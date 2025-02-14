Geçmeyen öksürükten kurtulmanın yolları

Haber Merkezi

Geçmeyen öksürük can sıkıcı olabilir ve altta yatan nedenine göre farklı tedavi yöntemleri gerektirebilir.

İşte öksürükten kurtulmak için bazı öneriler:

1. Bol Sıvı Tüketin

Öksürüğünüz kuruysa, boğazınızı nemli tutmak çok önemlidir.

Ilık su, bitki çayları (ıhlamur, adaçayı, zencefil çayı), ballı süt ve tavuk suyu çorba rahatlatıcı olabilir.

2. Bal Tüketin

Bal, doğal bir öksürük kesicidir. Özellikle gece öksürüğünü azaltmada etkilidir. Bir kaşık balı doğrudan yiyebilir ya da ılık suya karıştırabilirsiniz.

3. Buhar Soluyun

Sıcak bir duş almak veya kaynar suyun içine okaliptüs yağı damlatarak buharını solumak solunum yollarınızı açmaya yardımcı olabilir.

4. Nemli Ortamda Bulunun

Kuru hava, öksürüğü daha da kötüleştirebilir. Odanızı nemlendirmek için bir nemlendirici kullanabilir ya da kaynar su dolu bir kap koyabilirsiniz.

5. Doğal Karışımlar Deneyin

Zencefil Çayı: Boğazı yatıştırır ve balgam söktürücü etkisi vardır.

Limonlu Ilık Su: Bağışıklığı güçlendirir ve boğaz tahrişini azaltır.

Karabiber ve Bal Karışımı: Özellikle balgamlı öksürüğe iyi gelir.

6. Sigara ve Tahriş Edici Maddelerden Kaçının

Sigara dumanı, parfüm, toz ve kimyasal maddeler öksürüğü daha kötü hale getirebilir. Bu tür tetikleyicilerden uzak durun.

7. Doktora Başvurun