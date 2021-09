Grip aşısı Vaxigrip Tetra hangi ülkenin? İşte fiyatı ve üretim yeri

Havaların soğumasıyla birlikte grip aşısı yaptırmak isteyenlerin sayısı arttı. Grip aşıları hakkında araştırma yapanlar, "Vaxigrip Tetra hangi ülkede üretiliyor, fiyatı ne kadar" merak ediyor.

Pandemi bir yandan etkisini sürdürürken bir de gribe yakalanmak istemeyen vatandaşlar, grip aşısına dair bilgileri araştırmaya koyuldu.

Aşı yaptırmayı düşünenler grip aşısı fiyatı ve üretim yerleri hakkında detayları sorguluyor.

Grip aşısında öne çıkan "Vaxigrip Tetra" ile ilgili araştırmalar hızlandı. Vaxigrip Tetra nedir, nerede üretiliyor? Vaxigrip Tetra üretim yeri ve fiyatı nedir? soruları merak ediliyor.

İşte Vaxigrip Tetrar grip aşısı hakkında bilgiler...

VAXİGRİP TETRA NEDİR?

Grip, her yıl değişebilen farklı tiplerdeki virüs suşlarının neden olduğu hızla yayılabilen bir hastalıktır. Dolaşımdaki virüs suşlarında her yıl gerçekleşen bu potansiyel değişiklik ve aşının sağladığı korumanın süresi nedeniyle, her yıl aşı uygulanması önerilmektedir.

Bir kişiye VAXIGRIP TETRA uygulandığında, immün sistem (vücudun doğal savunma sistemi hastalığa karşı korumasını (antikorlar) geliştirecektir. Aşının içeriğindeki maddelerin hiçbiri gribe neden olmaz.

1'lik ambalajda kullanıma hazır enjektör içinde 0,5 mL'lik enjeksiyonluk süspansiyon olan Vaxigrip Tetra aşısı özellikle gribe bağlı komplikasyon riski yüksek kişilerin gribe karşı korunmasına yardımcı olur.

VAXIGRIP uygulandığında, vücudun doğal savunma sistemi grip enfeksiyonuna karşı koruma geliştirecektir.

Vaxigrip Tetra, doktorunuz, hemşireniz veya eczacınız tarafından (tercihen) üst kol kasına 0,5 mL enjeksiyon şeklinde verilir. Bebekler için enjeksiyon normalde uyluk kasına yapılır.

YAN ETKİLERİ

Ciddi yan etkiler arasında şiddetli alerjik reaksiyonlar, sinir yolunda yer alan ağrı, nöbetler, boyun tutulması, konfüzyon, uyuşukluk, uzuvlarda ağrı ve güçsüzlük, denge kaybı, refleks kaybı, kısmi felç ile sonuçlanabilecek nörolojik bozukluklar sayılabilir. Deri döküntülerine ve çok nadir durumlarda geçici böbrek sorunlarına neden olabilen tüm vücut ve kan damarı iltihabı. Bunu fark ederseniz hemen doktorunuza görünün.

Yaygın yan etkiler arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişme, morarma ve sertlik, baş ağrısı, kas ağrıları, kendini iyi hissetmeme, ateş, titreme bulunur. Çocuklarda diğer yaygın yan etkiler arasında sinirlilik, anormal ağlama, uyuşukluk, iştahsızlık ve kusma yer alır.

VAXİGRPİ TETRA HANGİ ÜLKENİN?

Vaxigrip Tetrar grip aşısı Fransa'nın Lyon kentinde üretilmektedir.

Ruhsat sahibi: Sanofi Pasteur Aşı Tic. A.Ş.

Üretim yeri: Sanofi Pasteur SA 2 Avenue Pont Pasteur F–69007 Lyon-Fransa

VAXİGRİP TETRA FİYATI 2021

Vaxigrip Tetra grip aşısı fiyatı 2021 yılı itibariyle 117 lira olarak belirtilmiştir.