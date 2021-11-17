Gözlerde kuruluk ve kızarıklık, görme bozukluğunun ilk belirtileridir. Onları ortadan kaldırmak ve aynı zamanda göz kaslarını güçlendirmek için göz egzersizlerini deneyebilirsiniz.

Gözlerimiz de vücudumuz gibi düzenli egzersize ihtiyaç duyar. Fazla zaman almayacak ve somut faydalar sağlayacak bir dizi basit ve etkili uygulama ile gözleri sağlıklı tutmak mümkün.

Göz kaslarını güçlendirir, odaklanmayı geliştirir, gerginliği ve yorgunluğu giderecek egzersizlerin etkisini hissetmek için günde sadece 10-15 dakika pratik yapmak yeterli.

Korneaya zarar vermemek için göz egzersizleri yapmadan önce gözlükleri veya kontakt lensleri çıkarın. Gözlerinizi aşırı yormamak ve yükü kademeli olarak artırmamak önemlidir. Her egzersizi tamamladıktan sonra, dinlenmeleri için gözlerinizi birkaç saniye kapatmanız önerilir. Göz rahatsızlıklarınız varsa, göz egzersizi yapmadan önce bir göz doktoruna danışın.

10 FAYDALI GÖZ EGZERSİZİ

İşte her yerde kolayca uygulayabileceğiniz göz sağlığını geliştirmek için 10 faydalı egzersiz:

1. Göz kapaklarına hafifçe bastırın

Bu egzersiz göz kapağı gerginliğini hızla giderir, göz içi sıvısının çıkışını normalleştirir ve göz egzersizleri için hazırlanmaya yardımcı olur. Öncelikle ellerinizi iyice yıkayın ve kurulayın. Gözlerinizi kapatın ve derin ve yavaş nefes alın. Daha sonra avuçlarınızı yoğun bir şekilde birbirine sürterek ısıtın. Şimdi üst göz kapaklarınıza parmaklarınızla hafifçe bastırın ve iki dakika boyunca hafif dairesel hareketlerle masaj yapın. Sağ elin parmaklarını saat yönünün tersine, sol elin parmaklarını ise saat yönünde hareket ettirin. Göz kapaklarına yapılan bu hafif basınç, göz çevresindeki kan dolaşımını harekete geçirir.

2. Dışarıya bakın

Bu egzersiz için küçük çıkartmalara ihtiyacınız olacak. Kağıttan 3-5 cm çapında daireler de yapabilirsiniz. Pencere bölmesine yapıştırılmaları gerekir. Her şey hazır olduğunda, pencereden yarım adım geri çekilin ve sokakta bulunan herhangi bir nesneyi seçin. Bir direk, çiçeklik veya araba olabilir. Ardından, görüş odağını pencereye yapıştırdığınız çıkartmadan seçilen nesneye geçiştirmeye başlayın ve bunun tersini de yapın. Aynı zamanda, her birini elinizden geldiğince iyi değerlendirmeye çalışın. Pencereye çıkmanız mümkün değilse, bu egzersizin hafif bir versiyonunu deneyin. 15-20 saniye boyunca uzaktaki herhangi bir nesneye dikkatlice bakın. Şimdi bakışınızı doğrudan burnunuzun önüne yerleştirilmiş kol saatinize veya işaret parmağınıza çevirin.

3. Harfleri çizin

Havada çizim yapmak, sadece göz kaslarını değil, aynı zamanda boynu da gevşetmenizi sağlar. Gözlerinizi kapatın ve burnunuzun ucuna bir keçeli kalem veya resim fırçası takıldığını hayal edin. İlk önce, her seferinde boyutlarını değiştirerek birkaç harfi havada çizmeyi deneyin. Bazı harfler tüm duvara sığacak şekilde uzatılabilirken, diğerleri küçük bir nesneye yerleştirilebilir. Örneğin, bir TV veya buzdolabında. Kendinizi sadece harflerle sınırlamayın. Dikey ve yatay rakamları, geometrik şekilleri ve çeşitli basit illüstrasyonları canlandırmayı deneyebilirsiniz.

4. Çevresel görüşünüzü bağlayın

Herhangi bir rahat pozisyona geçin, tercihen oturun. Eşit ve yavaş nefes alın. Nefes alırken, gözlerinizi yumuşak bir şekilde tamamen sağa hareket ettirin. Gördüklerinize odaklanmaya çalışın. Nefes verirken bakışlarınızı başlangıç ​​pozisyonuna çevirin. Şimdi mümkün olduğunca sola bakın. Egzersiz sırasında boyun ve baş hareketsiz kalmalıdır. Aynı zamanda, bakışınızı mümkün olan maksimum derinlikte bir yandan diğer yana kaydırmanız önemlidir, ancak gözlerinizi fazla zorlamamalısınız. Gözlerinizin yorgun olduklarını düşünüyorsanız, bir mola verin. Aynı prensibi kullanarak yukarı ve aşağı, ardından çapraz olarak bakmayı deneyin: Yukarı-sol ve aşağı-sağ, yukarı-sağ ve aşağı-sol. Döngüyü dört kez tekrarlayın.

5. Burun ucuna konsantre olun

Derin ve yavaş nefes alarak burnunuzun ucuna bakın. Buna konsantre olun, içinizden üçe kadar sayın ve sorunsuz bir şekilde normal pozisyonunuza dönün. Sonra yukarı bakın ve kaşların arasına bakın, 3-4 saniye bu şekilde kalın, gözlerinizi kapatın ve egzersizi tekrar yapın. İki haftalık sistematik egzersizlerden sonra, üst ve alt noktalarda gecikme süresinin kademeli olarak birkaç dakikaya çıkarılması önerilir.

6. Gözlerinizi sıkıca kapatın

Bir sandalyeye oturun, sırtınızı düzeltin ve boynunuzu hafifçe yukarı doğru uzatın. Şimdi birkaç dakika hızlı bir şekilde göz kırpın. Göz kapaklarının hareketi çok hafif olmalıdır. Bunların bir kelebeğin kanatları olduğunu hayal etmeye çalışın. Günlük yaşamda bilerek daha sık göz kırpmaya çalışırsanız, gözleriniz daha az kurur ve yorulur. Güçlü bir şekilde açıp kapattıktan sonra, gözlerinizi sıkıca kapatın ve içinizden beşe kadar sayın. Ardından kaşlarınızı kaldırın ve gözlerinizi mümkün olduğunca geniş açın. Bu egzersiz, göz gerginliğini hızla gidermenize, göz kaslarının tonunu normalleştirmenize ve kan dolaşımını harekete geçirmenize olanak tanır.

7. Parmaklarınızın arasından bakın

Başınız dik bir şekilde oturun veya dik durun. Ardından ellerinizi göz hizasına getirin ve parmaklarınızı geniş açın. Şimdi başınızı yumuşak ve yavaş bir şekilde bir yandan diğer yana döndürmeye başlayın, dönüşümlü olarak gözlerinizi kapatıp açın. Ellere değil, parmakların arasından bakmanız gerekir. Doğru yapılırsa, parmak hareketi yanılsaması ortaya çıkar. Bu dönüşlerin 20-30'unu yapın. Ardından 2-3 dakika dinlenin ve egzersizi tekrarlayın.

8. Bakışlarınızı odaklayın

Sağ elinizi önünüzde uzatın ve baş parmağınızı veya işaret parmağınızı yukarı kaldırın. Gözlerden yaklaşık 30-40 cm uzakta olmalıdır. Parmağınıza odaklanın ve ardından yavaşça yüzünüzü yakınlaştırıp uzaklaştırmaya başlayın. Elinizi farklı yönlerde hareket ettirmeniz önerilir: Sol-sağ, yukarı-aşağı, çapraz olarak sağdan sola ve soldan sağa. Ana görev, parmağınızın her hareketini dikkatlice izlemek ve gözlerinizi ondan ayırmamaktır. Aynı zamanda, cildin yüzeyinde parmak izi açıkça görünene kadar parmağınızı yaklaştırmaya çalışın. Gözlerinizi eğitmek için bir kalem veya başka bir ince dokulu nesne de kullanabilirsiniz.

9. Boynunuzu uzatın

Elleriniz belinizde olacak şekilde dik durun ve omuzlarınızı düzeltin. Başınızı sağa çevirin, boynunuzu mümkün olduğunca uzatın. Sağ elinizin dirseğine birkaç saniye yakından bakın. Sonra başınızı eğin, gözlerinizi kapatın ve kaslarınızın gevşemesine izin verin. Şimdi aynı şekilde sola dönün ve bakışlarınızı sol elinizin dirseğine odaklayın. Başlangıç ​​pozisyonuna dönün ve egzersizi her yönde beş kez yapın.

10. Palming

Göz üzerindeki stresi azaltmanın en kolay yolu palming yapmaktır. Rahat bir pozisyon alın, avuçlarınızı bir bardak şekline getirin ve gözlerinizi kapatın. Göz kapaklarına kuvvetle bastırmamalısınız, serbestçe açılıp kapanmalıdırlar. Parmaklar arasında ışığın geçmesine izin veren boşluklar olmamalıdır. Kasların gevşemesini önleyecektir. Kolaylık sağlamak için dirseklerinizi masaya koyabilirsiniz. Eşit ve derin nefes almaya çalışın. Mümkün olduğunca gerçekçi bir şekilde hoş bir şey hayal etmeye çalışın. Örneğin, ıssız bir kumsal, güzel bir çiçek veya bir yağmur ormanı. Düşünceler ve yabancı sesler dikkatinizi dağıtmamalıdır. Beş dakika sonra kollarınızı yavaşça dışarı çekin, gözlerinizi ışığa alıştırın ve açın. En iyi etkiyi elde etmek için, hoş ve rahatlatıcı bir müzikle palming yapabilirsiniz.

GÖZLERİ SAĞLIKLI TUTMANIN 7 YOLU

Gözlerimiz ciddi bir sınavdan geçiyor: Artık bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar olmadan bir hayat hayal edemiyoruz. Çoğumuz için iş günü bilgisayarda geçiyor ve evde dinlenme sırasında da film izlemek veya sosyal ağlarda gezinmek gözleri yorabiliyor.

Gözlerinizi sağlıklı tutmanın yedi kuralı vardır:

Doğru Aydınlatma

Karanlıkta görsel stres zararlıdır. Karanlıkta, göz genişler, göz içi basıncı artar. Karanlıkta gözlerimiz normalden daha fazla streslidir. Gözün nesneleri net bir şekilde ayırt etme yeteneğini sağlayan kaslar çok etkilenir. Bulunduğunuz ortamdaki ışık odaya eşit olarak dağılmalıdır.

Nemlendirici

Göz yüzeyi için ideal oda sıcaklığı 18–20 °С ve nem yüzde 45–60'dır. Herhangi bir stres altında, daha az sıklıkta göz kırparız, gözün yüzeyi yetersiz ılanır ve özellikle kış mevsiminde uygun nem alamayız. Kuru göz sendromu ile nemlendirici damla kullanmak zorunludur.

Temiz havada dinlenin ve yürüyün

Son araştırmalar, retinanın yapılarında aktif dopamin üretiminin gün ışığında gerçekleştiği kanıtlandı. Göz küresinin uzamasına ve büyümesine faydalı etkisi vardır, gözlerin korunmasına ve sağlığına katkıda bulunur. İyi görmenin anahtarı, gün içinde en az 90 dakika yürüyüş yapmaktır.her gün açık havada yürüyüş yapmaya çalışın.

Dengeli beslenme

Bu, iyi görüşe katkıda bulunan faktörlerden biridir. Özellikle sağlıklı yağların ve B vitamininin tüketimi, yaşlılıkta görme keskinliğinin korunmasına yardımcı olur. Balık, avokado ve yumurta göz kapaklarındaki özel bir bez olan meibomian bezlerinin salgı üretimine katkıda bulunur.

Yeterli su tüketimi

Gözlerinizi nemli tutmak, gözlerinizi sağlıklı tutmak için çok önemlidir. Vücuttaki genel nem düzeyini sağlıklı seviyelerde tutmak için en az 2 litre su tüketiğinizden emin olun.

Güneş koruması

Ultraviyole ışınları zararlıdır. Gözlükler, parlak gün ışığında göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur ve gözleri rüzgar ve tozdan korur. Özellikle çok güneşli havalarda mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü kullanın.

Yıllık kontroller

Görme sorununuz yoksa dahi yılda bir kez göz doktoruna gitmeniz gerekir. Ve göz sağlığınızın kötüleştiğini, rahatsızlık, gözlerde kum hissi ve diğer belirtiler olduğunu fark ederseniz, doktora gitmeyi geciktirmemelisiniz. Akrabalarınızda glokom gibi bir hastalık varsa özellikle dikkatli olmanız gerekir.