Güçlü bir bağışıklık sistemi için en iyi 5 sebze

Bazı ciddi bağışıklık artırıcı faydalar sağlayan sebzeler olduğunu belirten Dyt. Serkan Sıtkı Şahin, günlük diyetinize ekleyebileceğiniz 5 bağışıklık artırıcı sebzeyi sıraladı.

Şüphesiz, tükettiğiniz her şey bağışıklığınızı etkiliyor ve gıda seçimleriniz, bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir rol oynuyor. Özellikle küresel bir salgının içinde bulunduğumuz bu günlerde, bağışıklığa dikkat etmek oldukça büyük önem taşıyor.

Bir dizi ile vitamin ve mineraller; yeterli uyku, düzenli egzersiz ve düşük stres seviyeleri ile birleştiğinde, enfeksiyon ve hastalıklara karşı vücudun direncini artırıyor.

Genel olarak, sebzeler harika bir antioksidan ve fitokimyasal kaynağıdır. Antioksidan ve fitokimyasallar, hücrelerdeki oksidatif hasarı azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlü tutmaya yardımcı olur.

Bu arada, oksidatif hasar, iltihaplanmanın süslü söylemidir. Kronik iltihaplanma, artrit ve kalp hastalığı gibi uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Sebzeler genellikle iyi lif kaynaklarıdır ve dolayısıyla prebiyotikler açısından da zengin olurlar. Prebiyotik ve probiyotikler sağlıklı bağırsak florası ve sindirim sistemi için çok önemli bileşenlerdir ve bağışıklık sistemini de desteklerler. Vücudun bağışıklık hücrelerinin yaklaşık yüzde 70'inin bağırsakta yaşadığını biliyoruz. Bu nedenler sağlıklı bir bağırsak sistemine sahip olmak, sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmak için önemlidir.

Sebzeler söz konusu olduğunda, düzenli olarak ne kadar çok çeşit yersek, o kadar fazla bağışıklık faydası sağlayabilirler. Ayrıca, yeterli fayda için yığınla yemenize gerek yoktur. Bir dolmalık biberin yarısı bile oldukça çok fayda sağlayabilir.

Ve koronavirüs ile savaşmaya gelince; ellerinizi düzenli olarak yıkamak, kalabalıklardan kaçınmak, sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak gibi uzmanların önerdiği alışkanlıkları benimsemek korunmak için ilk adımdır. Sebze yiyerek kendinizi koronavirüs kapmaktan alıkoyamazsınız. Ancak bağışıklık sisteminizin güçlü olduğundan emin olmak için besleyici olarak yapabileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için büyük resme odaklanmak gerekli. İyi uyuyor musunuz? Yeterince su içiyor musunuz? Düzenli egzersiz yapıyor musunuz? Stresi azaltmaya çalışıyor musunuz? İyi besleniyor musunuz? Bunların hepsi, bağışıklık sisteminizin sağlığını etkileyen devasa faktörlerdir. İstediğiniz tüm sebzeleri yiyebilirsiniz, ancak örneğin stresi yönetmiyorsanız, bu pek bir fark yaratmayabilir.

Bununla birlikte, bazı ciddi bağışıklık artırıcı faydalar sağlayan birkaç göze çarpan sebze var. İşte günlük diyetinize ekleyebileceğiniz bağışıklık artırıcı 5 sebze.

DOLMALIK BİBER

Dolmalık biberler iyi bir lif ve antioksidan kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda C vitamini bakımından zenginliği ile de öne çıkar. Bir fincan kadar doğranmış dolmalık biber, önerilen günlük alım miktarının üç katından fazla olan 190 mg C vitamini sağlar. C vitamini, hem doğuştan gelen hem de sonradan kazanılan bağışıklık sistemlerinde hücresel işlevi desteklemek gibi bağışıklık faydaları ile bilinmektedir.

SARIMSAK

Sarımsak allisin içeriği sayesinde güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sadece bir baş yeterlidir ve onu çiğ olarak da yemeniz gerekmez. Sarımsak pişirildiğinde bağışıklık faydalarını kaybetmez. Salata soslarında, yemeklerde ve tüm tariflerde kullanabilirsiniz.

KUŞKONMAZ

Bir prebiyotik olan inülin içeriği nedeniyle kuşkonmaz da bu listeye dahil oluyor. Kuşkonmaz ayrıca potasyum sağlar ve bir bağışıklık sistemini güçlendirici olmasa da kas sağlığı için gereklidir. Bir porsiyon kuşkonmaz yaklaşık altı orta boy saptır.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Seçiminizi yapın: ıspanak, kara lahana, pazı, roka ve birçok koyu yeşil yapraklı sebze... Koyu yeşil yapraklı sebzeler, antioksidanların güç kaynağıdır ve C ve E vitaminleri bakımından zengindir. Yağda çözünen E vitamini, antioksidanlardan biridir. Araştırmalar devam etse de hücrelere zarar veren serbest radikallerle ilişkili kronik hastalıkları önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olduğu biliniyor.

BROKOLİ

Sebzelerin pırlantasını unutacağımızı düşünmediniz, değil mi? Brokoli, zengin bir antioksidan ve C vitamini kaynağıdır. Aynı zamanda potasyum, demir ve kalsiyum sağlar. Günlük yarım bardak kadar brokoli harika faydalar sağlayabilir.