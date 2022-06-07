Göbek yağını eritmek için uzak durulması gereken 5 besin

Genel sağlık ve güzel bir görünüm için oldukça önemli olan bel çevresindeki yağ birikimini eritmek için uzak durulması gereken besinleri ve yapılması gerekilenleri derledik.

Göbek yağını eritmek için sağlıklı bir diyet izlemek ve düzenli fiziksel aktivite yapmak çok önemlidir. Belinizi etkili bir şekilde inceltmek için yemeniz gereken besinler olduğu gibi kaçınmanız gereken besinler de vardır.

Birçok faktör göbeğin büyümesine neden olabilir. Tuz, yağ veya şeker oranı yüksek bir diyet, fiziksel hareketsizlik, pişirme sırasında aşırı yağ kullanımı (kızartma, sıvı yağ, tereyağ vb.), diyette lif eksikliği, uyku eksikliği, gereksiz atıştırmalar ve stres göbek yağını tetikleyen faktörlerdir.

Bel çevresini inceltebilmek için diyet en önemli faktörlerden biridir. Kilo vermeye yardımcı olan yeterli bir diyet besimsemek gereklidir. Genel olarak besleyici ve düşük kalorili yiyeceklere odaklanarak dengeli bir diyet yapılmalı, hindi, tavuk, balık ve deniz ürünleri gibi beyaz etler tercih edilmeli, enerji harcaması artırılmalı, aşırı atıştırmalardan kaçınılmalı ve mutlaka yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır.

Göbek yağını keritmek için uzak durulması gerken besinler

Göbek yağını eritmek ve zarif bir görünümü korumak için aşağıdaki yiyecekler diyette sınırlandırılmalıdır.

Paketli içecekler

Gazlı içecekler, meyve suları, enerji içecekleri... Paketli endüstriyel içecekler, yüksek şeker içeriği nedeniyle göbek bölgesindeki yağların depolanmasını sağlar. Ayrıca içerdikleri gazlar bağırsak florasına zararlıdır ve şişkinliğe neden olabilir. Bu nedenle paketli içecek tüketimi ara sıra olmalıdır.

Şeker

Düz bir karın için şeker alımını azaltmak önemlidir. Fazla şeker yağ dokusunda depolanan yağa dönüşerek kilo alımını tetikler. Şeker tüketimi ayrıca kan şekerinde büyük dalgalanmalara neden olarak daha fazla daha fazla yemeyi tetikler. Bu nedenle kilo almamak için tüketimini sınırlamak gerekir.

Şeker alımını kontrol etmek için meyve, bal ve akçaağaç şurubu gibi doğal tatlı gıdalar ılımlı olarak tüketilebilir.

Rafine ürünler

Rafine ürünleri sıklıkla tüketmek göbek bölgesinde yağlanmaya neden olabilir. Bunlar arasında rafine tahıllar, beyaz un ürünleri ve yağlar bulunur. Bunun nedeni, rafinasyonun kilo kaybı için bazı temel besin maddelerini ortadan kaldırmasıdır. Örneğin, diyet lifi bağırsak geçişini düzenler ve şeker ve yağların emilimini sınırlar. Ancak rafine ürünlerde lif ya çok azdır ya da hiç yoktur.

İşlenmiş gıdalar

Pizzalar, kekler, tatlılar, soslu yemekler... İşlenmiş gıdaların çoğu yüksek oranda şeker, tuz veya trans yağ asidi içerir. Bu üç faktör hızlı kilo alımına yol açar. Aşırı tuz alımı su tutulmasına neden olurken, trans yağların büyük bir kısmı tıpkı şeker gibi yağ dokusunda birikir. Bu nedenle işlenmiş ürünler yerine doğal gıdaların tercih edilmesi önerilir.

Alkol

Alkolün tüm dozları vücuda zararlıdır. Yüksek kalori alımı nedeniyle hızlı kilo alımını da tetikler. 1 gr alkol 7 kaloridir. Bu oldukça yüksektir. 1 gr yağ için bu değer 9 kaloridir. Alkol ne kadar güçlüyse, o kadar fazla kalorisi vardır ve bu kaloriler büyük ölçüde bel çevresinde yağ olarak birikir.

Göbek yağını eritmek için ipuçları

Kısıtlayıcı, sinir bozucu ve verimsiz bir diyet seçmek yerine, sağlıklı ve dengeli bir diyet benimsemek gerekir. Amaç, kalorisi düşük ve sindirimi kolay yiyecekleri seçerek metabolik ihtiyaçlara uygun yemekler yemektir. Sindirimi zor olan besinler kabızlık gibi sindirim bozukluklarına neden olur. Atıkların birikmesi, yağın depolanmasına, şişkinliklerin oluşmasına ve göbek yağına yol açar.

Ayrıca stres, yiyeceklerin fermantasyonu ve zayıf çiğneme nedeniyle bel çevresinde büyüme görülebilir. Bu durumda, düzgün yemek yeterlidir. Özellikle gıdanın sindirim enzimleri ile iyice parçalanması ve sindiriminin kolay olması için çiğnemeye zaman ayırmak gerekir.

Yeterli sıvı alımı da şarttır. Zayıflama diyetinin bir parçası olarak su, vücutta biriken kötü yağların ve toksinlerin atılmasına katkıda bulunur. Karnı şişirmemek için öğün aralarında içilmesi ve gazlı içeceklerden uzak durulması tavsiye edilir. Detoks içecekleri de iyi bir alternatiftir.

Göbek yağını kaybetmek için protein ve lif açısından zengin gıdalar tüketilmelidir. Lif ve protein vücut için gerekli besinlerdir. Ayrıca yağ hücrelerine karşı gelmede büyük bir yardımcıdırlar. Özellikle lif, sindirimi ve bağırsak geçişini düzenlemedeki faydalarıyla bilinir. Kabızlığın tedavisinde ve göbek yağının yok edilmesinde etkilidirler. Proteinler ise tokluk etkisini kontrol eder ve iştah kesici olarak işlev görürler. Esas olarak yeme isteklerine karşı savaşarak hareket ederler.

Zamansız yeme istekleri kilo vermenin en büyük düşmanlarıdır. Bu nedenle, onlardan mümkün olduğunca kaçınmak önemlidir. Bunu yapmak için yeterli bir kahvaltıyla güne başlamak çok önemlidir. Kahvaltı ağırlıklı olarak süt ürünleri, yumurta, meyveler ve tam tahıllı gıdalardan oluşmalıdır.

Düzenli fiziksel aktivite de göbek yağını eritmede etkilidir. Bel çevresini güçlendirmek için karın kaslarını çalıştırmak esastır. Bunu yapmak için karın egzersizleri en etkili olanıdır. Bu hareketler aynı zamanda sırtı da güçlendirir.

Fiziksel egzersizlere ek olarak, duruş da karın kaslarını güçlendirmede önemli bir rol oynar. Eğilmeye meyilli bir kişi midesine baskı yapar ve bu kısımda şişkinlik yaşama riski daha fazladır. Bundan kaçınmak için düz bir duruş benimsemek ve karın solunumuna dikkat etmek tavsiye edilir.

Bir ayda göbek yağını eritmek için tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler

Besin açısından zengin ve kalorisi düşük meyve ve sebzeler, karın yağlarını eritmek ve güzel bir vücuda sahip olmak için en iyi yardımcılardır.

İşte düz bir karın için diyetinze dahil edebileceğiniz besinler:

Avokado

Yaklaşık yüzde 10 lif içeren bu meyve, kan şekeri artışlarını önler ve vücuttan atıkların uzaklaştırılmasında rol oynar. Aynı zamanda mükemmel bir vitamin, mineral ve yağ asidi kaynağıdır.Avokado ayrıca kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

Karpuz

Karpuzlar bol miktarda su içerir. Ayrıca iyi bir lif ve vitamin kaynağıdır. Karpuz, yağları yok etmek ve yeme isteklerini kontrol etmek için idealdir.

Üzüm

Üzüm doğal bir müshildir ve yağların atılmasına katkıda bulunur. Düşük kalorili olması, açlık hissini kontrol ederken besin alımını sınırlamayı da mümkün kılar.

Yaban mersini

Yaban mersini antioksidanlar açısından zengindir ve çok düşük kaloriye sahiptir. Bu meyveler aynı zamanda yağ metabolizması üzerinde de etkilidir.

Pancar

100 gram pancar sadece 19 kalori içerir ve bu sebzenin glisemik indeksi düşüktür. Kan şekeri seviyelerinde dalgalanmalara neden olmadan iştahı bastırır.

Enginar

Avokado ile yaklaşık aynı miktarda lif içeren enginar, açlık hissine etki eder ve daha az yemenizi sağlar. Ek olarak, göbek yağını eritmeye ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

Kuşkonmaz

Güçlü bir idrar söktürücü güce sahip olan kuşkonmaz, sindirim sisteminin işleyişini iyileştirir.

Hindistan cevizi

Mide ağrılarına karşı etkili olan bu tropikal meyve tokluk hissini hızlandırır.

Armut

Armut, göbek yağını eritmek için tercih edilecek yiyeceklerden biridir. Kalorisi düşüktür, yaklaşık 50 kalori sağlar ve lif içeriği sayesinde tokluk hissi yaratır. Ek olarak, yüksek su ve pektin içeriği, iştahla savaşmaya yardımcı olur. Armut bu nedenle açlığı yönetmek için mükemmel bir atıştırmalıktır.

Elma

Armut gibi elma da lif içeriği sayesinde tokluk hissi sağlar. Ayrıca vücut için gerekli mineraller ve antioksidanlar gibi birçok temel besin içerir. Elmalar yüksek pektin konsantrasyonundan dolayı vücuttaki fazla yağı uzaklaştırma özelliğine sahiptir.

Zencefil

Diğer zayıflama gıdalarıyla karşılaştırıldığında zencefil, kilo kaybına yardımcı olacak tüm özelliklere sahiptir. Tokluk hormonu olan leptinin salgılanmasını uyarır, vücudun çeşitli bölgelerinde (karın, uyluk vb.) yağ depolanmasını destekleyen hormon olan kortizol üretimini sınırlar, vücut ısısını ve enerji tüketimini artırır. Bu baharat ayrıca yemekleri tatlandırmak için tuzun yerini alabilir, bu da sodyum alımını daha iyi kontrol etmeye yardımcı olur. Zencefil ile göbek yağını eritmek için mutlaka günlük diyetinize ekleyin.

Badem

Badem kalorili olsa bile mükemmel bir zayıflama yardımcısıdır. Lif ve antioksidan içeriği kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve yeme isteklerini azaltmaya yardımcı olur. Bademler bu nedenle atıştırma isteğini sınırlamaya yardımcı olur. Zayıflama özelliklerinin yanı sıra bademler, iyi yağlar açısından zenginliği ile kalp için de faydalıdır. Uzmanlar, günde bir avuç badem tüketmenin kalp ve damar hastalıkları ve diyabet riskini azaltabileceğini, kötü kolesterol seviyelerini düşürebileceğini ve tansiyon seviyelerini dengeleyebileceğini söylüyorlar.

Ananas

Ananas en etkili zayıflama gıdalarından biridir. Yağ yakma ve proteinlerin emilimini kolaylaştırma özelliğine sahip bir enzim olan bromelain içerir. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak geçişini kolaylaştırır, kronik kabızlığa karşı savaşır, serbest radikalleri yok eder, hücresel yaşlanmaya bağlı belirli kanserleri ve çeşitli kronik hastalıkları önler.

Kinoa

Vücut için gerekli mineral ve besin kaynağı olan kinoa, sindirim sisteminin sağlığını iyileştirir ve iştahı kesmeye yardımcı olur.