Petrol
113.22
-2.64%
Euro
17.6904
1.11%
Dolar
16.4721
0.49%
Altın
982.91
1.00%
Borsa
2593
0.00%
Bitcoin
499.344
-4.17%
BTXN Coin
12.33
-2.22%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Gıda alerjisi olanların koronavirüse yakalanma riski araştırıldı

    ABD'de yapılan araştırma, alerjik belirtiler gösterenlerin, virüsle enfekte olmalarının daha düşük ihtimal olduğunu öne sürdü.
    • 02.06.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 14:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gıda alerjisi olanların koronavirüse yakalanma riski araştırıldı

    Araştırmacılar, gıda alerjisi bulunan bireylerin koronavirüse maruz kalma riskini mercek altına aldı.

    ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) yaptığı araştırmada, alerjisi olanların koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha düşük olduğu ortaya çıktı.

    Alerjiyle koronavirüse yakalanmama arasındaki ilişki

    Araştırmaya 4 binden fazla kişi katıldı. Bunların yarısı; gıda alerjisi, astım, egzama veya alerjik rinit gibi hastalıklar taşıdığını öne sürdü.

    Gıda alerjisi olanların söz konusu virüsle enfekte olma olasılığının yüzde 50 daha az olduğu belirtildi.

    Astım araştırması

    Öte yandan, bazı çalışmalar alerjik astımın şiddetli koronavirüs vakalarından koruduğunu öne sürerken, son araştırmada alerjik astımın, virüsün ilk enfeksiyonundan koruyamadığını ortaya koydu.

    Gıda alerjisi olanların koronavirüse yakalanma riski araştırıldı #1

    Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var

    AA'nın aktardığına göre, yeni bulguların arkasındaki nedenler için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtilirken, araştırmanın koronavirüsün önlenmesi için yeni yollar sunması bekleniyor.

    Araştırma, "The Journal of Allergy and Clinical Immunology" adlı dergide yayınlandı.


    İlginizi Çekebilir

    Lüferler Marmara’da oltaya takılıyor
    Ekonomi

    Lüferler Marmara’da oltaya takılıyor

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Büyükçekmece'de dayı ile yeğen meselesi
    3. Sayfa

    Büyükçekmece'de dayı ile yeğen meselesi

    Görüş Bildir