uygun ayakkabı veya tabanlık reçete edebilir.

Ayaklarda yanma hissinden mümkün olduğunca kaçınmak için birkaç basit kuralı takip edebilirsiniz. Çorapsız ayakkabı giymekten kaçının, giyilen ayakkabıların kalitesini kontrol edin, alkol tüketmeyin, gün boyunca susuz kalmayın ve dolaşım yetmezliğini önlemek için düzenli fiziksel aktivite yapın.