Günde iki meyve diyabet riskini azaltıyor

Yeni bir araştırmaya göre, dünyanın en yaygın sağlık sorunlarından biri olan tip 2 diyabet riski, günde iki meyve yiyerek yüzde 36'ya kadar düşürülebilir.

Meyvenin sahip olduğu birçok sağlıklı özelliğe bir tane daha eklemeliyiz: Tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olur.

Ve sağlıklı bir diyet çerçevesinde bunu başarmak için günde iki parça meyve tüketimi yeterli olacaktır. Ancak, meyve suyu değil, bütün meyveler olmalıdır. Bu sonuca Avustralya Üniversitesi Edith Cowan'ın, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism of the Endocrine Society'de yayınlanan araştırması ile ulaşılmıştır.

RAKAMLARLA DİYABET

Diyabet, dünyadaki en yaygın hastalıklardan biridir ve önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür.

Dünyada 463 milyon diyabet hastası olduğu tahmin edilmektedir ve bu sayının 2045'e kadar 700 milyona çıkması beklenmektedir.

İki tür diyabet vardır. Tip 1 diyabet, pankreasın (insülin salgılayan bez) iyi çalışmadığı ve çok az veya hiç insülin üretilmemesi durumudur. Etkilenenlerin günlük insülin enjeksiyonlarına ihtiyacı vardır. Tip 2 diyabet ise insülin direnci ile karakterizedir, yavaş gelişir ve sıklıkla obezite ve hipertansiyon eşlik eder.

Aralarındaki en büyük fark tip 2 diyabetin iyi yaşam tarzı alışkanlıkları ile önlenebilmesidir. Dünyada 374 milyon insanın tip 2 diyabet geliştirme riski altında olduğu tahmin edilmektedir ve işte bu noktada uzmanlar, hastalığın başlamasını önlemek için uygun bir diyet ve egzersizin şart olduğunun altını çiziyor.

YÜZDE 36 DAHA DÜŞÜK DİYABET RİSKİ

7 bin 675 katılımcıyla Avustralya'da gerçekleştirilen araştırmada, bütün meyve tüketiminin, meyve suyuna göre diyabetin önlenmesinde oldukça yararlı bir etkiye sahip olduğu görüldü.

Katılımcılar, bir gıda sıklığı anketi aracılığıyla meyve ve meyve suyu alımları hakkında bilgi verdiler. Sonuçları incelerken, daha fazla bütün meyve yiyenlerin diyabet olma olasılığının daha düşük olduğu görüldü:

Çalışma yazarı Dr. Nicola Bondonno, "Günde yaklaşık 2 porsiyon meyve yiyen kişilerin, beş yıl içinde tip 2 diyabet geliştirme riskinin günde yarım porsiyondan az meyve yiyenlere göre yüzde 36 daha düşük olduğunu bulduk. Meyve suları için aynı kalıpları görmedik. Bu bulgular, bütün meyvelerin tüketimini içeren sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzının diyabet riskini azaltmak için harika bir strateji olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.





MEYVE GLİKOZ KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRİYOR

Peki, meyve nasıl diyabet riskini azaltmaya yardımcı oluyor? Araştırmacılar, meyve alımı ve insülin duyarlılığı belirteçleri arasında bir ilişki buldu. Araştırmada, daha fazla meyve yiyen kişilerin kan şekerini düşürmek için daha az insülin üretmeleri gerektiği görüldü.

Bondonno, "Bu önemlidir, çünkü dolaşımdaki yüksek insülin seviyeleri (hiperinsülinemi) kan damarlarına zarar verebilir ve sadece diyabetle değil, aynı zamanda yüksek tansiyon, obezite ve kalp hastalığıyla da bağlantılıdır." diyor.

Bütün meyve, temelde iki nedenden dolayı meyve sularından daha fazla faydaya sahiptir. Bütün meyve, özellikle kabuğuyla tüketirseniz, yiyeceğin tüm lifini sağlar. Lif, glikoz kontrolünde önemli bir besindir çünkü kana salınımını yavaşlatır, böylece ileride şeker hastalığına yol açabilecek şeker zirvelerini önler.

Meyve suyu, tüm meyvenin lifini sağlamaz ve süzerseniz lif daha da az olur. Ancak tek sorun bu değil. 200 ml'lik bir bardak meyve suyu yapmak için boyutuna bağlı olarak 3 veya 4 adet meyveye ihtiyacınız olabilir. Bu, yüksek kan şekeri değerlerini destekleyecek çok yüksek miktarda fruktoz (şeker) tükettiğiniz anlamına gelir.