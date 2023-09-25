Görüp de almayan bin pişman! Adı gibi kudretli; Bir tek ölüme çaresi yok... Kudret narını tezgahta görenler faydalarını merak ediyor. Zeytinyağında bekletilen kudret narının, tabir-i caizse bir tek ölüme çaresi yok.

ensonhaber.com Pütürlü dış görünüşüyle dikkatleri çeken Kudret narı, tezgahlarda yavaştan yerini aldı. Tüketilmesi için bir emek isteyen Kudret narı, insan vücudunu tepeden tırnağa mucizeye uğratıyor. Başta A Vitamini olmak üzere, B1, B2, ve C vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, fosfor, bakır ve potasyum bakımından zengin olan kudret narı binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan en şifalı bitkilerden biri. Yanıklar, mide rahatsızlıkları, bağırsak problemleri gibi birçok sağlık sorununa iyi gelen kudret narı, zeytinyağında bekletilerek tüketiliyor. Gelin, faydalarına birlikte göz atalım. Faydasında yok yok Zeytinyağlı kudret narı, vücudu serbest radikallere karşı koruyan antioksidan bileşikler içerir. Bu, hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanma belirtilerini önleyebilir. Kudret narının içerdiği bileşikler, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Zeytinyağlı kudret narı, lif içeriği nedeniyle sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir. Bazı araştırmalar, kudret narının kanser riskini azaltmada potansiyel bir rol oynayabileceğini öne sürmektedir. Zeytinyağlı kudret narı tüketmek, kalp-damar hastalıkları riskini azaltabilir. Kudret narının idrar söktürücü özellikleri, idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olabilir.

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