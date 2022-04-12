Geniz eti ameliyatı nasıl yapılır? Dr. Eyüp Bozkurt’tan geniz eti hakkında açıklama

Dr. Eyüp Bozkurt geniz eti, burun ve boğaz arasındaki üzüm salkımına benzeyen dokulardır diyerek işlem hakkında bilgi verdi.

Geniz eti, burnu işgal eden bakteri ve virüsleri yakalar ve vücudun bakterilerle savaşmasına yardımcı olan maddeler olan antikorları üretir dedi.

Dr. Bozkurt çocuğunuzda kalıcı veya tekrarlayan geniz eti hipertrofisi veya iltihabı varsa, geniz eti ameliyatı önerebilir diye de ekledi. Çocuklar geniz eti operasyonundan sonra nadiren hastalanırlar. Bunun nedeni, vücutta geniz eti görevi gören diğer dokuların da aynı işlevi düzgün bir şekilde yerine getirebilmesidir.

Geniz Eti Ameliyatı Nasıl Gerçekleşir? Dr. Eyüp Bozkurt Anlattı!

Geniz eti ameliyatı ne kadar kolay olursa olsun, genellikle çocuklar ve ebeveynler için korkutucudur. Çocuğunuza ne beklemesi gerektiğini söyleyerek ameliyata hazırlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Geniz eti ameliyatı sırasında çocuğunuz genel anestezi altında uykuya dalar. Bu, ameliyatın ameliyathanede gerçekleştirileceği ve çocuğunuzun ameliyat sırasında bir anestezi uzmanı tarafından izleneceği anlamına gelir. Çocuğunuz yaklaşık 20 dakika uyku haline geçer diye anlatan Dr. Eyüp Bozkurt daha sonra ekledi.

Geniz eti cerrahisi için cilt kesisi gerekmez. Çocuğunuz uyanma odasında uyanır. Nefes almakta zorluk çekiyorsanız veya kanama belirtileriniz varsa, ameliyathaneye geri dönmeniz gerekebilir. Genellikle toplam hastanede kalış süresi 5- 10 saat arasındadır.

Geniz Ameliyatı Zor Bir İşlem Midir? Operasyon Nasıl İlerler?

Geniz eti ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Ameliyathaneye atılmadan önce hastayı rahatlatmak için hastaya şurup verilir. Ardından ameliyathanede anestezi balonuna maske yardımıyla üflemesi istenir. Anestezi balonu infüze edilirken, hasta genel anestezinin diğer adımlarını tamamlayarak uyumaya başlar. Ağız, fare açacağı adı verilen bir alet kullanılarak açılır. 2 yöntem vardır. Birincisi, adenoidleri çıkarmak için küret kullanmaktır.

Diğeri ise buharlaştırma yöntemidir. Bugün, buharlaştırma işlemi yaygındır. Uygulama alanına salin solüsyonu yerleştirildikten sonra geniz etinin fazla olan bölgesi yüksek frekanslı enerjinin plazma etkisiyle buharlaştırılır ve özel tasarlanmış bir cihaz kullanılarak emilerek uzaklaştırılır.

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Süreç Nasıl İlerler? Dr. Eyüp Bozkurt Açıkladı!

Bazı hastalarda burun tıkanıklığı belirtileri ilk günden itibaren düzelir. Tıkalı bir burundan geçmek kandaki büyüme hormonu seviyesini yükseltir. Bir çalışma, büyüme hormonu seviyelerinin ameliyattan 6 ay sonra önemli ölçüde arttığını gösterdi. Kulağı havalandıran östaki borusunun ağzı açıldıkça orta kulak iltihabı görülme sıklığı azalmaya başlar.

Ameliyat sonrası enfeksiyon sıklığının azalması, büyüme hormonunun artması ve uyku kalitesinin iyileşmesi çocukların büyüme ve gelişmesinde olumlu etkiler yaratır. Huzursuzluk ve uyku bozuklukları gibi sorunların da azaldığı bildirilmiştir. https://www.eyupbozkurt.com.tr/ sitesinden hizmet alabilirsiniz.