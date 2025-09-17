Geri ödeme listesine 64 yeni ilaç dahil edildi

Geri ödeme listesindeki ilaçlarda düzenlemeye gidildi.

Beşeri tıbbi ürünler geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi.

51'İ YERLİ OLMAK ÜZERE 64 YENİ BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN LİSTEYE ALINDI

51'i yerli üretim olmak üzere 64 yeni beşeri tıbbi ürünün listeye dahil edildiği aktarılarak yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4'er adet diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere, 14 kan ve kan yapıcı organ ilacı, 6 analjezik ilaç, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacı, 2'şer adet antiparaziter ilaç, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile birer antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı, özel tıbbi amaçlı gıda ve 1 diğer beşeri tıbbi ürünle geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINACAK İLAÇLAR

- 5 kan ürünü,

- 3 KOAH ilacı,

- 4'er adet diyabet ilacı,

- Alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere, 14 kan ve kan yapıcı organ ilacı,

- 6 analjezik ilaç,

- 4 antiinflamatuvar analjezik,

- 4 sindirim sistemi ilacı,

- 2'şer adet antiparaziter ilaç,

- İmmünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile birer antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı,

- Özel tıbbi amaçlı gıda.