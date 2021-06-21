Göbek yağını eritmeye yardımcı 6 besin

Organları çevreleyen abdominal yağ, yani karın bölgesinde biriken yağ, sağlık için en tehlikeli olanıdır, bu nedenle azaltılmalıdır. İşte göbek çevresini incelttiği kanıtlanmış 6 besin.

Göbek yağı çok fazla olan insanlarda kalp krizi ve kardiyovasküler hastalık riski daha yüksektir. Risk, yağı esas olarak karın bölgesinde bulunmayan, ancak vücuda dağılmış kişilere göre yüzde 20'ye kadar daha fazladır.

Normal vücut kitle indeksi olan, fazla kilolu olarak kabul edilmeyen, ancak göbek yağına sahip olan kişiler bile, aşırı kilolu ancak daha uygun bir yağ dağılımı olan kişilere göre iki kat daha fazla ölüm riskine ve daha kısa yaşam beklentisine sahiptir.

GÖBEK YAĞI NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Göbek yağı, visseral yağ veya abdominal yağ olarak da adlandırılır. Çok tehlikelidir çünkü aynı zamanda iç organları da çevreler, hemen hemen tüm hastalıkların ana nedeni olan kronik inflamatuar (iltihaplanma) süreçleri tetikler ve metabolik bozukluklara neden olabilir.

Etkilenenlerin çoğu, insülin direncinden ve yüksek kan şekeri düzeylerinden ve ayrıca kan lipid düzeylerinde bir artıştan ve dolayısıyla genel olarak yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıkları gibi daha yüksek hastalık riskinden muzdariptir.

Bununla birlikte, egzersizle birlikte diyet değişikliği ile göbek çevresindeki yağlar azaltılabilir. Egzersiz (özellikle ağırlık çalışması) ve sağlıklı beslenmeye ek olarak, göbek yağını azaltmada etkili olduğu gösterilen bazı gıdalar vardır.

İşte göbek yağını azalttığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış 6 besin.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Doğru diyet yağını seçmek, göbek yağı açısından büyük bir fark yaratabilir. Mümkünse organik olarak yetiştirilmiş yüksek kaliteli sızma Hindistan cevizi yağı kullanmalısınız. Orta zincirli yağ asitleri, göbek yağının parçalanmasına yardımcı olabilir.

Malezya Bilim Üniversitesi'nde (Sains University Malaysia) yapılan bir çalışmada, 20 kilolu deneğin bel çevresi, diyetlerine 4 hafta hindistan cevizi yağı ekledikten sonra ortalama 2.86 santimetre azaldı.

Başka bir çalışmada, günde 50 dakika yürüyüş yapan ve soya fasulyesi yağı veya Hindistan cevizi yağı alan 20 ila 40 yaşları arasındaki 40 kadın incelendi. 12 hafta sonra, her iki grup da daha düşük bir vücut kitle indeksine sahipti, ancak Hindistan cevizi yağı grubu, göbek bölgesindeki yağ kaybına işaret eden daha küçük bir bel boyutuna sahipti. Ayrıca soya fasulyesi yağı grubunda kolesterol seviyesinin de kötüleştiği görüldü.

KURKUMİN

Zerdeçalın etken maddesi kurkumindir. Güçlü bir antioksidandır, antienflamatuar (iltihap önleyici) özelliklere sahiptir ve bazal metabolizma hızını artırarak enerji tüketiminin artmasını ve dolayısıyla vücut ağırlığının azalmasını sağlayabilir.

2019 yılında 21 çalışmayı inceleyen bir meta-analizde, düzenli kurkumin alımı (500 ila 2400 mg) sonucunda vücut ağırlığı azalırken, bel çevresinin de inceldiği görülmüştür. Zerdeçalın kurkumin içeriği yaklaşık yüzde 3 civarındadır.

GREYFURT

Greyfurtlar çok sağlıklı meyvelerdir. Greyfurta acımsı tadını veren maddeler, güçlü antioksidanlardır ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Greyfurt ayrıca göbek bölgesindeki yağ kaybına yardımcı olabilir. Bir çalışmada, katılımcılardan 6 hafta boyunca her ana öğünde günde üç kez yarım pembe greyfurt yemeleri istendi. Greyfurt yemeyen kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, çalışma katılımcıları bel çevrelerinden ortalama 2.45 santimetre kaybetti.

Greyfurtun ayrıca sistolik kan basıncını (büyük tansiyon) yaklaşık 3,2 mmHg düşürdüğü görüldü. Greyfurtların ilaçların etkilerini ve dolayısıyla yan etkilerini artırabileceğini unutmayın.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, polifenoller (kateşinler) grubundan çok miktarda bitki maddesi içerir. Bu maddeler, düzenli yeşil çay tüketimiyle birçok sağlık yararı sunar.

Yeşil çaydaki kateşinler (en çok üzerinde çalışılan; EGCG, epigallocatechin gallate) kansere karşı koruma sağlar, artritte faydalıdır, hafızayı geliştirmeye yardımcı olur ve fibroidler için terapötik olarak kullanılır. Bunlar yeşil çayın özelliklerinin sadece küçük bir kısmıdır.

Yeşil çay , özellikle göbek yağını parçalamak söz konusu olduğunda , kilo vermeye de yardımcı olur. Kateşinler enerji metabolizmasını hızlandırır ve böylece ağırlık ve vücut yağ yüzdesini azaltır. Özellikle göbek yağı ve vücuttaki organları çevreleyen yağlar, kateşinler açısından zengin yeşil çay veya yeşil çay özlerine iyi yanıt verir.

Fazla kilolu 182 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, 90 gün boyunca aşağıdaki içeceklerden veya içecek kombinasyonlarından biri verildi:

Kontrol Grubu: Günde 30 mg kateşin ve 10 mg kafein içeren 2 kontrol içeceği.

Grup 1: 1 kontrol içeceği ve 1 porsiyon kateşinler açısından ekstra zengin yeşil çay (günde 458 mg kateşin ve 104 mg kafein)

Grup 2: 2 porsiyon kateşin açısından zengin yeşil çay (468 mg kateşin, 126 mg kafein)

Grup 3: 2 porsiyon kateşinler açısından ekstra zengin yeşil çay (886 mg kateşin, 198 mg kafein).

Grup 3'te, kontrol grubuna kıyasla karın yağında önemli bir azalma vardı ve bel çevresi de neredeyse 2 cm azaldı. Yeşil çaydaki kuru maddenin yüzde 40'ını kateşinler oluşturur.

BİTTER ÇİKOLATA

Kakao, antioksidanlar açısından son derece zengindir. Yüksek kakao içeriğine (en az yüzde 70) sahip herhangi bir çikolata da öyledir. Yeşil çayda olduğu gibi, kakaodaki antioksidanlar arasında polifenoller, örneğin flavanoller, epikateşin ve prosiyanidinler bulunur.

44 diyabet hastası ile yapılan bir klinik çalışmada, bir grup 8 hafta boyunca günde 30 gr bitter çikolata alırken, kontrol grubuna hiç çikolata verilmedi. Çikolata grubunda bel çevresi ortalama bir santimetrenin biraz altında azaldı, vücut yağ yüzdesi azaldı ve yağsız vücut kütlesi arttı.

Yağsız vücut kütlesi, kas kütlesini ve diğer her şeyi (yağ hariç) yani organları, vücut suyunu vb. içerir. Bitter çikolatanın düzenli tüketiminde kan basıncının da önemli ölçüde düştüğü görüldü.

D VİTAMİNİ

Birçok ülkeye göre güneş alan ülkemizde bile birçok insan D vitamini eksikliği çekmektedir. Bu eksiklik, fazla kilolu kişilerin kilo verememesinin sebeplerinden biridir.

Ek olarak, D vitamini eksikliği karında ve iç organlarda yağ depolanmasını tetikler. Araştırmalar, bir kişinin ne kadar fazla göbek yağına sahipse, D vitamini seviyesinin o kadar düşük olduğunu ve daha az kas kütlesine sahip olduğunu zaten göstermiştir.

40 yaş civarında, 171 katılımcı ile gerçekleştirilen kontrollü bir çalışmada, düzenli olarak 16 hafta boyunca 350 mg kalsiyum ve 100 IU D vitaminini zenginleştirilmiş meyve suyu gibi bir içecekle alan kişilerde, karın yağının önemli ölçüde azaldığı görüldü.

D vitamini almadan önce mutlaka seviyenizi ölçtürün, ardından gerekli bireysel dozu almaya çalışın. Takviyelerin her zaman besinler veya güneşten elde edilen D vitamini gibi etki etmeyeceğini bilin.