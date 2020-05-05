Gıda Sinerjisi: Birlikte yenmesi gereken besinler

Brokoli ve domatesten zerdeçal ve karabibere, birlikte tüketildiğinde sağlığınız için harikalar yaratabilecek besin eşleştirmelerini biliyor musunuz?

Gıda sinerjisi, gıda eşleştirme ve besin etkileşimi açısından bazı gıdalar arasındaki ilişkiyi tanımlamak için uzun yıllardır incelenen bir kavram. Bazı besinler bir arada tüketildiğinde daha iyi sonuç verir. Güç dolu bir beslenme yumruğu için birbirlerinin en iyilerini ortaya çıkarırlar. Tabağınıza koyduğunuz gıdaların doğru eşleştirmeleri, vücudunuzun çeşitli besin maddelerini daha iyi emmesini sağlar ve hastalıklara karşı daha güçlendirir.

İşte sağlığınız için bazı harika besin eşleştirmeleri.

ZERDEÇAL VE KARABİBER

Zerdeçalın biyoaktif formu, şimdiye kadar bilinen en güçlü antioksidanlardan biri olan kurkumin'dir. Sadece antienflamatuar(iltihapla savaşan) değil, aynı zamanda güçlü kanser önleyici özelliklere sahiptir. Karabiberde bulunan biyoaktif bileşik piperin olarak bilinir. Bir araya getirildiğinde, piperin kurkumin'in kanserle savaşma özelliklerini geliştirmeye yardımcı olur ve emilimini 1000 kat arttırır! Yani, bir dahaki sefere zerdeçala bir parça karabiber ekleyin.

BROKOLİ VE DOMATES

Domates, likopen adı verilen güçlü bir antioksidan bakımından oldukça zengin, brokoli ise sülforafan adı verilen başka bir yararlı bitki besin maddesi açısından zengin. Bu ikisi birlikte, özellikle prostat kanseri olmak üzere kanseri önleyici özellikleri açısından kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Hem domates hem de brokoli, pişirildiğinde besin değerlerini arttırırlar. Brokoli'nin ise beslenme değeri domates varlığında daha da artar. Bu mükemmel çift bağışıklığınızı güçlendirmeye de yardımcı olur.

SEBZE VE YAĞ VEYA YAĞLI TOHUMLAR

Sebzelerde bulunan vitaminlerin kilidini açmanın en iyi yolu, bir tutam yağ veya birkaç yağlı tohum (fındık ceviz vs.) kullanmaktır. Bir miktar sağlıklı yağ, E, A ve K vitamini emilimini arttırmanın yanı sıra alfa ve beta karoten, lutein ve likopen gibi besinlerin emilimini artırmaya yardımcı olabilir. Salatalarınıza sadece fındık ezmesi serpmek bile, sebzelerden yağda çözünen vitaminlerin tümünü almanızı sağlar.

YEŞİL ÇAY VE LİMON

Yeşil çay, kateşinler gibi birçok sağlık yararına sahip antioksidan açısından zengindir. Araştırmalara göre, yeşil çayın antioksidan kapasitesi, bir miktar limon suyu ile eşleştirildiğinde 5-10 kat artar. Bunun nedeni, yeşil çayda kateşinler ile mükemmel bir şekilde eşleşen limondaki C vitamini varlığıdır. Kolayca yapabileceğiniz bu ikili bağışıklığınızı artırabilir, erken yaşlanmayı önleyebilir ve ayrıca belirli kanser türleriyle savaşabilir. Yani, bir dahaki sefere yeşil çayın içine biraz limon suyu sıkmayı unutmayın.

Dyt. Serkan Sıtkı Şahin