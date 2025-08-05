Genellikle göz ardı edilen 5 yaygın kolon kanseri belirtisi

Kolorektal kanser, yani halk arasında bilinen adıyla kolon kanseri, küresel sağlık alanında ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre yalnızca 2020 yılında 1,9 milyondan fazla yeni vaka tespit edildi ve yaklaşık 930 bin kişi bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Daha da endişe verici olan ise önümüzdeki yıllarda bu rakamların hızla artacak olması.

Uzmanlar, 2040 yılına kadar kolon kanseri vakalarının yıllık 3,2 milyona ulaşacağını ve ölümlerin 1,6 milyonu aşacağını öngörüyor. Bu korkutucu tablo, erken teşhisin hayati önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ancak hastalığın başlangıç evresinde verdiği sinyaller çoğu zaman hafif seyrettiği ya da başka sağlık sorunlarıyla karıştırıldığı için göz ardı ediliyor. İşte çoğu kişinin dikkat etmediği 5 belirti…

1. Bağırsak Düzeninde Kalıcı Değişiklikler

Sürekli ishal, kabızlık veya dışkının incelmesi gibi belirtiler, bağırsak sağlığındaki bir sorunun göstergesi olabilir. Bu değişiklikler bir haftadan uzun sürerse, kesinlikle bir uzmana başvurulmalı.

2. Dışkıda Kan

Parlak kırmızı ya da koyu renkli kan görüyorsanız, bunu hemoroid gibi masum nedenlere bağlamadan önce mutlaka değerlendirmelisiniz. Rektal kanama, kolon kanserinin en yaygın erken belirtilerindendir.

3. Geçmeyen Karın Ağrısı ve Şişkinlik

Gaz veya stres kaynaklı zannedilen karın krampları, aslında bağırsaklarda büyüyen bir tümörün işareti olabilir. Özellikle ağrı sürekli hale geldiyse ve geçmiyorsa, bu bir uyarı sinyalidir.

4. Açıklanamayan Kilo Kaybı

Diyet yapmadan veya spor alışkanlığınızı değiştirmeden kilo veriyorsanız, bu ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. 10 kilodan fazla istemsiz kilo kaybı, tıbbi bir değerlendirme gerektirir.

5. Kronik Yorgunluk

Yeterince uyumanıza rağmen sürekli kendinizi halsiz hissediyorsanız, bu anemiye ve dolaylı olarak kolon kanserine işaret ediyor olabilir. Özellikle diğer belirtilerle birlikte görülüyorsa, doktora görünmek şart.

Ne yapmalı?

Bu belirtilerden birden fazlasını yaşıyorsanız, zaman kaybetmeden bir uzmana başvurun. Erken tanı, kolon kanserinde hayat kurtarır.