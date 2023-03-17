Göz seyirmesinin aslında hurafelerle hiç alakası olmayan 3 tipik sebebi Halk arasında göz seyirmesi olarak adlandırılan ve çeşitli hurafeler atfedilen göz kapağı kaslarının istemsiz kasılmasının üç önemli nedenini sizler için sıraladık.

Tıbbi adı miyoklonus olan göz seğirmesi, göz kapağı kaslarının, genellikle orbicularis oculi adı verilen kasların, istemsiz tekrarlayan spazmları yani kasılmaları durumudur. Göz kapağımız vücutta son derece hassas bir kastır.

Gözün üstündeki ve altındaki hareketli deri kıvrımı gözü ışıktan, kurumadan ve yabancı cisimlerden koruma görevine sahiptir. Yakın bir tehlike durumunda, genellikle refleks olarak kapanır.

Tıbbi açıdan göz seğirmesi genellikle zararsızdır. Gözdeki seğirme genellikle birkaç dakika sonra azalır ve daha sonra çabucak unutulur. Ancak gözlerin seğirmesi can sıkıcıdır ve bazen oldukça rahatsız edicidir.

Göz seğirmesini ne tetikler?

Göz seyirmesinden küçük kas krampları sorumludur. Göz kası kasılır ve bu da can sıkıcı seğirmeye neden olur. Gözdeki bu istemsiz seğirmeler, diğer kişi tarafından büyük ölçüde fark edilmeden kalır. Ancak etkilenen kişi genellikle seğiren gözünü çok net bir şekilde hisseder.Göz seğirme ataklarının belirli bir periyodu yoktur. Seğirme atakları birkaç gün boyunca sürebilir. Bazen haftalar, aylar boyunca herhangi bir seğirme emaresi de görülmeyebilir. Göz seğirmesi genellikle ağrısız ve zararsızdır, ancak günlük yaşam içerisinde rahatsızlığa yol açabilirler.

Göz seyirmesinin göz rahatsızlıkları dışında kalan 3 tipik nedeni

1. Stres

Stres vücut için zehirdir. Hassas küçük gözlerimiz bile psikolojik stresten muzdariptir. Sonuç olarak stres, göz kaslarının gerilmesine neden olabilir ve bu da istemsiz göz seğirmesine neden olur. Bu gibi durumlarda, örneğin yoga, meditasyon veya sıcak bir banyo şeklinde yalnızca gevşeme yardımcı olur.

2. Yorgunluk

Strese ek olarak yorgunluk ve uykusuzlukta göz seyirmelerine neden olabilir. Çünkü gözlerinizin de dinlenmeye ve rahatlamaya ihtiyacı vardır. Akut uyku eksikliğinden kaynaklanan şiddetli yorgunluk, sinir sistemine zarar verir. Özellikle düzenli olarak çok az veya çok kötü uyuyorsanız. Bunun bir sonucu olarak seğirme göz oluşabilir.

3. Vitamin eksikliği veya magnezyum eksikliği

Gözlerin rahatsız edici şekilde seğirmesinin nedeni bir vitamin veya magnezyum eksikliği de olabilir. Kimyasal element magnezyum özellikle sinirlerimiz ve kaslarımız için gereklidir. Aynı şekilde, B12 vitamini eksikliği (ayrıca: kobalamin ) olan kişilerde sinir seğirmesi göz kapağından muzdarip olabilir. B12 vitamini neredeyse sadece et veya süt gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur. Buna göre, vejetaryenler ve veganlar için özel B12 vitamini takviyelerini diyetlerine dahil etmek mantıklı olacaktır.