Gençlerde el titremeleri ciddiye alınmalı

Gençlerde görülen et titremelerinin altında yatan birçok rahatsızlık olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Halil Olgun Peker, her el titremesinin Parkinson olmadığına dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

El titremeleri, günlük hayatı zorlaştırırken bir yandan da sosyal ortamlarda özgüvensizliğe sebep olabiliyor. En sık görülen el titreme şikâyetleri, Parkinson’daki el titremesi ile karıştırılabiliyor.

El titremelerinin Parkinson habercisi olduğunu ancak en çok görülen el titremesi türü olan esansiyel tremor'un bu hastalıkla bir ilişkisi olmadığının altının çizen Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Halil Olgun Peker, heyecan, stres, yorgunluk, kan şekeri düşüklüğünde esansiyel tremor hastalarının el titremelerinin tetiklendiğine dikkat çekerek, Parkinson ile esansiyel tremor arasındaki farklara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerde de görülebilen esansiyel tremorda hastaya sağlık sorunlarının eşlik etmeyeceğini söyleyen Peker, Parkinson'da ise denge bozukluğu ve donuk duruş olarak adlandırılan bozuklukların ortaya çıkabileceğini belirtti.

SESTE TİTREMELER DE GÖRÜLEBİLİYOR

Kasıtsız ve kontrol edilemez ritmik hareketlere ‘tremor’ yani titreme denildiğini belirten Peker, Parkinson'un beyincik hastalıkları, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), hipertiroidi (tiroid hormonu fazlalığı) gibi beyin hastalıkları sonucu gelişebileceği gibi, alkol yoksunluğu veya stres ve yorgunluk gibi pek çok soruna bağlı olarak da gelişebileceğini, sigara bağımlılarında, aşırı kahve gibi uyaran maddeler tüketildiğinde de ellerde titreme oluşabileceğini ifade etti.

Esansiyel tremor’un tıpta nedeni bilinmeyen, genetik temelli bir hastalık olarak düşünüldüğünü kaydeden Peker, hastalığın sadece bir hareket bozukluğu olduğunu ve titreme dışında hastaya bir zararı olmadığını söyledi.

Esansiyel tremor'un gençlerde de görülmekle beraber erişkin grupta daha sık görüldüğünü belirten Peker, "Heyecan, stres, yorgunluk, kan şekeri düşüklüğü olduğunda esansiyel tremor hastalarının el titremeleri tetikleniyor. Parkinson ile esansiyel tremor farkı şöyle yapılabilir: Esansiyel tremorda hastaya sağlık sorunları eşlik etmez, Parkinson’da ise denge bozukluğu ve donuk duruş olarak adlandırılan bozukluklar vardır. Ayrıca esansiyel tremorda seste de titremeler oluşurken Parkinson hastalığında bu yoktur.” şeklinde konuştu.

Uzun süreli el titremeleri yaşandığında mutlaka bir uzmana başvurulması ve titreme sebebinin Parkinson ve beynin diğer hastalıklarından ayrımının yapılması gerektiğini işaret eden Peker, “Esansiyel tremorda başta zararsız el titremeleri olsa bile, bazı durumlarda hastalık bir elde başlayıp diğer eli de içine alabilir. Sorun basit bir ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilecekken müdahale edilmezse ilerlediğinde tedavi güçleşir.” açıklamasında bulundu.

BEYİN HASARINA NEDEN OLABİLİR

Tedavi edilmemiş Parkinson hastalığı gibi durumlarda beyin hasarının artabileceğinin altını çizen Peker, el titremesi ile gelen hastaya tanı koymak için kan sayımı, tiroit hormonu tayini, beyin MR’ı görüntülemesi gibi temel tetkikler yapıldığını ve el titremesi tedavisinin, hastalığın hangi sebep yüzünden geliştiğine bağlı olarak değiştiğini söyledi.

Esansiyel tremorda ilk evrelerde tedaviye ilaçla başlanıldığını ifade eden Peker, ilaç tedavisi etki göstermediği durumlarda ise beyin pili ameliyatının yapılabileceğini söyledi.

Beyin pilinin uygun hastalarda çok etkili ve güvenilir bir tedavi olduğunu belirten Peker, "Aynı şekilde Parkinson hastalarında da ilaç tedavisi etkisini azalttığı ve ilaçların yan etkilerinin artmaya başladığı zamanlarda beyin pili tedavisi kullanılır. Bu ameliyat ile hastaların titreme şikâyeti yanında hareket yavaşlığı ve eklem katılığı gibi sorunları da çözülebilmektedir. Sadece pil bittiğinde basit bir ameliyat ile pil değişimi gerekir. Bu şekilde tedavi ömür boyu etkisini gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Esansiyel tremor tedavisinde kullanılan beta bloker tedavisinde baş dönmesi, ışığa karşı duyarlılık, yorgunluk, mide bulantısı ve kusma gibi yan etkilerin görülebileceğini de sözlerine ekleyen Peker, bu nedenle esansiyel tremor tedavisi görenlerin 1-2 ayda bir düzenli aralıklarla doktor kontrolüne gitmesi gerektiğini söyledi.