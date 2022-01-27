Gizli Omicron: BA.2 nedir, belirtileri nelerdir?

Omicron kabusu devam ederken yeni bir mutasyon daha ortaya çıktı. BA.2 olarak adlandırılan "alt varyant" nedir ve nasıl anlaşılır merak konusu. İşte BA.2 varyantına dair bilgiler...

‘Omicron’un yeni alt varyantı’ olarak anılan, üç alt türden biri olan ‘BA.2’, dünya gündeminde...

Testlerde anlaşılması oldukça zor olan BA.2, bu nedenle "gizli omicron" olarak da adlandırılıyor.

İlk BA.2 varyantı vakası Filipinler'de görülürken, diğer ülkelerde de endişe başladı.

Bir yandan da Omicron ülkemizde ve dünyada etkisini sürdürüyor.

Peki gizli omicron denilen BA.2 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? İşte bilinenler...

BA2 VARYANTI NEDİR?

BA.2, orijinal Omicron – BA.1’in bir alt neslidir, ancak hem yayılmasını daha hızlı hem de tespit edilmesini zorlaştırabilecek bazı farklılıklara sahip olduğu tespit edildi.

Omicron varyantı ile BA2 varyantı arasında büyük bir yapısal fark bulunmuyor ancak BA.2 varyantının bilim insanlarına karşı yarattığı en büyük zorluk mevcut testlerde ortaya çıkmaması oluyor.

BA2 BELİRTİLERİ

BA.2 belirtileri arasında şu ana kadar yeni bir semptom tanımlanmadı. Yeni varyant, Omicron’un bir alt-soyu olduğundan, benzer Omicron semptomlarının ortaya çıktığı gözlemleniyor.

BA.2 beliritleri arasında da yorgunluk, öksürük, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı görüldüğü söylenebilir.

BA2 MUTASYONU OLAN ÜLKELER

Şu ana kadar BA.2 varyantı dünya genelinde en az 43 ülkede bulunuyor. Hindistan, Danimarka ve İsveç'te yoğun olarak bu mutasyon bulunuyor.

Omicron BA.2 mutasyonu Birleşik Krallık, Almanya, Belçika, İtalya, Fransa ile birlikte Asya, Avustralya ve Kuzey Amerika'da da tespit edildi. Türkiye'de ise henüz bir vaka bildirilmedi.