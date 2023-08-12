Giresunlu kadına 5-6 aylık ömür biçildi, o hayata tutundu 55 yaşındaki kadın, 35 yıl önce nadir hastalıklardan biri olan 'skleroderma'ya yakalandı. Gittiği birçok hastanede tedavisinin mümkün olmadığı, hatta 5-6 aylık ömrü kaldığı söylenen kadın, mücadelesiyle hayata tutundu. Kadına ömür biçen doktorlar ise öldü…

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İHA

Film senaryolarını aratmayan bir hayat hikayesi...

Fatma Duman...

Giresun'un Bulancak ilçesi Kovanlık Beldesi'nde yaşıyor.

Şimdilerde 55 yaşında olan Duman, henüz 20'lerindeyken nefes darlığı, halsizlik, kas ağrıları gibi birçok şikayet nedeniyle Ordu ve Trabzon’da doktorlara gitti.

5-6 aylık ömür biçildi

Buradaki doktorlar, hasta kadına Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerdeki tıp fakültesi hastanelerine gitmesi yönünde tavsiyelerde bulundu.

En son gittiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sistemik skleroz olarak da bilinen nadir hastalık olan “skleroderma” teşhisi konulan kadına, bu hastalığın tedavisinin mümkün olmadığı söylendi.

Hatta doktorları Fatma Duman’a 5-6 aylık ömrü kaldığı söyledi ve evine dönmesini tavsiye etti.

Aradan 35 yıl geçti.

O doktorlar öldü, kadın hayata tutundu

Fatma Duman, hastalığa karşı yaşam mücadelesini sürdürürken, kendisine o ömrü biçen doktorlar, hayatını kaybetti.

Yaşadıklarını anlatan 55 yaşındaki Fatma Duman, şunları söyledi:

Küçük yaşlardan beri rahatsızlığım vardı. Sık sık hasta olurdum ama 20'li yaşlara gelince iyice hastalığım ilerledi. Bunun üzerine babam beni önce Ordu ve Trabzon'daki hastanelere götürdü. Daha sonra doktorların tavsiyesiyle İstanbul'da, Ankara'da hastanelere gittik. Bazı tedaviler uygulandı ama iyileşemedim. Sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi için çok paraya ihtiyaç duyulduğunu söylediler. Hastalığımın milyonda bir görülen ‘skleroderma’ denilen bir hastalık olduğunu söylediler.1996 yılında babam da vefat edince parasızlıktan tedaviye başlatamadık. Bana bakan doktorlarımın hemen hepsi 5-6 aylık ömrümün kaldığını, hastalığın ilerlediğini söyledi.

İthal bir ilaç, mücadelesine destek oldu

Bir yakınının aracılığıyla tanışıp tedavi için yattığı hastanede yazılan ithal bir ilaçla yaşama tutunduğunu kaydeden Duman, şöyle devam etti: