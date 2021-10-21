Grip aşısı sorgulama 2021: Grip aşısı randevu nasıl alınır?

Grip aşısı sorgulama 2021: Grip aşısı randevu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve risk grubundakiler için grip aşısının tanımlandığını duyurdu. Akabinde ise grip aşısı randevusu nasıl alınır araştırılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada grip aşısı konusuna da yer verdi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "65 yaş üzeri büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır. Aşılar stoklara girdikçe influenza aşısı tanımlanmaya devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Gripten korunmak adına aşı olmak isteyen vatandaşlar, "grip aşı randevusu nasıl ve nereden alınır" sorusuna yanıt arıyor.

Grip aşısı bedelinin ödendiği ilk grup, 65 yaş ve üzerindeki kişiler. Bu kişilerin herhangi bir belge aranmaksızın grip aşıları karşılanıyor.

Peki 65 yaş grip aşısı randevusu nasıl alınır? İşre grip aşısı sorgulama ve randevu ekranı 2021...

GRİP AŞISI SORGULAMA 2021

Grip aşısı ilk olarak 65 yaş ve üstü için tanımlandı.

İnfluenza aşısı için öncelikli yüksek risk grubunda iseniz E-Nabız'a giriş yaptıktan sonra "İnfulenza risk durumunu sorgulamak için tıklayınız" yazısına tıklayarak randevu alabilirsiniz...

GRİP AŞISI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya e-Nabız sayfasından tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir.