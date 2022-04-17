Göz ardı edilmemesi gereken 25 hastalık belirtisi

Bozulmuş konuşma, bulanık görme veya boyunda ağrı... Bu garip, rahatsız edici hisler ciddi bir sağlık bozukluğunun uyarı işaretleri olabilir. İşte bilmeniz gereken 25 hastalık belirtisi.

Herkes ara sıra ağrı veya rahatsız edici belirtiler yaşayabilir. Ancak çoğu kişi, çok fazla rahatsızlık yaşamadığı sürece bir hastaneye başvurmaz ve geçmesini bekler.

Ancak bazı ağrılar, sonuçları ciddi hatta bazen ölümcül olan ciddi bir sorunun habercisi olabilir. Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede bir sağlık uzmanına danışmak gerekir.

İşte başlangıcı asla göz ardı edilmemesi gereken, genellikle sinsi sağlık sorunlarını gösteren 25 hastalık belirtisi.

Benlerde değişme

Cildinizi ayda bir kez inceleyin ve artan, değişen veya kanayan benleri izleyin. Benlerinizin boyutunu ölçün ve gerekirse fotoğrafını çekin. Bir değişikliği fark etmek böylece daha kolay olacaktır.

Konuşmada değişiklikler

Birdenbire anlaşılmaz şekilde konuşmak, bir felç sinyali olabilir. Kişi kelimeleri çarpıtır, karıştırır ya da söylenenleri anlamaz. Yüzün bir tarafındaki sarkma başka bir sinyaldir. Felç geçirdiğinizi düşünüyorsanız, acil servisi hızlı bir şekilde arayın.

Gözde yüzer noktalar

Yaşlandıkça, görmenin yüzerler ve ışık patlamaları tarafından engellenmesi oldukça yaygındır. Genellikle zararsız olan bu durumlar gözdeki vitreusun değşimine eşlil eder. Ancak değişim ani ise parlama ve yüzer sayısındaki artış retinadaki bir yırtığı gösterebilir. Bu acil durum, 24 ila 48 saat içinde müdahale gerektirir. Müdahale edilmezse, sıvı gözyaşlarının altına sızabilir ve körlüğe yol açabilecek retina dekolmanına yol açabilir.

Zihinsel değişim

Sevilen birinin davranışında veya beyinsel işlevlerinde ani bir değişiklik fark ederseniz hızlı bir şekilde bir uzmana danışmalısınız. Birdenbire yaşanan kafa karışıklığı normal değildir. Bu durum, en erken zamanda tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunundan kaynaklanabilir. Ayrıca düşük kan şekeri, kanda elektrolit dengesizliği veya ilaçlardan da kaynaklanabilir.

Bulanık görme

Çift görme, bulanık görme veya bir gözde görme alanı kaybı olası inme belirtileridir. Görmedeki ani bir değişikliğin nedenleri genelde migren gibi telaşlanılmaması gereken durumlar olsa da aynı zamanda çok daha ciddi olabilirler. Göz hareketinden sorumlu sinire baskı yapan bir beyin anevrizması buna sebep olabilir. Bu genellikle görmenin aniden bozulmasıyla kendini gösterir.

Çene, boyun veya kollarda baskı

Kalp krizi geçiren herkes klasik göğüs ağrısı yaşamaz ve bu özellikle kadınlar için geçerlidir. Sadece bir kolda, boyunda, çenede veya sırtta baskı, rahatsızlık veya ağrı hissedilebilir. Ancak bu hislerin başka nedenleri de olabilir. Kalp, yemek borusu ve göğüste bulunan organlar, çene ve kollarla sinir ağını paylaşır; bu yüzden mutlaka kalp krizini gösteren bir belirti değildir. Ancak yaşadığınız his yeniyse, size garip geliyorsa ve birkaç dakika sonra kaybolmazsa yardım isteyin.

Boyun sertliği ve grip benzeri belirtiler

Menenjitin erken evrelerinde baş ağrısı ve yüksek ateş, mevsimsel grip belirtilerini hatırlatır. Ancak beyni ve omuriliği çevreleyen zarların enfeksiyonu olan menenjit yaşayanlar, çenelerini göğüslerine bastırmaya çalıştıklarında ağrılı olan boyunda sertlik yaşarlar. Bakteriyel menenjit hızlı bir şekilde tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Uygun bir antibiyotiğin uygulanmasındaki her saatlik gecikme, sakatlık riskini ve ölüm oranını artırır.

Göğüs ağrısı

Bu, kalp krizinin genellikle göz ardı edilen en yaygın belirtisidir. Hazımsızlık, reflü ve anksiyete de kesinlikle göğüs ağrısına neden olabilir, ancak kesin sebebi bilmek için farklı muayenelerin yapılabileceği acil servise gitmelisiniz. Ciddi bir durum olan kalp krizi ise hemen tedavi edilecektir. Bu ani ölümleri önleyebilir.

Kilo kaybı

Bir sebep olmadan 6 ila 12 ay içinde vücut kütlenizin yüzde 5'inden fazlasını kaybettiyseniz mutlaka bir uzmana başvurun. Ve ağrı, karın şişmesi veya mide bulantısı gibi başka belirtiler de yaşıyorsanız dikkat edin. Kilo kaybı genellikle ülser veya çölyak hastalığı gibi sindirim sistemiyle ilgili durumlar veya bir enfeksiyon, tiroid problemi, psikiyatrik bozukluk veya bir ilacın yan etkisi gibi diğer durumlarla ilişkilidir. Kanser de göz ardı edilmemelidir. Kanser teşhisini geciktirmek, kontrol altına alınmasının daha zor olduğu bir aşamaya ilerlemesini riske atar.

Cilt altında kızarıklık

Streptokoklar veya stafilokoklar gibi bakteriler bir kesik, çatlak veya böcek ısırığı gibi yollarla cilt bariyerini geçtiğinde ve daha derin dokulara ulaştığında enfeksiyon yayılabilir ve ciddi komplikasyonlara ve hatta ölüme yol açabilir. Şeker hastaları özellikle risk altındadır. Kkırmızı bir nokta bir veya iki gün sonra yayılırsa antibiyotiklerin kullanılması gerekebilir. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya durumunuz hızla kötüleşiyorsa, acil servise gidin.

Baş dönmesi veya bayılma

Kalktığınızda yaşadığınız geçici bir baş dönmesi genellikle tansiyondaki düşüşten kaynaklanır. Bu durum bazı kişilerde basit bir fizyolojik reaksiyonken, bazı kişilerde daha ciddi bir sorunun işaretidir. Dehidrasyon (vücudun susuz kalması) veya bir ilacın yan etkisi ise düzeltilmesi kolaydır. Ancak kalp problemleri, enfeksiyonlar ve nörolojik bozukluklar da tansiyonda ani bir düşüşe neden olabilir.

Baş dönmesi bazı durumlarda ağır adet dönemlerinin veya sindirim sisteminde kanamanın neden olduğu anemiye işaret eder. Baş dönmesi en sık orta kulak problemi ile ilişkilidir.

İdrar veya dışkıda kan

Bazı ilaçlar ve gıdalar dışkı ve idrarı renklendirir. Bu aynı zamanda hemoroid gibi bazı iyi huylu durumlar için de geçerlidir. Ancak, klozette bilinmeyen bir nedenden dolayı kanama olduğunda danışmak gerekir. Kanser veya mesane enfeksiyonu, böbrek taşı, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi diğer birçok sağlık sorunu olabilir.

Nefes darlığı

Birkaç adımdan fazlasını atamayacağınız veya bir cümleyi bitiremeyeceğiniz kadar nefesiniz kesildiyse, hemen acil servisi aramanız gerekir. Olası nedenler çoktur ve hepsi oldukça ciddidir. Ölümcül olma noktasına kadar gelmiş olumsuz bir durumdan kaçınmak için hızlı bir şekilde ele alınmalıdırlar. Kalp krizi, zatürree, astım, amfizem veya akciğerlerde pıhtı olabilir. Günlük aktiviteleri etkilemeyen nefes darlığı acil bir durum değildir, ancak doktor kalbinizi ve akciğerlerinizi muayene etmek ve başka bir neden olmadığından emin olmak isteyecektir.

Kısık ses veya öksürük

Sigara içmek, kirlilik, kuru hava veya yorgunluk kalıcı larenjit veya boğaz tahrişine neden olabilir. Ayrıca reflü de bu duruma neden olabilir. Sorun yaşla birlikte daha sık kendini gösterir ve teşhis edilmezse kanamaya neden olabilir ve yemek borusuna zarar verebilir. Tedavinin gerekli olup olmadığını görecek ve akciğer tümörü veya boğazda bir sorun olmadığından emin olacak bir doktora danışın.

Yüksek sesle horlama

Çok yüksek sesle horlarsanız, obstrüktif uyku apneniz olabilir, boğazın arkasındaki kaslar uyurken gevşer ve bu da hava yollarınızı tıkar. Uyku apnesi kandaki oksijen seviyesinin düşmesine neden olduğunda, koroner kalp yetmezliğinin kötüleşmesine neden olur ve aritmi gibi farklı kalp ve damar hastalıklarını tetikler.

Kusma ve ishal

Kusma ve ishalin sayısız nedeni arasında gıda zehirlenmesi, bağırsak sorunları, migren ve anksiyete vardır. Çoğu durumda uzun sürmez, ancak devam ederlerse, enflamatuar bağırsak hastalığı veya safra kesesi taşları gibi bazı durumların işareti olabilirler. Mide ağrısı, şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş veya dışkıda kan gibi diğer ciddi belirtiler de ortaya çıkıyorsa acil bir durumdur.

Aşırı yorgunluk

Konsantre olmakta zorlanmak, gün içinde uyku ihtiyacı hissetmek veya enerjinizin tükenmek noktasında olduğunu hissetmek demir eksikliği, hipotiroidizm, uyku apnesi, depresyon veya kanseri işaret edebilir. Neden her zaman yorgun olduğunuzu açıklayan bu tıbbi nedenleri araştırmaktan Bir doktora görünmek her durumda akıllıca olacaktır.

Lenf bezi şişmesi

Bu genellikle vücudun soğuk algınlığı gibi hafif bir hastalıkla savaştığının bir işaretidir. Ancak, çoğunlukla boynun her iki tarafında, kulakların, koltuk altlarının ve kasıkların arkasında şişmiş bir lenf nodu birkaç hafta sonra normale dönmezse mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir. Otoimmün hastalıklar (lupus, romatoid artrit vb.) yanı sıra Lyme hastalığı gibi bazı enfeksiyonlar ve lösemi gibi kanserler bu bezlerin sürekli şişmesine neden olur.

Gece terlemeleri

Gece terlemeleriniz, sizi çarşafları değiştirmeye zorlayacak kadar aşırı terlemeyse dikkatli olun, kanser olabilir. Araştırmalara göre, kansere bağlı gece terlemeleri bağışıklık sistemi tarafından salınan proteinler olan sitokinlerin aktivitesi ile tetiklenir. Ancak gece terlemeleri aynı zamanda bir enfeksiyondan, bir ilacın yan etkisinden veya bir endokrin sistem bozukluğundan da kaynaklanabilir.

Boğazda yumru veya yutma zorluğu

Genellikle boğazın arkasında tahriş ve şişlik hissine neden olan bir virüs veya mikrobun neden olduğu boğazda yumru ve yutma zoruluğu aynı zamanda yaralardan da kaynaklanabilir. Birkaç gün boyunca tuzlu su gargaraları deneyin. Durum devam ederse, doktorunuza danışın. Reflü ve kanser de dahil olmak üzere bazı hastalıklar, boğaz bölgesinin dokularında topaklara ve değişikliklere neden olur. Bu durum nefes alıp vermenizi etkiliyorsa, derhal muayene edilmesi gerekir.

Depresyon

Depresyondaysanız ve 2 hafta sonra iyileşemiyorsanız, doktorunuzdan yardım isteyin. Çoğu durumda geçmesini bekleme eğiliminde oluruz, ancak depresyon fiziksel sağlık sorunlarına ve sosyal izolasyona yol açar. Araştırmalar 20 yetişkinden birinin bir önceki yıl depresyon belirtileri yaşadığını göstermiştir. Artrit gibi kronik hastalıklar risk faktörleri arasındadır. Kendinize zarar verme arzusuyla depresyona yakalanırsanız, acil yardım isteyin.

Kollarda veya bacaklarda duyarsızlık

Kollarda veya bacaklarda zayıflık, duyarsızlık, uyuşma ve karıncalanma gibi belirtiler aniden ortaya çıkarsa ve vücudun sadece bir tarafını etkilerse yardım isteyin. Her iki kolunuzu da kaldırdığınızda, havada sadece bir tane mi kolunuz kalıyor? Genel olarak, felç her iki tarafı da aynı anda etkilemez. Kollardaki ve bacaklardaki garip duyumlar, kalp sorunları veya multipl skleroz gibi nörolojik bozuklukları olan kişileri de etkiler. Ve bazı durumlarda, panik atak karbondioksit seviyesindeki artış nedeniyle ellerde karıncalanmaya neden olur.

Aşırı susuzluk

Aşırı susuzluk diyabet belirtisi olabilir. İdrarda şeker konsantrasyonu yüksekse, susuz hissedersiniz. Bu susuzluğun gerçekten anormal olup olmadığını kendinize sorarak başlayın. Sıcak havalarda dışarıda bulunduysanız veya su içmeyi ihmal ettiyseniz, bu normal bir susuzluktur. Şekerli içeceklerin, alkolün ve kafeinin susuzluğu gidermediğini unutmayın. Su içtiğinizde susuzluğunuz gitmiyorsa, endişelenmeniz gerekir.

Tek bacakta ağrı

Bir sinir sıkışması veya bir kas gerilmesi buna neden olabilir. Ancak her yıl b,nlerce kişi belirtileri krampa benzeyen bacaktaki veya diğer derin damarlardaki bir damarda pıhtı olan derin ven trombozu (DVT) yaşamaktadır. Şişlik veya kızarıklık ortaya çıkabilir. DVT'si tedavi edilmeyen kişilerin yaklaşık üçte birinde, pıhtı akciğerlere gider ve pulmoner emboli adı verilen kan akışının tıkanmasına neden olur. Son dönemde yapılan ameliyatlar ve uzun süreli hareketsizlik DVT için risk faktörleri arasındadır.

Dudak ve boğazda kaşınma ve karıncalanma

Bu durum alerjik bir reaksiyon olabilir. Alerjilerin neden olduğu anafilaktik şok genellikle kurdeşenle başlar ve daha sonra şişliklerle ilerler. Bir gıda, ilaç veya böcek ısırığı tarafından tetiklenebilir ve vakaların yüzde 20'sinde nedeni bilinmemektedir. Hava yollarının kapanması nadiren olur. Dudaklarınız veya diliniz şişiyorsa, nefes almakta zorlanıyorsa veya bu durumlar hızla kötüleşiyorsa, acilen tedavi edilmeniz gerekir.