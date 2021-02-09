Gua Sha taşı nedir, faydaları nelerdir? Gua Sha taşı nasıl kullanılır?

Asyalı kadınların pürüzsüz ciltlerinin sırrı olan Gua Sha taşı, Antik çağdan günümüze kadar gelen bir masaj taşıdır. Kan dolaşımını hızlandırarak birçok fayda sağlayan Gua Sha taşı nasıl kullanılır?

İnsanlık tarihinden bu yana medeniyetler tarafından kullanılan doğal taşlar, günümüze de birçok alanda kullanılmaktadır.

Doğal taşların yaydığı enerji sebebiyle ruhsal ve fiziksel sorunlara iyi geldiği bilinmektedir.

Bu taşlarla yapılan yüz masajı yorgun cildinizi canlandırmak kan dolaşımını hızlandırmak ve kırışıklıkları açmak için idealdir.

Son günlerin güzellik trendi olan Gua Sha taşı, yüze uygulanan bir masaj taşı olarak bilinir.

Peki Gua Sha taşının faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır? İşte Gua Sha hakkında bilmeniz gerekenler..

GUA SHA TAŞI NEDİR?

Yüzyıllardır Çin’de güzellik için kullanılan kristaller, iyileştirici etkileri ile artık tüm dünyaya yayıldı.

Gua Sha, Antik Çin’de kan dolaşımını hızlandırmak adına yapılan ve tüm vücudun kızarmasına sebep olan, eskiden beri bilinen bir teknik. Kelime anlamına baktığımızda Çince’de Gua sürtmek, Sha ise kızarmış cilt anlamına geliyor

Gua Sha; pembe kuvars, aventurin, kristal kuvars ve yeşim gibi değerli minerallerin farklı formlarda ve ebatlarda şekillendirilmesi ile elde edilen bir yüz masaj aleti.

Roller’lardan farklı olarak düz kenarları, oyukları ve ince uçları var. Bu sayede özellikle çene hattı ve göz çevresinde daha etkili sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.

GUA SHA TAŞININ FAYDALARI NELERDİR?

Gеnеlliklе kаs vе еklеm аğrılаrını hаfiflеtmеk аmаcıylа kullаnılаn tеknik, bаğışıklık sistеminе dе fаydаlı olаbilеcеği düşünülеrеk soğuk аlgınlığı, аtеşli hаstаlık vе kаrаciğеr rаhаtsızlıklаrındа dа kullаnılаbiliyor.

Vücut bu çürüklеri tеdаvi еtmеk аmаcıylа hаsаr görеn bölgеyе dаhа çok bеsin vе oksijеn tаşınmаsını sаğlıyor.

Gua Sha taşının faydaları şöyle sıralanabilir:

Stresi önler ve mutluluk hormonunun artmasını sağlar.

Vücuttaki kan dolaşımını arttırarak hücrelerdeki enerjinin serbest hareket etmesine yardım eder.

Kas ağrılarını azaltır.

Hastalıklara karşı direnç kazandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

Yüz masajı olarak kullanıldığında yüzde oluşan kırışıklıkları azaltarak akne ve sivilce oluşumunu engeller

GHA SHA TAŞI NASIL KULLANILIR?

Gua sha yüz masaj taşını yüz bölgenizde istediğiniz doğal yağlar ile yüzünüze ters yönde hareketler yaparak uygulayabilirsiniz.