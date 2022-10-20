Göğüs ağrısına neden olan 15 hastalık ve acil yapılması gereken 4 test

Göğüs ağrısına neden olan 15 hastalık ve acil yapılması gereken 4 test

Birçok farklı nedenden kaynaklanabilen göğüs ağrısı, ciddi hastalıkların bir belirtisi olarak ortaya çıkabiliyor. İşte göğüs ağrısının en yaygın nedenleri ve acil yaptırılması gereken testler...

Göğüs ağrısı, keskin bir bıçak natma hissinden donuk bir ağrıya kadar birçok biçimde gelişebilir. Bazen göğüs ağrısı oldukça dayanılmaz veya yakıcıdır. Bazı durumlarda ağrı boyun ağrısına da neden olabilir veya benzer şekilde ağrı çenede de görünebilir. Ağrı sırta doğru yayılarak sırt ağrısına veya omuz ağrısına ve kollarda dirsek ağrısına neden olabilir.

Göğüs ağrısına neden olabilecek birçok farklı hastalık vardır. Bunların en tehlikelileri kalp ve akciğer hastalıklarıdır. Göğüs ağrısı ciddi sorunlara işaret edebileceğinden, ağrı olursa hemen bir uzmana başvurmak önemlidir.

Göğüs ağrısı belirtileri

Göğüs ağrısı, ağrıya neyin neden olduğuna bağlı olarak birçok farklı duyum şeklinde gelişebilir. Genellikle nedenin kalple ilgisi yoktur, ancak bunu tıbbi muayene olmadan söylemek kolay değildir.

Göğüs ağrısı belirtileri temel olarak kalp ile ilgili ağrı ve kalp dışı ağrı olmak üzere iki gruba ayrılır.

Kalp ile ilgili göğüs ağrısı

Göğüs ağrısı genellikle kalp hastalığı ile ilişkilendirilse de, kalp hastalığı olan birçok kişi göğüslerinde ağrı yaşamayabilir.

Genel olarak, kalp krizi veya başka bir kalp sorunuyla ilişkilendirilebilecek göğüs ağrısı göğüste baskı, dolgunluk, yanma veya sıkışma, sırt, boyun, çene, omuzlar ve bir veya iki kola yayılan zayıflatıcı veya yakıcı ağrıya neden olur.

Ağrı birkaç dakikadan uzun sürer, hareketle kötüleşir veya yalnızca değişen yoğunluk ve aralıklarla ortaya çıkar. Nefes darlığı, üşüme, soğuk ter, baş dönmesi, zayıflık, burun akıntısı ve kusma olması durumunda ciddi bir sorun olabilir, bu nedenle ortaya çıkarsa acil servise başvurulmalıdır.

Kalp dışı göğüs ağrısı belirtileri

Kalple ilgili göğüs ağrısı ile diğer göğüs ağrısı türlerini ayırt etmek genellikle zordur. Bununla birlikte, aşağıdaki belirtiler ortaya çıkarsa, ağrının nedeninin bir kalp sorunu olması olasılığı azdır:

- Ağızda ekşi tat,

- Yutma sorunları,

- Bazı duruşlarda kötüleşen ağrı,

- Öksürdüğünüzde veya derin bir nefes aldığınızda kötüleşen ağrı,

- Göğüs dokunuşuna karşı cilt hassasiyeti,

- Birkaç saat süren ağrı,

- Mide ekşimesinin klasik belirtisi olan, mide veya kalp problemlerinden kaynaklanabilen sternumun arkasında bir yanma hissi.

Yeni veya açıklanamayan göğüs ağrısı fark ederseniz veya kalp krizi geçirdiğinizden şüpheleniyorsanız hemen acil servisi arayın.

Göğüs ağrısı nedenleri

Ağrının çeşitli nedenleri olabilir ve bunların tümü bir muayene gerektirebilir.

Göğüs ağrısının en yaygın 15 nedeni şunlardır:

Kalp krizi

Kalp krizi, çoğunlukla bir kan pıhtısı tarafından kalp kasına giden bir kan damarının tıkanmasından kaynaklanır.

Anjina

Anjina, kalbe yetersiz kan akışından kaynaklanan bir tür göğüs ağrısıdır. Bu genellikle atardamarların yan tarafında biriken kalın plaktan kaynaklanır. Bu birikintiler kan damarlarını daraltarak arterioskleroza neden olur. Anjina durumunda özellikle fiziksel eforun bir sonucu olarak yeterli kan akışı azalır.

Aort diseksiyonu

Hayatı tehdit eden bu sağlık sorunu, kalbe giden ana damar olan aortu etkiler. Damarın iç katmanları ayrılırsa, kan katmanlar arasında akmaya zorlanır ve bu da damarın yırtılmasına neden olabilir. Bu ölümcül olabilir.

Perikardit

Perikardit, kalbi çevreleyen kılıfın iltihaplanmasıdır. Genellikle en yaygın semptom, nefes alırken veya uzanırken kötüleşen keskin bir ağrıdır.

Mide ekşimesi

Bu ağrılı, yanma hissi sternumun arkasında meydana gelir ve mide asidi mideden yemek borusuna yükseldiğinde hissedilebilir.

Yutma bozuklukları

Yemek borusu hastalıkları yutmayı zorlaştırabilir ve hatta ağrılı hale getirerek göğüste ağrıya neden olabilir.

Safra kesesi veya pankreas bozuklukları

Safra taşları veya kolelitiazis veya pankreatit, göğse bile yayılabilen karın ağrısına neden olabilir. Bunlar karın ultrasonu ile tespit edilebilir.

Kaburga kıkırdağı iltihabı

Kostokondrit olarak adlandırılan bu hastalık sırasında kaburgaları ve köprücük kemiğini birbirine bağlayan eklemler iltihaplanır ve ağrıya neden olur.

Miyalji

Fibromiyalji gibi kronik ağrı durumları sürekli göğüs ağrısına neden olabilir.

Hasarlı kaburga

Kırık veya çatlak bir kaburga göğüs ağrısına neden olabilir.

Pulmoner emboli

Bu hastalık, bir kan pıhtısı pulmoner arterde sıkışıp akciğer dokularına kan akışını engellediğinde gelişir.

Plörezi

Akciğerleri çevreleyen zar iltihaplanırsa, öksürürken ve nefes alırken daha kötü olan şiddetli göğüs ağrısı oluşabilir.

Pulmoner hipertansiyon

Bu hastalık, kanı akciğerlere taşıyan arterlerde yüksek tansiyon olduğunda ortaya çıkar. Bu yüksek tansiyon, damarlarda aşırı basınca ve göğüste ağrıya neden olabilir.

Panik atak

Hızlı kalp atışı, hızlı nefes alma, terleme, nefes darlığı, burun akıntısı, baş dönmesi veya ölüm korkusu ile birlikte şiddetli anksiyete ile göğüs ağrısı yaşıyorsanız, göğüs ağrısına panik atak neden olabilir.

Zona

Suçiçeğine neden olan virüsün yeniden aktif hale gelmesine bağlı olarak gelişen zona, göğüste ağrı ve göğüs duvarı çevresinde kızarıklıklara neden olabilir.

Göğüs ağrısı için acil testler

Ağrı durumunda, doktor aşağıdaki testlerden birini yapabilir:

EKG muayenesi: Bu yöntem, cilde yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla kalbin elektrik sinyallerini ölçer. Anormal elektrik sinyalleri bir kalp krizi meydana gelip gelmediğini gösterebilir.

Laboratuvar muayenesi: Doktor, normalde kalp kasında bulunan yüksek protein ve enzim seviyelerini kontrol etmek için laboratuvar testleri isteyebilir. Hasarlı kalp kası hücreleri, bu proteinleri ve enzimleri kana salabilir ve birkaç saat sonra bunlar kanda tespit edilebilir.

Göğüs röntgeni: Göğüs röntgeni, doktorların kalple ilgili olası bir sorunun yanı sıra kalp ve atardamarların şekli ve boyutunu belirlemesine yardımcı olabilir. Göğüs röntgeni ayrıca pnömoni veya pnömotoraks gibi akciğer problemlerini de tespit edebilir.

BT taraması: BT taraması sırasında kana enjekte edilen bir kontrast madde yardımıyla akciğerlerde kan pıhtıları (pulmoner emboli) görülebilir ve kalpte aort diseksiyonu olup olmadığı anlaşılabilir.

İlk testlerin sonuçlarına bağlı olarak, aşağıdakiler gibi başka testler de gerekebilir:

Kalp ultrasonu: Ekokardiyogram, kalbin hareketlerini canlı hareketli bir resme dönüştürmek için ses dalgalarını kullanır.

Efor: Bu tip muayene kalbin nasıl çalıştığını ve fiziksel stres altında göğsün ne kadar ağrıdığını göstermek için uygundur. Efor testi EKG, test cihazı vücuda takılıyken bir koşu bandı veya egzersiz bisikleti üzerinde gerçekleştirilir.

Kalp kateterizasyonu: Bu test, doktorun tıkanmış veya daralmış arteri tam olarak belirlemesine yardımcı olur. Test sırasında uzun, ince bir tüp (kateter) aracılığıyla kalbe sıvı kontrast madde enjekte edilir. Kateter bilek veya kasık yoluyla vücuda sokulur. Kontrast madde yardımıyla, kalp ve akciğer damarlarının yanı sıra olası kusurları röntgende açıkça belirtilir.