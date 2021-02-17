Geçmeyen ağız kokusu mide hastalıklarının habercisi

Geçmeyen ağız kokusunun, kronik bir sorunun belirtisi olarak ortaya çıkabileceğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, ağız kokusunun nedenlerini anlatarak, tavsiyelerde bulundu.

Ağız kokusu sık görülen ve rahatsız eden, çoğu zaman nedeni anlaşılamayan bir sağlık problemidir. Bazen kronikleşebilen ağız kokusu sosyal, psikolojik ve hastalık açısından bazı olumsuz durumlara neden olabilirken, eşler arasında probleme, iş yerinde arkadaşlarla toplumda iletişimde bazı olumsuz problemlere de yol açabiliyor.

Ağız kokusunun nedenlerini sıralayan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, tedavi yöntemlerini anlatarak önemli tavsiyelerde bulundu.

AĞIZ KOKUSUNUN NEDENLERİ

Soğan, sarımsak, baharatlı gıdalar, bazı peynirler, balık ve bazı asidik içecekler, kahve gibi gıdalar bu duruma yol açar. Düşük karbonhidratlı gıdalar, nefeste keton kokusuna neden olabilir. Sigara, alkol tüketimi, kötü ağız ve diş hijyeni de ağız kokunu oluşturabilir.

Sinüzit, karaciğer enfeksiyonu, zatürre, bronşit, bronşiolit, bademcik enfeksiyonları, postnazal akıntı, şeker hastalığı, laktoz intoleransı, bazı böbrek ve karaciğer hastalıkları da ağız kokusuna neden olabilir.

Genellikle gözden kaçan bir diğer faktörde mide hastalıklarıdır. Midede bulunan helikobakter enfeksiyonu, reflü hastalığı ve gastritlerde de ağız kokusu olabilir.

Birçok sağlıklı bireyde, karında biriken gazlar ve dil sırtında üreyen bakterilerden dolayı da ağız kokusu olabilir. Bu durum fizyolojik olup, tükürük salgısı gece azalır ve bakteri çoğalmasına neden olabilir. Bu da kötü koku sebebi olur.

Hormonal değişimler, yeterli sıvı alamama, yeme alışkanlığının değişmesi, bulantı ve kusma sonucu kişide kötü ağız kokusu olabilir. Burunda tıkanıklık olanlarda da ağızdan sık nefes almaya bağlı da kötü ağız kokusu oluşabilir. Düzenli olarak veya dişlerini hiç fırçalamayanlarda, gıda maddelerinin ağız ve diş aralarında kalması sonucu, ağızda biriken bakteri ve gıda artıkları sonucu, ağız kokusu kaçınılmazdır. Dişlerdeki çürükler, dişeti hastalıkları da ağız kokusuna neden olabilir.

Ağız kokusu olan bireylerde endoskopi yapılarak mide hastalığı, reflü ve helikobakter olup olmadığı araştırılmalıdır. Patoloji saptanmazsa, ağız ve boğaz muayenesi, diş muayenesi ve göğüs hastalıkları muayenesine kişi yönlendirilmelidir.

AĞIZ KOKUSU TEDAVİSİ

Ağız hijyenine mutlaka dikkat edilmeli, dişlerin düzenli bakımı ve düzenli fırçalama yapılmalıdır. Bol su tüketilmeli, şekersiz sakız çiğnenmesi yarar sağlar. Sakız kullanımı, tarçın, nane ve maydanoz tüketilmesi oldukça yarar sağlar.

Herhangi bir hastalık varsa, örneğin; reflü hastalığı, mide hastalığı, şeker hastalığı gibi ilgili bölümlerde kişi tedavi edilmelidir. Ağız kokusu sebebi, kullanılan bir ilaca bağlı ise ilgili doktor ile görüşülüp, ilaç kesilmeli veya başka bir ilaç ile değiştirilmelidir.

Ağızdaki protez ve köprüler iyi temizlenmeli, gerekirse diş ipi kullanılmalıdır. Ağızda çinko içeren gargaralarının kullanılması, dilin fırçalanması da yapılmalıdır. Ağız kuruluğu varsa, suni tükürük içeren ilaçlar tavsiye edilmelidir.

Çocuklarda ağız kokusu oluşuyorsa, çocuk hastalıkları uzmanına danışılmalıdır. Beyaz un, beyaz şeker, glikoz/fruktoz şurubu ile tatlandırılmış tüm gıdaların tüketimi azaltılmalıdır.