Grip, Avusturya’yı etkisi altına aldı

Solunum yolu rahatsızlığı yaşayan hastaların sayısında ülke tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşıldı. 2022’deki vaka sayılarının 2017’ye göre iki katına çıktığı belirtildi.

Grip türü hastalıklar, Avusturya’yı etkisi altına aldı.

Ülke genelinde etkili olan hastalık nedeniyle vaka sayıları, ülke tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık ve Besin Güvenliği Ajansı (AGES), 5-12 Aralık'ta her 100 bin kişiden 4 bin 338'inin grip ve benzeri solunum yolu hastalığına yakalandığını belirtti.

Ülkede grip dalgasının en çok etkili olduğu yerlerin başında başkent Viyana'nın geldiğine, tahminlere göre vaka sayılarındaki artışın süreceğine işaret edildi.

394 bin vaka görüldü

AA’nın haberine göre; yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ülkede 394 bin yeni vakanın kayıtlara geçti. Koronavirüs salgını öncesi en yüksek seviyenin 2017’de tespit edildiğine değinilen açıklamada, 2022’de vaka sayılarının neredeyse ikiye katlandığı aktarıldı.

Çocuk kliniklerinde aşırı yoğunluk

Çocuklar arasında çok hızlı bir şekilde yayılan hastalık nedeniyle özellikle hastanelerin çocuk kliniklerinde aşırı yoğunluk yaşandığı aktarılan açıklamada, bu nedenle hastaların aile doktorları ya da farklı birimlere yönlendirildiği belirtildi.