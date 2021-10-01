Göbek yağını eritmek için 8 etkili ipucu

Birçok diyet denemenize rağmen inatçı göbek yağını veremiyorsanız, bazı küçük püf noktalarını atlıyor olabilirsiniz. İşte göbek bölgesini inceltmeye ve göbek yağını yakmaya yardımcı olacak öneriler.

Yıllar geçtikçe, kötü beslenme alışkanlıkları, hamilelikler ve hareketsiz yaşam gibi göbek çevresinde yağ birikimiyle göbeğimizin birkaç santim kazanmasına neden olan çok sayıda ve çeşitli nedenler vardır.

Göbek yağı genellikle estetik bir sorun olarak görülür, ancak aşırı yağ birikmesi vücudumuzun işleyişini değiştirebileceğinden ve bizi belirli hastalıklara maruz bırakmaya yatkın hale getirebileceğinden, sağlığımızı da önemli derecede etkileyebilir.

Göbek bölgesindeki yağları nasıl yakacağınızı bilmek ister misiniz ? Cevabınız evet ise aşağıdaki ipuçlarına dikkat edin, göbek yağınızı eritmenize yardımcı olacak yöntemlerden bahsedeceğiz:

STRESİNİZİ YÖNETİN

Sinirlerin ve stresin kilo vermeyi zorlaştırabileceğini biliyor muydunuz? Sürekli stres halinde yaşamak, kilo almaktan bahsedecek olursak, özellikle bu durumun sakinleştirici hissi için yemeğe başvurmasına neden olan kişilerde zararlı olabilir. Ancak tek sebep bu değildir. Stresli durumlarda vücut daha fazla kortizol salgılar, bu da vücudun diğer bölgelerine göre hormonal değişikliklere daha duyarlı oldukları için göbek bölgesindeki hücrelerin boyutlarının artmasına neden olur.

Sonuç olarak, göbeğinizi nasıl eriteceğinizi merak ediyorsanız, öncelikle sinirlerinizi, gerginliğinizi, stresinizi ve kaygınızı olabildiğince iyi yönetmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Böylece gereğinden fazla yemeyerek ve daha fazla yağ biriktirme eğiliminde olmayarak metabolizmanızın uyumsuz hale gelmesini önlemiş olursunuz. Stresi etkili bir şekilde azaltmak için koşmak veya yürümek gibi sporlar yapabilirsiniz, ancak zihninizi ve bedeninizi aileyle zaman geçirmek gibi çeşitli aktivitelerle de sakinleştirebilir veya bunaldığınızı hissettiğinizde derin nefesler alabilirsiniz.

YETERLİ VE DENGELİ BESLENİN

Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını sürdürmek iyi hissetmek ve göbek bölgesindeki yağları yok etmek için çok önemlidir. Göbek bölgesinde birikmiş yağlarınız varsa, eritmek için belirli bir diyet uygulamak, göbeğinizin hacmini azaltmanın anahtarlarından biridir.

Yağ kaybetmek için diyet sebze (ıspanak, brokoli, lahana, bezelye...), protein (yağsız et, hindi, tavuk, tofu, balık...) ve sağlıklı karbonhidrat tüketimine dayanmalıdır. İşlenmiş karbonhidratlardan kesinlikle uzak durulmalıdır. Ayrıca yemeklerinize ayçiçeği, susam veya kabak çekirdeği ekleyebilirsiniz, yemeklerinizi daha besleyici ve daha az kalorili hale getirmek için mükemmel seçeneklerdir.

Öte yandan etkili bir şekilde göbek eritmek istiyorsanız, aşırı işlenmiş gıdaları ve rafine şekerleri bir kenara bırakmalı, alkolden ve soslardan uzak durmalısınız.

İYİ BİR KAHVALTI VE HAFİF BİR AKŞAM YEMEĞİ

Göbek bölgesindeki yağları yok etme zorluğuyla yüzleşmenizi sağlayacak en iyi yöntemlerden biri, güçlü bir kahvaltı ve hafif bir akşam yemeği yemektir. Kahvaltı, her gün bizi kontrol altında tutacak gerekli enerjiyi sağladığı ve ayrıca metabolizmamız harekete geçirdiği için günün en önemli öğünlerinden biridir. Bu nedenle, eksiksiz ve sağlıklı bir kahvaltı yapmak, göbeği eritmenin anahtarıdır.

Öte yandan, hafif olması gereken bir akşam yemeği de önemlidir çünkü siz uyurken vücut enerji tasarrufu modunda olur, bu da metabolizmayı yavaşlatır ve bu nedenle vücut fazla yağ yakamaz. Her ne kadar uyurken yağı kasa dönüştürmekten sorumlu büyüme hormonu salgılasak da, yatmadan önce çok yemek yersek, yeterli hormon seviyeleri serbest bırakılmaz, bu da özellikle göbek bölgesinde daha fazla yağ birikmesine neden olur.

İÇTİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Göbek yağını yakmak istiyorsanız bazı içecekler ters etki yapabilir.

İlk olarak alkol tüketiminden uzak durun. Unutmayın; alkolün sağlıklı sayılabilecek bir dozu olmadığı için her türlü miktar zararlıdır. Özellikle amacınız göbek eritmekse alkolden tamamen uzak durmanız gerekir. Kiloların göbeğinizde birikmesini önlemek için ideal hiç tüketmemektir. Alkol almayı bırakarak göbek çevrenizi yüzde 28'e kadar azaltabilirsiniz.

Alkollü içecekler haricinde şekerli içecekler de genellikle çok kalorilidir ve bazıları daha az kaloriye sahip oldukları için hafif olarak adlandırılsalar da, çok yüksek olan ve özellikle göbek bölgesinde yağ birikmesine katkıda bulunabilecek fruktoz içerir. Bu nedenle bazı beslenme uzmanları, bu içeceklerin sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıklarıyla da ilişkili olduğu konusunda uyarıyorlar.

Öte yandan fruktoz, glikoz gibi kan şekeri seviyelerini tetiklemese de, aşırı tüketilmesi, vücudun yağ yakmasını zorlaştıran trigliseritlerin artması gibi sonuçlara yol açabilir. 1454 katılımcının (741 erkek ve 713 kadın) 10 yıl boyunca analiz edildiği Amerika çalışmasında olduğu gibi tatlandırıcılar, göbek bölgesinde birikebilecek kadar etkilidir.

YAĞ YAKICI BAHARATLARI TÜKETİN

Yağ yakmanıza ve göbek çevresinde biriken kiloları vermenize yardımcı olabilecek bazı yiyecekler vardır. Bunu yapmak için, yemeklerinizde baharatların varlığını artırın, aşağıdakiler gibi yağ yakma gücü yüksek olanları daha fazla tüketin:

Biber: Termojenik bir etkiye sahiptir, yani bazal metabolizmayı artırmaya yardımcı olur, bu da dinlenirken bile daha fazla kalori yakmanızı sağlar. Özellikle acı biberler yağ yakmaya daha fazla yarar çünkü yağ yakmaya yardımcı olan bir madde olan kapsaisin içerir. Karın bölgesini azaltmak için az miktarda acı biber etkili olabilir.

Zerdeçal: Sadece safra kesesinin boşalmasını kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda yağların sindirimine de yardımcı olan bir madde olan kurkumin içerir.

Tarçın: Kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan aktif maddeler içerir. Ayrıca tarçının özellikle tatlı yeme dürtüsü ortaya çıktığında tokluk hissinin uzamasına da yardımcı olduğu bilinmektedir.

Karabiber: Yağ yakma özellikleri olan bir baharattır ve birçok farklı besin maddesi içerir. Her türlü tarife rahatlıkla eklenebilir.

Biberiye: En çok tavsiye edilen antioksidan ve antienflamatuar baharatlardan biridir. Öncelikle kolonda biriken atıkların atılmasını kolaylaştıran sindirim etkisi ile öne çıkar. Kilo vermeye yardımcı olur.

İYİ DİNLENİN

Vücudunuzu ve zihninizi doğru bir şekilde dinlendirmek için iyi bir uyku şarttır ve dinlenme aynı zamanda göbek bölgesindeki yağların atılmasıyla da ilgilidir. Günde 5 saatten az uyumak, günde 8 saatten fazla uyumak kadar kötü olduğundan, her iki eğilim de diğer sorunların yanı sıra daha fazla göbek yağı biriktirmenize neden olur.

Bu anlamda önerilen sürede (günde 7 ila 9 saat arası) uyumamak insülin üretiminde değişikliklere neden olabilir. Bu, vücudun sizden daha fazla glikoz istemesine yol açabilir ve bu nedenle, aşırı yağ ve tatlı yemenin cazibesine teslim olursunuz. Ayrıca, göbek bölgesindeki yağları eritmek istiyorsanız, gecenin ortasında bir şeyler atıştırmanın zararlı olacağını da unutmayın, çünkü bu saatlerde vücudunuz enerji tasarrufu içindedir ve günün en aktif saatinden daha fazla kilo alabilirsiniz.

GÖBEK YAĞINI YAKAN EGZERSİZLER YAPIN

Yağ yakmak ve kasa dönüştürmek için spor şarttır. Bu nedenle, çeşitli ve dengeli beslenmenin yanı sıra kardiyo egzersizlerini kuvvet egzersizleriyle birleştirmeniz çok önemlidir.

Kardiyo Egzersizleri

Kilo vermek ve yağ yakmak söz konusu olduğunda kardiyo egzersizleri en iyisidir. Sonuçların kısa sürede görülmesini istiyorsanız, herhangi bir aerobik egzersiz en büyük yardımcınız olacaktır. Yürümek, koşmak, bisiklete binmek, yüzmek veya dans etmek, hedefinize ulaşmak için mükemmel egzersizlerden bazılarıdır. Haftada yaklaşık üç kez kardiyo egzersizi gerçekleştirerek sonuçları hemen fark edebilirsiniz.

Kuvvet Egzersizleri

Göbek bölgesine odaklanan herhangi bir kuvvet egzersizi, yağ yakmanıza ve bu alanı geliştirmenize yardımcı olacaktır.

EV YAPIMI KREMLER KULLANIN

Yağ yakıcı bir krem kullanmak da, göbek bölgesini birkaç santim küçültmede ve içinde biriken yağlardan kurtulmada etkili olabilir. Sağlıklı beslenmeyi egzersiz ve kremle birleştirerek göbek bölgesindeki yağları yakmak çok daha kolay olabilir.

Guarana, kafein veya limon gibi doğal maddelerden yapılmış kremleri kullanabilirsiniz. Bunlar, hiperemik etki yaratan yani kan akışını aktive eden ve bölgede birikmiş yağların yok edilmesine yardımcı olan bir ısı etkisi yaratırlar.