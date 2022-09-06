Glutatyonun, zayıflamadan yaşlanma karşıtlığına 7 muhteşem faydası

Glutatyon, iddia edilen sağlık yararları nedeniyle çok dikkat çeken güçlü bir antioksidandır. Fakat glutatyon nedir ve aslında vücudu nasıl etkiler? 7 muhteşem faydasını sizler için sıraladık...

Bazı görüşler glutatyonun yaşlanma karşıtı özelliklerini garanti ederken, diğerleri otizmi tedavi edebileceğini, yağ metabolizmasını artırabileceğini ve hatta kanseri önleyebileceğini söylüyor .

Peki nedir bu mucizevi glutatyon?

“Tüm Antioksidanların Anası” olarak da bilinen glutatyon, vücudumuzdaki ana detoks yapıcılardan biridir ve bağışıklık sağlığını güçlendirmede büyük rol oynar. Günlük olarak toksinlerle karşılaşıyoruz: hava kirliliği, yiyeceklerden kaynaklanan glifosatlar ve eser elementlerin ve ağır metallerin sıklıkla bulunduğu sularda.

Glutatyon, vücudumuzu korumada büyük fark yaratabilen bir antioksidandır. Kükürt içeren bir moleküldür, yani yapısı yapışkandır. Uçan kağıt görevi gören glutatyon, vücuda giren toksinleri taşınırken ve vücuttan atılırken onlara yapışarak yakalar.





Glutatyon, vücuttaki her hücrede bulunan güçlü bir antioksidandır. Amino asitler olarak bilinen üç tip molekülden oluşur. Amino asitler, vücuttaki tüm proteinleri yapmak için farklı şekillerde birleşir.Glutatyonla ilgili benzersiz bir durum, vücudun onu çoğu antioksidan için geçerli olmayan karaciğerde üretebilmesidir.

Glutatyonun vücuttaki işlevleri

Proteinlerin ve hücrelerin yapı taşları olan DNA'yı yapmak

Bağışıklık fonksiyonunu destekleyen sperm hücreleri oluşturmak

Bazı serbest radikalleri parçalamak

Bazı enzimlerin çalışmasına yardımcı olmak

Yenileyici vitamin C ve E

Beyinden cıva taşınması

Karaciğer ve safra kesesinin yağlarla başa çıkmasına yardımcı olmak.

Düzenli hücre ölümüne yardımcı olmak (apoptoz olarak bilinen bir süreç)

Araştırmacılar, düşük glutatyon seviyeleri ile bazı hastalıklar arasında bağlantılar olduğunu idda etmektedir. Oral veya intravenöz (IV) takviye yoluyla glutatyon seviyelerini artırmak mümkündür.

Diğer bir seçenek ise vücuttaki doğal glutatyon üretimini aktive eden takviyeleri almaktır. Bu takviyeler: Süt devedikeni, N-asetil sisteinsüperoksit dismutaz, Toksin maruziyetini azaltmak ve sağlıklı gıdaların alımını artırmak da glutatyon seviyelerini doğal olarak arttırmanın mükemmel yollarıdır.

Glutatyonun 7 muhteşem faydası

1. Antioksidan aktivitesi

Serbest radikaller yaşlanmaya ve bazı hastalıklara katkıda bulunabilir. Antioksidanlar, serbest radikallere karşı koymaya ve vücudu zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olur. Glutatyon çok güçlü bir antioksidandır, çünkü kısmen vücuttaki her hücrede yüksek konsantrasyonlar bulunabilir.

2. Kanser ilerlemesini önleme

Bazı araştırmalar, glutatyonun kanserin ilerlemesini önlemede rolü olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte aynı araştırma, glutatyonun tümörleri yaygın bir kanser tedavisi olan kemoterapiye daha az duyarlı hale getirebileceğini gösteriyor. Glutatyonun kanser üzerindeki etkilerini belirlemek daha fazla araştırma gerektireceği kesin ama kanserle mücadelede şans verilebilir.

3. Karaciğer hastalığında hücre hasarını azaltmak

Hepatit , alkol kullanımı ve yağlı karaciğer hastalığının tümü karaciğer hücrelerine zarar verir. Glutatyonun antioksidan özellikleri ve detoksifikasyon potansiyeli nedeniyle alkolsüz yağlı karaciğer hastalığının tedavisine yardımcı olabileceği sonucuna varılmıştır. Araştırmacılar, bu etkiyi doğrulamak için daha büyük çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

4. İnsülin duyarlılığının iyileştirilmesi

İnsülin direnci tip 2 diyabetin gelişmesine neden olabilir. İnsülin üretimi, vücudun glikozu (şekeri) kandan ve onu enerji için kullanan hücrelere taşımasına neden olur. İnsülin direnci olan kişilerin, özellikle nöropati veya retinopati gibi komplikasyonlar yaşadıklarında, daha düşük glutatyon seviyelerine sahip olma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir.

5. Parkinson hastalığının semptomlarını azaltmak

Glutatyon seviyelerini korumanın Parkinson hastalığının semptomlarına yardımcı olabileceğine dair kanıtlar var .Bulgular, potansiyel bir tedavi olarak enjekte edilen glutatyonu destekler nitelikte, ancak oral takviye hakkında çok az kanıt var. Kullanımını desteklemek için daha fazla araştırma gereklidir.

6. Ülseratif kolit hasarını azaltmak

Diğer inflamatuar hastalıklar gibi, ülseratif kolit de oksidatif hasar ve stres ile ilişkilendirilmiştir. Glutatyon takviyesinin yapılan deneyler kolondaki hasarın bir kısmını iyileştirebileceğini öne sürülüyor.Glutatyonun ülseratif kolit üzerindeki etkilerini belirlemek, insanlar üzerinde daha fazla araştırma gerektirecektir.

7. Otizm spektrum bozukluklarının tedavisi

Otizmi olan çocukların, nörotipik çocuklardan veya otizmi olmayanlardan daha düşük glutatyon seviyelerine sahip olduğuna dair bazı kanıtlar vardır. Bazı araştırmacılar, oral glutatyon takviyelerinin veya enjeksiyonlarının otizmin bazı etkilerini azaltabileceğini bulmuştur. Ancak ekip, herhangi bir iyileşme olup olmadığını görmek için özellikle çocukların semptomlarına bakmadığı için bu etkiyi belirlemek daha fazla araştırma gerektirmekte.

Glutatyon, vücudun her gün yaptığı ve kullandığı çok güçlü bir antioksidandır. Araştırmacılar, düşük seviyeleri çeşitli tıbbi durumlarla ilişkilendirmiştir. Takviyeler bazı insanlar için uygun olsa da herkes için güvenli olmayabilir ve kişinin aldığı diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Güvenli veya etkili olup olmayacağını belirlemek için glutatyon takviyesine başlamadan önce doktorunuzla mutlaka iletişime geçin.