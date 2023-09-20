Genç yaşta dişsiz kalmayın! Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzınızı çalkalarsanız… Diş sağlığı, her bireyin önem vermesi gereken temel bir konudur. Ancak, doğru uygulamaların bilincinde olmadan yapılan bazı alışkanlıklar, ters etki yaratabilir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzınızı suyla çalkalamak, diş sağlınızı olumsuz yönde etkiliyor.

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Diş sağlığına önem veren herkes, dişlerini düzenli olarak fırçalamayı alışkanlık haline getirmiştir.

Ancak, diş fırçalama sonrası yapılan hatalı bir alışkanlık, diş sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Diş fırçalama sonrası ağzını suyla çalkalama alışkanlığı, birçok insan için doğal bir davranış gibi görünse de, uzmanlar bu alışkanlığın diş sağlığına zarar verebileceği konusunda uyarıyorlar.

Diş macununu tükürün, ama sakın ağzınızı çalkalamayın!

Diş macunu içeriğindeki florür, dişlerinizi çürümelere karşı korurken mine tabakasını güçlendirmeye yardımcı olur.

Ancak diş fırçalama sonrası ağzınızı suyla çalkalarsanız, diş macununun içindeki florürün çoğunu ağzınızdan uzaklaştırırsınız. Bu da, dişlerinizi koruma mekanizmasını zayıflatabilir.

Ağız çalkalama alışkanlığınızı değiştirin!

1- Diş macununu tükürdükten sonra ağzınızı çalkalamak yerine fazla köpüğü tükürerek ağzınızda bırakın. Bu, florürün dişlerinize daha uzun süre etki etmesine olanak tanır.

2- Diş fırçalama sonrasında hemen yemek yemek veya içmek, dişlerinizi koruyan florürün etkisini azaltabilir. Bu nedenle diş fırçalama ile öğün arasında bir süre beklemekte fayda var.

3- Ağız bakımı için kullanılan özel ağız suları, diş fırçalama sonrasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak bunu kullanmadan önce ambalajını okuyarak talimatları takip etmek önemlidir.

NOT: Diş sağlığınızı korumak için doğru diş fırçalama alışkanlıkları edinmek, uzun vadede daha sağlıklı bir gülüşe sahip olmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın ki küçük değişiklikler büyük farklar yaratabilir.