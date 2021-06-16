Göz çevresindeki topaklar kolesterol habercisi

Yüksek kolesterolün genellikle belirti vermeden sinsi seyreden bir durum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bilal Boztosun, yüksek kolesterolün fiziksel belirtilerine karşı önemli açıklamalarda bulundu.

Kalp sağlığı açısından büyük risk taşıyan kolesterol, belirti vermeden uzun yıllar boyunca vücutta artabiliyor.

Temelde yağlı madde olan kolesterolün kanda çok fazla bulunması ise yüksek kolesterol olarak adlandırılıyor. Sürekli olarak yüksek LDL kolesterol (kötü kolesterol) seviyelerinin, kalp hastalığı riskini artırdığını ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Ne yazık ki yüksek kolesterol değerine sahip olmak büyük ölçüde şikayet yaratmaz, bu nedenle kolesterol seviyenizi belirlemenin tek yolu kan testi yaptırmaktan geçer.” diye konuştu.

FİZİKSEL BELİRTİLERE DİKKAT

Kolesterol yüksekliğinde genetik faktörün de rol aldığını belirten Prof. Dr. Boztosun, kanda yüksek kolesterol seviyelerinin bulunduğu genetik bir durum olan ailesel hiperkolesterolemi (FH) varsa bu durumda genetik kolesterol yüksekliğine yol açabileceğini söyledi.

Yüksek kolesterolün fiziksel belirtileri hakkında da konuşan Boztosun, "Ayak bileğinizin arkasındaki aşil tendonunuzdaki kolesterolden kaynaklanan şişlikler, bir diğer yüksek kolesterol işareti olabilir. Ayrıca ksantelazmalar dediğimiz gözün iç köşesine yakın genellikle sarı renkteki küçük kolesterol topakları da bir diğer belirtilerdendir. Korneal ark dediğimiz durum ise gözünüzün renkli kısmı olan irisinizin etrafındaki soluk beyaz bir halkayı ifade eder. 50 yaşın altındaysanız ve kornea arkınız varsa, FH'ye sahip olduğunuzun güçlü bir işaretidir.” dedi.

KOLESTEROLÜ YÜKSELTEN DURUMLAR

Çoğu insanın ailesel kolesterol yüksekliği ile bağlantılı olmayan yüksek kolesterol seviyeleri yaşadığına dikkat çeken Boztosun, "Daha önce bir test yaptırmadıysanız ve 40 yaşın üzerindeyseniz, aşırı kiloluysanız, yüksek kolesterol veya ailenizde kalp sorunları varsa doktorunuza bu durumu belirterek kolesterol testi yaptırılması konusunda bilgilendirmenizde fayda var." tavsiyesinde bulundu.

Doymuş yağ ve kolesterolden zengin beslenme, fazla kilo veya obezite, hareketsizlik, aşırı alkol ve sigara kullanımının kolesterolü yükselttiğini ifade eden Boztosun, ayrıca diyabet, kronik böbrek hastalığı, guatr, yüksek tansiyon, primer biliyer siroz ve diğer bazı karaciğer bozuklukları, ailede inme veya kalp hastalığı öyküsü ve bazı ilaçların da bu duruma yüksek kolesterole neden olabileceğini söyledi.

Kolesterol seviyelerini düşürmek için daha fazla doymamış yağ içeren yiyecekleri yemenin önemli olduğunu belirten Boztosun, "Uskumru, somon gibi yağlı balıklar, badem ve kaju gibi kuru yemişler, ayçiçeği ve kabak çekirdeği gibi tohumlar, avokado, bitkisel yağlar ve sürülebilir ürünler tüketmeye özen gösterilmeli. En önemlisi de haftada en az toplamda 150 dakika orta tempolu yürüyüş yapılmalı.” şeklinde konuştu.