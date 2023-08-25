Gıda zehirlenmelerine karşı dikkat! Konserve kapağı tek kullanımlık Evlerde kışlık konserve üretimi için kollar sıvandı. Bir yandan konserve için malzeme alınıyorken diğer yandan da kavanozlar konserveler için hazırlanıyor. Uzmanlar gıda zehirlenmelerine karşı konserve yapımı için uyarılarda bulunuyor.

AA

Kışın tüketilmek üzere yurt genelinde yaygın yapılan konserve hazırlıkları başladı.

Kışlık konserve hazırlıkları sağlığımız açısından büyük önem taşıyor.

Doğru kurulmayan konserveler bozulabilir ve tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir.

Konservenin yapılışı için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Uzmanlar, konservelerden kaynaklanan gıda zehirlenmelerine daha çok evde üretilen konservelerin neden olduğunu açıklıyor.

En büyük yanlış: Kapakların tekrar tekrar kullanılması

Konserve yaparken yanlış yapılan en önemli konunun, cam kavanoz kapaklarının tekrar tekrar kullanması olduğu belirtiliyor.

Uzmanından konserve yapımında dikkat edilecek tavsiyeler:

-Evde ve endüstriyel olarak konserve yapımında temizlik ve hijyenin yanı sıra çürük, ezik olmayan sağlam meyve sebzeler kullanılmamalı.

-Konserve yaparken cam kavanozların boyun kısmındaki tırnaklarında çatlak ve aşınma gibi durum olmadığında birkaç kez kullanılabilir.

-Konservecilikte "hermetik kapama" yani sızdırmazlık çok önemli.

-Konservecilikte kavanoz kapakları bir sefere mahsus kullanılmalı çünkü evlerde bıçakla ya da kapağı ısıtıp kavanozu ters çevirerek kapaklar açılıyor, o sırada kapak zarar görüp özelliğini kaybediyor.

-Kapak zarar gördüğünde, tırnak kısmında çatlak varsa, kapak tam oturmazsa ne kadar uygun işlem yaparsanız yapın içeriye hava ve mikroorganizmaların girişiyle konserve bozulacaktır.

-Evlerde yeterli ısıl işlem yapılmadığından da kap kaçak yıkanmış olsa bile sterilizasyon yeterli olmazsa, meyve-sebzeden bulaşan ve konserve içinde kalan mikroorganizmalar, konservenin depolanma sırasında çoğalarak bozulmalara neden oluyor.

-Bozuk konserve de tüketildiğinde zehirlenmelere neden oluyor.

-Isıl işlemden sonra kavanozların bir gece ters çevrilip bekletilmesi, sıvı sızması varsa o kavanozun kullanılmaması gerekiyor.

-Konservenin karanlık ve serin yerde muhafaza edilmesi tavsiye ediliyor.

-Konserveler açıldığında en fazla 2 günde tüketilmesi gerekiyor.

-Konservede eğer mikroorganizma kaldıysa ya da sızdırma varsa depolama sırasında mikroorganizma gelişip toksin üretebiliyor.

-Özellikle fasulye, bezelye gibi düşük asitli gıda konservesinde clostridium botulinumun neden olduğu bir bozulma meydana geliyor ve bu mikroorganizmanın neden olduğu zehirlenmeye "botulizm" deniyor. Bu zehirlenme çeşidi ölümle sonuçlanabiliyor.

-Usulüne uygun üretilen konserve kapakları hafif içe göçük olmalı.

-Konserve kapağı şişmişse, konserveyi açtığınızda kötü koku, ekşime, köpürme varsa bunlar bozuktur ve tüketilmemesi gerekiyor.