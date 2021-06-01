Göz seğirmesinin nedenleri ve tedavisi

Normalde zararsız olmalarına rağmen, göz seğirmeleri genellikle aniden ortaya çıkar ve can sıkıcı boyutlara ulaşabilir. İşte göz seğirmesinin belirtileri, nedenleri ve tedavisi.

Çok iyi bildiğimiz gibi, göz kapakları sürekli hareket eder ve gözleri gerekli gözyaşı ile kaplar. Ancak göz kapakları zonkluyormuş gibi hızlı ve düzensiz hareket ediyorsa, bir şeyler doğru gitmiyor demektir ve birçok olası neden vardır. Ancak genel olarak, endişelenecek bir şey yoktur.

İstemsizce meydana gelen göz seğirmesi veya tıbbi adıyla miyokimi, göz kapağı kasının tekrarlayan spazmlarıdır. Tipik olarak, üst kapakta meydana gelir, ancak hem üst hem de alt kapaklarda seğirme görülebilir. Miyokimi, göz kapağını hafifçe çekiştiriyormuş gibi hissettirir ve tipik olarak bir veya iki dakika boyunca gerçekleşir. Ayrıca, seğirmeler tahmin edilemez. Miyokimi, birkaç gün boyunca aralıklı olarak ortaya çıkabilir, haftalar veya aylar boyunca tekrarlamayabilir. Göz spazmları nadiren zararlıdır.

GÖZ SEĞİRMESİNİN NEDENLERİ

Gözlerinizin istemsizce hareket etmeye başladığını fark ederseniz panik yapmayın; aslında sadece bir göz kasılır. Spazmlar çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Üst veya alt göz kapağınız titriyor olabilir. Spazmlar, birkaç gün sürseler bile genellikle zararsızdır.

Tetikleyici genellikle sinirlilik, kaygı, çok fazla kafein, yorgun gözler (bilgisayar veya diğer dijital cihazlarla yoğun çalışma nedeniyle oluşan yorgunluk gibi), yüksek tansiyon veya uykusuzluktur. Tüm bu faktörler sinir sistemi üzerinde büyük baskı oluşturur ve göz bölgesinde istemsiz kas spazmlarına neden olabilir. Daha tıbbi bir tabirle, yüz sinirlerinden sinir boşalmaları üst göz kapağında ve alt göz kapağında spontan spazmlara neden olur.

Sıklıkla görülen bir başka neden de magnezyum eksikliğidir (hipomagnezemi). Magnezyum, kasların ve sinirlerin iyi iletişim kurmasını sağlamak için önemlidir. İletişimde başarısızlık durumunda sinirler kaslara yanlış sinyaller gönderebilir. Göz spazmlarına ek olarak kas spazmlarına da yol açabilir. Magnezyum eksikliği genellikle sağlıksız veya dengesiz yemek yemekten kaynaklanır, ancak bunun nedeni belirli bir hastalık da olabilir. Dahası, örneğin hamilelik sırasında veya düzenli egzersiz yaparken, vücut bazen daha fazla magnezyuma ihtiyaç duyar. Diyabet, kronik böbrek hastalığı, glüten intoleransı (çölyak hastalığı) ve alkol tüketimi de magnezyum eksikliğine yol açabilir.

Çok az vakada spazmlara enfeksiyonlar, nörolojik bozukluklar, multipl skleroz veya beyin tümörleri neden olmuştur. Diğer nedenler gözdeki yabancı cisimler, konjonktivit, göz kenarlarında iltihaplanma veya korneada küçük lezyonlar olabilir. Örneğin, yanlış kontakt lens yerleşiminin bir sonucu olarak spazmlar ortaya çıkabilir.

Spazmlar, felç ve çift görme gibi dil veya görme bozukluklarının diğer belirtileriyle birlikte ortaya çıkarsa, bunlar kalp krizi veya inmenin erken belirtileri olabileceğinden hemen acil yardım alınmalıdır.

Yaşadığınız göz seğirmeleri aşağıdaki nedenlerden birinden kaynaklanıyor olabilir:

- Göz tahrişi

- Göz kapağı gerginliği

- Uyku eksikliği

- Aşırı fiziksel efor

- İlaç yan etkileri

- Stres

- Alkol, tütün veya kafein kullanımı

- Göz kapağı iltihabı

- Konjonktivit veya pembe göz

- Göz kuruluğu

- Çevresel tahriş edici maddeler (rüzgar, parlak ışıklar, güneş veya hava kirliliği)

- Yorgunluk

- Işık hassasiyeti

GÖZ SEĞİRMESİ TEDAVİSİ

Belirtileri hafifletmek için sıcak suya batırılmış bir bez kullanabilirsiniz. 5 ila 10 dakika boyunca göz kapağına yerleştirin; ısı kasları gevşetmeye yardımcı olur ve spazmlar sakinleşir. Bir maske veya jel gözlük kullanmak da benzer bir etki sağlayacaktır. Bunları eczaneden satın alabilir, sıcak veya soğuk olarak kullanabilirsiniz. Göz kapaklarına hafif bir masaj da spazmları yatıştırmaya yardımcı olacaktır.

Kasılmalarınız magnezyum eksikliğinden kaynaklanıyorsa, magnezyum yönünden zengin yiyecekler yiyerek bunu düzeltebilirsiniz. Bunlar arasında yer fıstığı, fındık, ıspanak, ay çekirdeği, pirinç, fasulye ve yulaf bulunur.

Genel olarak, sık spazmlarınız olmadığı sürece, onlar için endişelenmenize gerek yoktur. Ancak spazmlar birkaç hafta sürerse veya kötüleşirse bir doktora görünmeniz gerekir. Göz doktoru, spazmların nedeninin görsel bir sorun olup olmadığını belirleyebilir. Tedavi edilmediği takdirde, en küçük görme sorunu bile göz yorgunluğuna neden olabilir ve bu da spazmlara neden olabilir. Altta yatan herhangi bir görme bozukluğu yoksa, beyin tümörü veya sinir hasarı gibi sorunları kontrol etmek için bir nöroloğa görünmeniz gerekir.

SEĞİRMELERİ ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Spazmlar çeşitli şekillerde önlenebilir; her şey sebebin ne olduğuna bağlıdır. Stres, çok fazla kafein, sağlıksız beslenme veya uyku eksikliğinin neden olduğuna inanılıyorsa, bu faktörleri düzelterek seğirmelerden kaçınabilirsiniz.

Gevşeme teknikleri, fiziksel veya zihinsel stresle mücadeleye yardımcı olabilir. Bunu birkaç yolla yapabilirsiniz; örneğin, profesyonel gevşeme egzersizleri, spor, daha fazla uyumak, rahatlatıcı müzik dinlemek veya uzun bir yürüyüş yapmak gibi aktiviteleri deneyin. Masajlar da, gözün etkilenen kısmında, kafada veya sırtta yardımcı olabilir.

Dijital cihazlarla çok fazla zaman harcıyorsanız, spazmların nedeni dijital göz stresi olabilir, bilgisayarla çalışmak için kullanılan özel gözlükler bunu önleyebilir.