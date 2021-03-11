Gözünüzde uçuşan ipliksi cisimler: Yüzer noktalar nedir?

Bazen görme alanınızda uçuşan noktalar veya ince şekiller görürsünüz. Bunlar genellikle boş bir duvar veya mavi gökyüzü gibi düz bir zemine bakarken belli olurlar. Bu cisimlere yüzer nokta denir.

Gözünüzü ovuşturduğunuzda ya da açık mavi renkte bir fona baktığınızda, nadiren de olsa gözünüzün önünde ufak şekiller belirir ve hatta bunları takip bile edebilirsiniz.

Benzer şekilde, gözlerinizi sıkıca yumduğunuzda da bazen bu noktacıkları, çubukları, kıvrımlı şekilleri görebilirsiniz. İşte bunlar, “yüzer noktalar” (floater) olarak bilinen yapılardır.

Yüzen noktalar, benekler, bulutlar, noktalar, halkalar, çizgiler ya da örümcek ağı gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Genellikçe çocuklar bunları göremezler, çünkü vitröz sıvıları son derece transparandır; ancak yaş ilerledikçe bunların sayısı artar, çünkü vitröz sıvı opaklaşmaya ve bozulmaya başlar.

Peki bu ipliksi cisimler neden oluşur? Neden gözümüzün önünde uçuşan şeyler görürüz?

YÜZER NOKTALAR NEDİR VE NEDEN OLUŞUR?

Yüzer noktalar, gözümüzün yapısından dolayı, ışığın yolu üzerinde olmasından dolayı görünen cisimciklerdir. Gözün vitröz sıvısı içerisinde bulunan proteinlerin yansımalarıdır.

Vitröz arkası ve retinal bozulmalar, hiyaloit damarın bozulması, bazı ilaçların yan etkileri, retina yırtılmaları gibi sebeplerle oluşurlar.

İnsanlar orta yaşa geldiğinde yüzer noktalar daha yaygınlaşır. Yaşlandıkça vitre jeli gözün içinde yoğunlaşmaya, büzüşmeye veya kümelenmeye başlar. Vitre jeli gözün arka duvarından ayrılarak vitre dekolmanı başlangıcına sebep olur. Bu yüzer noktaların yaygın sebebidir.

Normalde göz sıvısı içerisinde yavaş yavaş sürüklenirler, ancak gözünüzü hızla çevirecek olursanız, bu cisimler de bu hareketi takip edecektirler. Bu cisimlere bireyin doğrudan bakmasının bir yolu yoktur, çünkü bunlar gözün üzerinde bulunmaktadırlar ve gözünüzü çevirdikçe onlar da hareket edecektir.

YÜZER NOKTA TEDAVİSİ

Yüzer noktalar görüş sağlığınızı etkileyecek kadar çoğaldıysa, doktora gitmenizde fayda vardır.

Bu yapıların parçalanması ve yok edilmesi için vitrektomi ve vitreoliz adı verilen iki yöntem uygulanır. İlkinde gözdeki bu yapıların bir emiciyle alınmasına çalışılırken, ikincisi daha çok “lazer” temelli bir tedavidir.