Gökten şifa akıyor! Nisan yağmuru bakın nelere derman...

Hadislerde de geçen nisan yağmuru şifalı özellikleri vesilesiyle çok kıymetlidir. Peki nisan yağmuru ne zaman başlar, neye iyi gelir? İşte nisan yağmuru hakkında bilmeniz gereken sırlar...

Nisan ayı, ılık havaların başlangıcı olsa da yağmur yağması ile de meşhurdur.

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak toplanan ve kullanılan nisan yağmurlarının insan sağlığına ve ruhuna binbir faydası olduğu biliniyor.

Öyle ki, eskiden ölüm döşeğindeki insanların ağızlarına damlatılırmış...

Hadis-i şeriflerde de adı geçen nisan yağmurları, Peygamber Efendimizin övgüsüne nail olmuştur.

Yağmur, İslam aleminde rahmet ve bereketi temsil etmekle kutsal sayılır. Özellikle nisan yağmurları daha özeldir.

Tarımda önemli bir verimin alındığı, çiçeklerin açtığı, baharın geldiği, barajların dolduğu nisan ayının 2. haftası başlayan yağmurlar, 13 Mayıs'a kadar sürer.

Peki nisan yağmuru neye iyi gelir? İşte mucizevi faydaları...

Nisan yağmurlarının şifası

Nisanda yağan yağmurlar, vücuda zindelik ve enerji kazandıran kullanılabilir demir maddesi içermektedir. Nisan yağmurlarıyla, kış boyunca en alt seviyeye inen vücudun demir miktarı, en doğal yoldan geri kazanılabilir

Nisan yağmurlarının şifalı olduğuna inananlar, yağmur yağarken leğen benzeri geniş ağızlı kapları açık alanlara bırakarak, içine yağmur sularının dolmasını sağlıyor. Bu kaplarda biriken sular, daha sonra bidonlara aktarılarak çeşitli şekillerde kullanılıyor.

Bazı öne sürülen bilgilere göre çocuğu olmayan çiftler için nisan yağmur suyunun faydası olduğu dile getirilir.

Saçları uzamayanlar başlarını bu nisan yağmuruyla yıkarken, temiz kaplarda toplanan suları, baharın bolluk ve bereket getirmesi ya da hastalıklardan arınılması düşüncesiyle de içenler oluyor.

Nisan yağmuru hadisi

Peygamberimiz (sav)’den rivayet olundu ki:

‘’Cebrail as Bana öyle bir ilaç öğretti ki, (o ilaç sayesinde,insanların) doktorların ilaçlarına hiç ihtiyacı kalmaz’’

Eshab-ı Kiram : (o ilaçtan) Bize de haber ver,Ya Rasulullah dediler.

Rasulullah (sav):

‘’Nisan yağmurunu alınız (toplayınız) Ona; 70 defa Fatiha-i şerife, 70 defa İhlâs-ı şerif, 70 defa Felak suresini, 70 defa Nâs suresini, 70 defa Tesbih duasını (SübhanAllahi vel-hamdüLillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vâllahü ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyıl-azîm) okuyunuz Sonra, 7 gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz. Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk’a yemin ederim ki, Cebrâil Bana dedi ki ; “Bu sudan içen kimsenin, cesedinden, damarından, sinirinden, etlerinden, o kimseye ağrı, acı veren rahatsızlığını Cenâb-u Hakk giderir ve o kimseye sıhhat ve afiyet verir’’