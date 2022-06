Gıda alerjisi olanların koronavirüse yakalanma riski araştırıldı

ABD'de yapılan araştırma, alerjik belirtiler gösterenlerin, virüsle enfekte olmalarının daha düşük ihtimal olduğunu öne sürdü.

Araştırmacılar, gıda alerjisi bulunan bireylerin koronavirüse maruz kalma riskini mercek altına aldı.

ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) yaptığı araştırmada, alerjisi olanların koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Alerjiyle koronavirüse yakalanmama arasındaki ilişki

Araştırmaya 4 binden fazla kişi katıldı. Bunların yarısı; gıda alerjisi, astım, egzama veya alerjik rinit gibi hastalıklar taşıdığını öne sürdü.

Gıda alerjisi olanların söz konusu virüsle enfekte olma olasılığının yüzde 50 daha az olduğu belirtildi.

Astım araştırması

Öte yandan, bazı çalışmalar alerjik astımın şiddetli koronavirüs vakalarından koruduğunu öne sürerken, son araştırmada alerjik astımın, virüsün ilk enfeksiyonundan koruyamadığını ortaya koydu.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var

AA'nın aktardığına göre, yeni bulguların arkasındaki nedenler için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtilirken, araştırmanın koronavirüsün önlenmesi için yeni yollar sunması bekleniyor.

Araştırma, "The Journal of Allergy and Clinical Immunology" adlı dergide yayınlandı.